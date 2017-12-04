На прошлой неделе Брюссель представил ряд новых мер по защите прав интеллектуальной собственности. Об этом говорится в сообщении инициативы «Чистое небо», опубликованном в соцсети Facebook.

Еврокомиссией объявлено 4 основных направления: поощрение индустриальных инициатив, в частности добровольного отказа рекламодателей от размещения рекламы на сайтах-пиратах; применение новых технологий борьбы с пиратством на основе блокчейна; подробные рекомендации относительно толкования действующего законодательства и целевая поддержка властей третьих стран для оказания борьбы в глобальном масштабе.

Одна из основных целей форума – сократить денежные потоки на пиратские сайты. Две главные целевые группы в этой активности – рекламодатели и платежные системы.

«Добровольные соглашения могут дать больший эффект в борьбе с контрафактом и пиратством, чем судебные иски», – заявляет Комиссия.

Таким образом, продолжает воплощаться в жизнь подход follow the money («идти за деньгами»). Он фокусируется на В2В отношениях в экосистеме пиратства, а не на конечных пользователях.

Впервые на повестку дня вынесен ещё один инструмент: использование технологии блокчейн. На прошлой неделе член Европарламента Брандо Бенефай написал статью по этому вопросу изданию о политике Евросоюза Euractiv. Бенефай замечает, что блокчейн может помочь авторам собирать роялти без посредников. Также эта технология может применяться для отслеживания несанкционированного использования аудиовизуальных произведений.

Кроме того, Европейская комиссия выпустила новое руководство, как следует интерпретировать существующую Директиву об усилении защиты прав интеллектуальной собственности IPRED от 2004 года с учётом последних событий, в том числе знаковых решений Европейского суда. В руководстве объясняется, как и когда уместно давать запросы на блокировку сайта, рассматривается проблема фильтрации загруженной в сети информации. Комиссия отмечает, что в некоторых случаях хостинг-провайдерам (например, YouTube) можно заказать фильтрацию загрузок. Это соответствует недавней рекомендации, чтобы хостеры применяли меры для автоматического обнаружения и удаления нелегального контента.

«Сегодня мы коллективно усиливаемся, чтобы ловить «большую рыбу» среди онлайн-пиратов и контрафактников, наносящих вред нашим компаниям и рабочим местам», – заявила еврокомиссар Эльжбета Бьенковска.

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