Андрей Соколовский, автор сценария первого украинского многосерийного детектива с элементами научной фантастики: «Наш фильм – основан на реальных фактах!»

В понедельник, 4 декабря, в 20:40 на телеканале «Интер» – премьера сериала «Тот, кто не спит». Продакшн-студия Accel Time Production, создатели успешных мелодрам «Верни мою любовь» и «Ради любви я всё смогу», в этот раз сняли картину в новаторском для украинского телевидения жанре. «Тот, кто не спит» – детектив с элементами научной фантастики, хотя без любовных линий в картине тоже не обойдется. В центре сюжета нового сериала – экстравагантная, довольно разношерстная, но сплочённая команда частных детективов. Они берутся за необычные дела, которые не в силах расследовать официальные структуры. Например, пропажа поезда метро, будто растворившегося в тоннеле вместе с пассажирами. Или минирование супермаркета, испугавшее маленький городок. А ещё загадочная гибель экипажа грузового судна и многое другое… О секретах создания первого украинского многосерийного детектива с элементами научной фантастики корреспонденту Mediasat рассказал автор сценария сериала «Тот, кто не спит» Андрей Соколовский.

— Почему именно такой жанр – детектив с элементами научной фантастики? Как вы считаете, какие жанры сейчас пользуются особым спросом у телезрителей?

Мелодрамы и детективы – на них всегда есть спрос. Любят и хотят историческое кино – но у нас с этим не очень, слишком дорого в производстве. А вот сериальная фантастика в наших краях, жанр почти экзотический – как кенгуру в Карпатах. Но, любая экзотика вызывает интерес. И тут главное – удержать его, усилить! По большому счёту, зрителю интересен только один жанр – захватывающий! И не важно, что это: про любовь, про войну или про НЛО… Естественно, я утрирую, но помните «Рабыню Изауру»? Её смотрели все – даже те, кого раньше тошнило от фильмов про любовь, потому, что для зрителей тех лет, этот сериал стал захватывающей экзотикой. Правда, в плане жанровости – это срабатывает лишь раз. Дальше – труднее. Особенно в плане сериальной фантастики, которая у нас, почему-то, считается чем-то легкомысленным и вообще «хи-хи»… Это при том, что голливудскую фантастику у нас воспринимают, как культовую – вспомните тех же Малдера и Скалли!

— Как долго работали над сериалом?

15 месяцев.

— Какими-то книгами или фильмами вдохновлялись для написания сценария?

Такого списка нет. …Вдохновение – оно, то прёт, неизвестно откуда, то сбегает и шляется, чёрт знает где! В общем, вдохновлялся всем, что знал, всем, чем жил… Кстати, идея одной сцены – вообще приснилась!

— В сериале очень много, мягко говоря, нестандартных и даже нереальных ситуаций. Но вы говорите, что в сюжете использованы реальные факты.

В нашем мире столько фантастики, что иногда диву даёшься, почему мы её не замечаем? Когда мы с продюсером задумывали эту историю, то решили: почему бы не обратить внимание зрителя на те удивительные моменты, которые окружают нас и с которыми мы так свыклись, что перестали им удивляться?

— Приведите несколько реальных историй, которые вы интерпретировали для сериала?

Рано. Такое можно только после премьеры рассказывать, иначе сдам интригу. Извините… Хотя, ладно – приоткрою карты: история грузового корабля «Оранжевый Медан» – реальная, официально зафиксированная. Но она настолько поразительная, что её впоследствии пытались замять и даже вычеркнули это происшествие из морских реестров, в частности, британских, где это судно значилось под названием «Человек из Медана» – S.S. Ourang Medan.

— Консультировались ли с какими-то специалистами или экспертами в определенных сферах?

Постоянно! В самых разных сферах! От прикладных наук до теологии и уфологии. И это затягивает – превращаешься в информационного наркомана. Поэтому работал не только с консультантами – пока писал этот сериал, то зарегистрировался на сайтах четырех библиотек и девяти музеев. К счастью, в наше время благодаря интернету – весь мир в ноутбуке.

— С большинством актеров, которые снимаются в этом сериале, вы работаете уже не первый раз и даже наверняка дружите. Как они реагировали на все те эксперименты или испытания, которые вы подбрасывали их героям в этом сериале? Кирилла Дыцевича заставили учить иностранные языки, Олесю Фаттахову посадили на мотоцикл и дали в руки холодное оружие, Ирине Мельник вообще придумали очень необычный имидж…

Они настоящие профи! И я им всем очень благодарен за терпение к моим экспериментам над ними. Кстати, всегда стараюсь заранее поговорить с актёром до того, как учудить какую-то гадость – и, если актёр признаётся, что вряд ли сможет исполнить то или иное действие, то вопрос сразу снимается. Впрочем, такое было всего раз и не с тем, кто играл в этом сериале. А Фаттахова – вообще супер! Не знаю, как она меня до сих пор не послала… Ведь я давно подсовываю ей сюрпризы: в сериале «Верни мою любовь» – усадил её на старый мотороллер, который мог на ходу развалится, заставлял под автобус бросаться. А в «Тот, кто не спит» – вообще разошёлся: и на скоростной байк её усадил, и верхом на лошадь, и драться заставил, в том числе на мечах, даже взорвал её! Но Олеся – боец! Я ей говорю, – тебе надо будет на мечах фехтовать! А она подумала и спокойно так говорит, – хм, классно! И пошла на курсы фехтования!

— Как в этой истории появился енот? Почему именно это животное?

У енотов очень деловой вид. Не деловитый, а именно – деловой! А главное – морда хитрая! В общем, чисто детективный персонаж.

— Всегда интересно, как возникают имена и фамилии персонажей. Почему Фил, Алиса, Артур, Ирэн, Достоевский, в конце концов… Какое имя придумывали дольше всего?

Дольше всего подбирал имя для персонажа Лады Брик – Мара. Точнее, само имя Мара – давно в голове сидело, но были сомнения, поскольку эта героиня очень необычная. А вот Достоевский – сразу родилось. Правда, у него нет имени – то есть, вообще! Только фамилия. Ведь наш Достоевский, не просто так Достоевский, но пересказывать сюжет накануне премьеры – неблагодарное занятие, поэтому не буду уточнять. А вообще-то, в этом сериале использовано много исторических имен – от античности, до современности. И это не просто так – у нас же фантастический детектив…

— У героев есть реальные прототипы?

Ни одного! Зато в этом сериале есть несколько исторических личностей, но все они фигурируют под собственными именами.

— Кто ваш любимый персонаж в этой истории? Чей образ давался вам тяжелее всего?

Всех люблю! Я же автор и все персонажи – мои дети. Как их не любить? И создавались они легко, в удовольствие – так же, как зачинают детей. А вот процесс их воспитания, формирования и «взросления» – это всегда сложно. Но, по-другому не бывает!

Сериал «Тот, кто не спит» смотрите в эфире телеканала «Интер» с понедельника по четверг в 20:40.

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