Со спутника Azerspace-1 начали вещание телеканалы из Кыргызстана

Первый азербайджанский спутник связи Azerspace-1/Africasat-1a начал трансляцию пяти кыргызских телеканалов – а именно «New TV (HD)», «ON1 TV», «Kanal 7 TV», «TNT Asia TV» и «RTV». Об этом сообщает пресс-служба азербайджанской компании ОАО «AzerCosmos».

В соответствии с соглашением, которой было подписано компанией «AzerCosmos» и рядом телеканалов из Кыргызстана, через спутник будут транслироваться политические, публицистические, экономические, спортивные, развлекательные, музыкальные и культурологические программы на кыргызском и русском языках.

Для приёма телеканалов из Кыргызстана необходимо настроиться на частоту 11015 МГц, вещание ведётся в горизонтальной поляризации с символьной скоростью 13000.

На этом же спутнике также доступны турецкие телеканалы «ARAS TV» и «Kanal C» (частота 11027 МГц, поляризация – горизонтальная, символьная скорость – 7500) и грузинский «İBERİA TV» (частота 11095 МГц, поляризация – горизонтальная, символьная скорость – 30000).

Спутник Azerspace-1 был запущен в космос 8 февраля 2013 года. Азербайджанский спутник связи Azerspace-1/Africasat-1a предназначен для обеспечения передачи программ цифрового телевидения, доступа в Интернет, работы служб передачи данных, а также для создания мультисервисных VSAT сетей и организации систем правительственной связи.

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