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DTH

В компании Eutelsat опровергли слухи о том, что компания планирует запустить в Украине платформу спутникового телевещания. Об этом пишет издание Broadband TV News.

Выступивший на проходящей в Берлине конференции Dataxis NexTV Series CEE & DACH старший вице-президент компании Eutelsat, курирующий продажи в немецкоговорящих странах, странах Центральной и Восточной Европы, Кавказа, Центральной Азии и в Израиле, Апостолос Триантафилу заявил, что партнёром компании в Украине является платформа Xtra TV, и Eutelsat не планирует запускать в стране никаких платформ.

В то же время, директор «Медиа Группы Украина» (МГУ) по вопросам развития бизнеса и цифровой трансформации Алексей Куракин заявил, что треть украинских домохозяйств получает телепрограммы с бесплатных спутниковых платформ.

Рынок DTH-платформ в Украине пережил в последние годы целый ряд изменений. В настоящее время в этом секторе в Украине работают два оператора – Viasat и Xtra TV. Общее число их подписчиков не превышает 100-120 тысяч абонентов.

Куракин также сообщил о том, что в следующем году прежде бесплатные спутниковые каналы могут быть закодированы, добавив, что в настоящее время со спутника можно принимать в открытом режиме все 10 ведущих телеканалов Украины.

В настоящее время 4,5 миллиона домохозяйств в Украине ежедневно смотрят программы бесплатных спутниковых телеканалов.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.

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