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cable tv / кабельное тв

Последнее издание Европейского ежегодника рынка кабельных широкополосных сетей показывает нам стабильно растущую отрасль, в которой происходят сделки слияния и поглощения, с годовым ростом в 4%. По состоянию на конец 2016 года её стоимость составляла 23,5 миллиарда евро.

Из отчёта, подготовленного экспертами исследовательской фирмы IHS Markit и общеевропейской отраслевой ассоциации «Cable Europe», следует, что количество отдельных домохозяйств ЕС, имеющих кабельное подключение, продолжило стабильно расти, достигнув к концу 2016 года отметки в 65,1 миллиона, что составляет 30,5% от общего количества телевизионных домохозяйств на континенте.

Германия остаётся крупнейшим рынком кабельных сетей в ЕС – здесь число отдельных кабельных домохозяйств более чем в три раза превышает количество таких домохозяйств на следующих по величине рынках – в Румынии, Великобритании и Польше. В каждой из этих стран – немногим более 5 миллионов уникальных абонентов, в то время как в Германии их 18,6 миллиона.

Если говорить о степени доходности, а также об отражении тенденций поведения потребителей, то выручка от предоставления услуг доступа в Интернет продолжает расти, составив к концу отображённого в отчёте периода 34% от общей суммы доходов западноевропейских операторов кабельных сетей. На протяжении года мы стали свидетелями заключения нескольких важнейших соглашений по контенту, участниками которых были кабельные операторы.

Наиболее значимым из них было соглашение о международном партнёрстве между компаниями Liberty Global и Netflix, благодаря которому подписка на услуги онлайн-платформы стала доступна всем подписчикам сетей Liberty в мире. Прежде американская кабельная компания предлагала доступ к платформе Netflix лишь подписчикам сети Virgin Media в Великобритании.

В совместном отчёте IHS Markit и Cable Europe также отмечается, что тема объединения контента и всепроникающих сетей остаётся важнейшей стратегической целью кабельных операторов, демонстрирующих своё превосходство в области широкополосного интернета путём подключения всё большего количества пользователей к сетям DOCSIS 3.0 и, в конечном итоге, к сетям DOCSIS 3.1 с их гигабитными скоростями. Также увеличилось количество планируемых сделок слияния и поглощения.

«Европейские кабельные операторы сосредоточились на предоставлении услуг наилучшего качества своим абонентам на рынке, где с каждым днём растёт конкуренция, – говорит Мария Руа Агет, занимающая должность исполнительного директора IHS Markit по вопросам медиа, провайдеров услуг и платформ, комментируя содержание Европейского ежегодника рынка кабельных широкополосных сетей. – Инвестиции в модернизацию сетей и создание современных платформ уже приносят свои результаты в виде увеличения показателей ARPU и доходов провайдеров, и так будет продолжаться в ближайшие годы. Существует много возможностей для дальнейшей консолидации на рынке кабельных сетей, в особенности на фрагментированных рынках Центральной и Восточной Европы. Современные телевизионные службы, отвечающие переменчивым ожиданиям и потребностям зрителя, помогут операторам привлекать внимание клиентов к своим услугам в сфере доступа к сетям и контенту. А впереди нас ожидает массовый запуск служб Ultra HD».

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.

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