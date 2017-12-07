В компании Eutelsat опровергли слухи о том, что компания планирует запустить в Украине платформу спутникового телевещания. Об этом пишет издание Broadband TV News.

Выступивший на проходящей в Берлине конференции Dataxis NexTV Series CEE & DACH старший вице-президент компании Eutelsat, курирующий продажи в немецкоговорящих странах, странах Центральной и Восточной Европы, Кавказа, Центральной Азии и в Израиле, Апостолос Триантафилу заявил, что партнёром компании в Украине является платформа Xtra TV, и Eutelsat не планирует запускать в стране никаких платформ.

В то же время, директор «Медиа Группы Украина» (МГУ) по вопросам развития бизнеса и цифровой трансформации Алексей Куракин заявил, что треть украинских домохозяйств получает телепрограммы с бесплатных спутниковых платформ.

Рынок DTH-платформ в Украине пережил в последние годы целый ряд изменений. В настоящее время в этом секторе в Украине работают два оператора – Viasat и Xtra TV. Общее число их подписчиков не превышает 100-120 тысяч абонентов.

Куракин также сообщил о том, что в следующем году прежде бесплатные спутниковые каналы могут быть закодированы, добавив, что в настоящее время со спутника можно принимать в открытом режиме все 10 ведущих телеканалов Украины.

В настоящее время 4,5 миллиона домохозяйств в Украине ежедневно смотрят программы бесплатных спутниковых телеканалов.

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