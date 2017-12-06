О цифровом эфирном телевидении не говорит разве что только ленивый. Каждый день на «голубых» экранах телевизоров крутится реклама «Т2» и «БЕЗКОШТОНОГО ТБ». Сегодня на Mediasat о цифровом эфирном вещании поговорим и мы.

Киев на цифровой карте Украины держится особняком. В то время как по всей территории Украины доступна только одна сеть эфирного цифрового ТВ от компании «Зеонбуд», работающая в стандарте DVB-T2 и предоставляющая доступ к 32 каналам, в Киеве параллельно работают ещё две компании, использующие при вещании стандарт DVB-T. Как следствие количество доступных для приёма телеканалов доходит до 50, три из них вещают в формате высокой четкости (HD).

Для приёма необходим эфирный цифровой приёмник, комнатная или внешняя антенна в зависимости от места приёма, сложности рельефа, этажности застройки, удаленности от ретранслятора и немного терпения.

Для проверки мы использовали комбоприёмник OpenBox S9, внешнюю антенну типа «КПИ». На момент написания материала – 5 декабря, на 6 частотах ретранслировались 50 телеканалов.

DVB-T

41 ДМВ (634 МГц)

UA: Перший UA/Ера

Boutique TV

M2

ПравдаТут

ПлюсПлюс

Канал 24

RTi

100+

43 ДМВ (650 МГц)

5 канал

News One (HD)

EU Music

MusicBox UA

Рада

Сонце

Надія

Niki Kids (HD)

Niki Junior (HD)

DVB-T2

514 МГц (26 ДМВ канал)

Интер

ТРК «Украина»

1+1

НТН

К1

Перший Т2 (без ТРК «Эра»)

ICTV

Enter-фільм

538 МГц (29 ДМВ канал)

UA: Культура

Вінтаж (матрац)

Ескулап ТБ

Центральний канал

Канал 112 HD (Ариадна)

ТРК Київ

Всі новини

Прямой канал (экс ТОНИС)

554 МГц (31 ДМВ канал)

Zoom TV

Кіноточка (Індіго ТБ)

СТБ

ТЕТ

К2

Новый канал

М1

5 канал

698 МГц (49 канал)

Мега

Pixel

XSport

НЛО ТБ

2+2

Zik TV

Еспресо ТБ

Business (матрац)

Приятного просмотра!

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