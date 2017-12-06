О цифровом эфирном телевидении не говорит разве что только ленивый. Каждый день на «голубых» экранах телевизоров крутится реклама «Т2» и «БЕЗКОШТОНОГО ТБ». Сегодня на Mediasat о цифровом эфирном вещании поговорим и мы.
Киев на цифровой карте Украины держится особняком. В то время как по всей территории Украины доступна только одна сеть эфирного цифрового ТВ от компании «Зеонбуд», работающая в стандарте DVB-T2 и предоставляющая доступ к 32 каналам, в Киеве параллельно работают ещё две компании, использующие при вещании стандарт DVB-T. Как следствие количество доступных для приёма телеканалов доходит до 50, три из них вещают в формате высокой четкости (HD).
Для приёма необходим эфирный цифровой приёмник, комнатная или внешняя антенна в зависимости от места приёма, сложности рельефа, этажности застройки, удаленности от ретранслятора и немного терпения.
Для проверки мы использовали комбоприёмник OpenBox S9, внешнюю антенну типа «КПИ». На момент написания материала – 5 декабря, на 6 частотах ретранслировались 50 телеканалов.
DVB-T
41 ДМВ (634 МГц)
UA: Перший UA/Ера
Boutique TV
M2
ПравдаТут
ПлюсПлюс
Канал 24
RTi
100+
43 ДМВ (650 МГц)
5 канал
News One (HD)
EU Music
MusicBox UA
Рада
Сонце
Надія
Niki Kids (HD)
Niki Junior (HD)
DVB-T2
514 МГц (26 ДМВ канал)
Интер
ТРК «Украина»
1+1
НТН
К1
Перший Т2 (без ТРК «Эра»)
ICTV
Enter-фільм
538 МГц (29 ДМВ канал)
UA: Культура
Вінтаж (матрац)
Ескулап ТБ
Центральний канал
Канал 112 HD (Ариадна)
ТРК Київ
Всі новини
Прямой канал (экс ТОНИС)
554 МГц (31 ДМВ канал)
Zoom TV
Кіноточка (Індіго ТБ)
СТБ
ТЕТ
К2
Новый канал
М1
5 канал
698 МГц (49 канал)
Мега
Pixel
XSport
НЛО ТБ
2+2
Zik TV
Еспресо ТБ
Business (матрац)