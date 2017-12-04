Спутник Al Yah 3 доставлен на стартовую площадку компании Arianespace во Французской Гвиане. Космический аппарат был построен компанией Orbital ATK по заказу Mubadala Development – стратегической инвестиционной компании из Абу-Даби, ОАЭ, которая вложила деньги в проект.

На спутнике Al Yah 3 (YahSat-3) имеется 53 активных пользовательских луча Ka-диапазона. Точечные лучи Ka-диапазона обеспечивают возможность предоставления услуг двусторонней связи, что позволит облегчить сверхскоростную доставку данных для конечных приложений, таких как широкополосный Интернет и корпоративные сети, а также организовывать транзитные IP-каналы для провайдеров услуг связи.

Спутник Al Yah 3 будет предоставлять свои услуги на территории стран Африки, а также в Бразилии. Производство спутника Al Yah 3 компания Yahsat поручила компании Orbital ATK. Спутник был построен на базе платформы GEOStar-3, разработанной компанией Orbital ATK. Он был произведен и протестирован на заводе компании Orbital ATK в Далласе, штат Вирджиния.

Спутник будет запущен на орбиту в районе 23 января следующего года. Вместе с ним в орбитальной капсуле ракеты в космос отправится спутник SES-14, построенный компанией Airbus, который должен заменить на орбите аппарат NSS-806. Спутник SES-14 будет обслуживать клиентов в странах Центральной и Южной Америки, Карибского бассейна, в северной Атлантике, а также в ряде стран Европы.

Спутник YahSat-3 будет размещён в орбитальной позиции 20 градусов западной долготы, из которой он будет обслуживать, главным образом, клиентов в Бразилии. Спутник SES-14, в свою очередь, отправится в орбитальную позицию 47,5 градуса западной долготы.

Компания SES крайне нуждается в спутнике SES-14, поскольку в начале текущего года ею была потеряна примерно треть ёмкостей спутника NSS-806.

Оба спутника являются «полностью электрическими» – для подъёма на орбиту они будут использовать бортовые электрические двигатели. Общее время, необходимое для достижения спутниками нужной точки на орбите, составит 4-6 месяцев.

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