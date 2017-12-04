В Чехии цифровое радиовещание в формате DAB+ стало доступно на 40,1% территории страны

Компания Czech Radiokomunikace вводит в эксплуатацию три дополнительных радиопередатчика для вещания в цифровом стандарте DAB+.

Компания Czech Radiokomunikace (ČRA) расширила зону покрытия Чешского радио (ČRo) в цифровом стандарте DAB+, введя в эксплуатацию три дополнительных передатчика. До сих пор приём программ цифрового радио был возможен в городах Прага и Бероун, теперь же к ним добавятся Пльзень, Острава и Брно.

Таким образом, зона распространения сигнала DAB+ мультиплекса ČRo, техническую эксплуатацию которого обеспечивает компания ČRA, вырастет до 40,1% территории страны.

Цифровое радиовещание в стандарте DAB было начато в Праге в июне – после ввода в эксплуатацию самого мощного в Европе цифрового радиопередатчика (его мощность составляет 20 кВт). В октябре DAB радио было запущено в Бероуне и его окрестностях.

Одной из дополнительных услуг, которая может быть реализована в рамках системы цифрового радиовещания, является передача карт с дорожной информацией непосредственно на дисплей радиоприёмника. В настоящее время принимать программы DAB можно будет вдоль шоссе D5. Для этого в салоне автомобиля должен быть установлен цифровой DAB приёмник.

Система DAB+ может также отлично работать в качестве информационной платформы в период чрезвычайных ситуаций и катастроф, поскольку она не зависит от наличия и покрытия Интернета, который в критических ситуациях может работать с перебоями, ограничениями трафика, а то и вовсе отключаться.

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