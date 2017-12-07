Международный союз электросвязи официально представил спецификацию 5G

Международный союз электросвязи (ITU), расположенный в Женеве, официально представил подготовленный в феврале проект IMT-2020, закладывающий основы для продолжения работы над технической спецификацией 5G в 192 странах, входящих в союз.

Как отмечает Серджио Буономо, советник 5-ой исследовательской группы ITU-R – сектора, отвечающего за выработку правил для сферы телекоммуникаций (включая 5G), подготовленный ITU окончательный вариант документа практически не отличается от его первоначального проекта, что не является чем-то необычным для таких высокотехнологичных документов.

Сам оригинальный текст документа всецело посвящён описанию минимальных технических требований технологии 5G, но если говорить по-простому, языком, понятным среднему обывателю, то 5G совместимое устройство позволит скачивать файлы на скорости минимум в 20 гбит/сек, а отправлять – на скорости минимум в 10 гбит/сек. И всё это – через одну базовую мобильную станцию. Это – теоретические скорости, которые может получить один пользователь при фиксированном подключении к беспроводной широкополосной сети. В реальности же каждый, подключающийся к соте, получит часть от этих 20 гбит/сек. Помимо этого, технология 5G также позволит обслуживать, по меньшей мере, один миллион пользователей на каждый квадратный километр покрытия.

Что это изменит в сравнении с существующими сегодня технологиями? Если вам будет нужно скачать HD-фильм объёмом в 8 Гб, то на это, при наличии у вас 5G подключения, понадобится шесть секунд. При использовании привычного 4G LTE на скачивание такого файла уйдёт семь-восемь минут. А пользователи ещё более старой технологии – 3G – будут вынуждены потратить на это более часа.

Несмотря на то, что утверждение в ITU является первым шагом к стандартизации, Буономо заявил, что ITU предстоит проделать ещё большую работу, подготовив множество отчётов и рекомендаций для окончательного утверждения требований стандарта 5G.

«Если говорить о 5G, то процесс стандартизации должен завершиться примерно в конце 2019 года, когда будут выработаны рекомендации ITU, содержащие полный свод технических требований стандарта IMT-2020 (известного также как 5G)», – рассказывает Буономо.

Он добавил, что нет ничего необычного в длительности процесса. Подобный процесс имел место в 2000 году, при утверждении стандарта IMT-2000 (он же 3G), а в 2012 году происходило утверждение стандарта AMT-Advanced (4G), включающего в себя рекомендации ITU-R M.1457 и M.2012. По словам Буонома, документы достаточно объёмные, и должны быть согласованы представителями 192 стран, представленных в ITU.

И хотя весь процесс может быть сложным, он показал нам, как его можно будет упростить:

«Если 192 страны согласовывают один общий технический документ, это означает, что практически весь мир согласен использовать одну и ту же технологию. В некоторых странах есть индустрия связи, в других есть операторы телекоммуникаций, ещё некоторые могут решить инвестировать в инфраструктуру, а кто-то может просто захотеть предложить своим гражданам услуги связи. Таким образом, польза будет для всех».

Таким образом, несмотря на то, что многие страны проводят собственные исследования в области 5G и двигаются своим путём, в сущности, они следуют изначальным правилам, установленным ITU. Поэтому до утверждения от членов ITU и не стоит ожидать никакой полноценной стандартизации в мире.

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