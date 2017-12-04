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В Чехии цифровое радиовещание в формате DAB+ стало доступно на 40,1% территории страны

Борис Скуратовский
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dab+
Компания Czech Radiokomunikace вводит в эксплуатацию три дополнительных радиопередатчика для вещания в цифровом стандарте DAB+.

Компания Czech Radiokomunikace (ČRA) расширила зону покрытия Чешского радио (ČRo) в цифровом стандарте DAB+, введя в эксплуатацию три дополнительных передатчика. До сих пор приём программ цифрового радио был возможен в городах Прага и Бероун, теперь же к ним добавятся Пльзень, Острава и Брно.

Таким образом, зона распространения сигнала DAB+ мультиплекса ČRo, техническую эксплуатацию которого обеспечивает компания ČRA, вырастет до 40,1% территории страны.

Цифровое радиовещание в стандарте DAB было начато в Праге в июне – после ввода в эксплуатацию самого мощного в Европе цифрового радиопередатчика (его мощность составляет 20 кВт). В октябре DAB радио было запущено в Бероуне и его окрестностях.

Одной из дополнительных услуг, которая может быть реализована в рамках системы цифрового радиовещания, является передача карт с дорожной информацией непосредственно на дисплей радиоприёмника. В настоящее время принимать программы DAB можно будет вдоль шоссе D5. Для этого в салоне автомобиля должен быть установлен цифровой DAB приёмник.

Система DAB+ может также отлично работать в качестве информационной платформы в период чрезвычайных ситуаций и катастроф, поскольку она не зависит от наличия и покрытия Интернета, который в критических ситуациях может работать с перебоями, ограничениями трафика, а то и вовсе отключаться.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.

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