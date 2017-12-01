Моника Гупта, занимающая пост председателя рабочей группы по телекоммуникациям в IET India IoT Panel, объясняет в блоге на The Economic Times какую роль займут провайдеры в эпоху Интернет вещей.

Интернет вещей (IoT) – это целая экосистема, охватывающая самые различные компоненты – начиная от устройств и датчиков до коммуникационных шлюзов, сетевых подключений и платформ управления.

Для сегодняшнего среднестатистического миллениала мобильный телефон и широкополосный интернет являются частью базовых потребностей. Однако даже беглого взгляда на историю телекоммуникаций достаточно, чтобы понять, что вся эта история длится немногим более ста лет.

Александр Грэм Бэлл изобрёл телефон в 1876 году, а в 1901 году Маркони провёл первый сеанс трансатлантической радиосвязи. Мобильные сети впервые были представлены в 1979 году, когда первая автоматизированная коммерческая сеть сотовой связи появилась в Японии. Затем, на протяжении 80-90-х годов прошлого столетия подобные сети начали завоёвывать мир. Всемирная паутина (WWW) была изобретена в 1989 году Тимом Бернерсом-Ли в CERN. А сегодня число мобильных устройств во всём мире превышает 8 миллиардов, при этом 3,7 миллиарда из них подключены к интернету.

На протяжении последних несколько десятилетий телекоммуникационные технологии и интернет оказывали просто таки революционное влияние на человеческую культуру и торговые отношения. Однако тем, кто считает этот период революционным, и думает, что последние сто лет были периодом феноменального роста телекоммуникационных технологий и способов их использования, следует взглянуть на прогнозы относительно их будущего.

Отчёт компании Ericsson, посвящённый мобильной связи и подготовленный в июне 2017 года, содержит прогноз о том, что к 2022 году в мире будет насчитываться 29 миллиардов подключённых устройств. Около 10 миллиардов из них будут телефонами (мобильной и фиксированной связи), 1,7 миллиарда будут персональными компьютерами, лэптопами и планшетами, а оставшиеся 1,8 миллиарда составят устройства категории IoT. Эти самые IoT устройства будут включать в себя различное автоматическое оборудование, подключённые автомобили, счётчики, датчики, торговые терминалы, бытовую электронику, носимые устройства и многое другое. Интернет вещей (IoT) пришёл всерьёз и надолго, и развивается, набирая всё большие обороты.

Интернет вещей (IoT) – это «межсетевое взаимодействие физических устройств, транспортных средств, строений и других устройств, снабжённый электроникой, программным обеспечением, датчиками, актюаторами и сетевыми подключениями, которые позволяют данным устройствам собирать данные и обмениваться ими». Интернет вещей разделяют на сегменты ближнего и дальнего действия. Сегмент ближнего действия включает в себя, главным образом, устройства, подключаемые с использованием нелицензируемых технологий радиосвязи с охватом в 100 метров (с применением Wi-Fi, ZigBee, Bluetooth) либо через линии фиксированной связи – такие как LAN, PLC. Сегмент дальнего действия включает в себя устройства, подключаемые с использованием сотовой связи, технологий нелицензируемой маломощной радиосвязи (LoRa, Sigfox) либо технологий спутниковой связи.

Использование решений ближнего либо дальнего действия для IoT определяется требованиями отрасли, вертикали либо конкретным случаем. От этих же факторов зависит также то, будут ли использоваться приложения массового IoT или критического IoT. Приложения массового IoT позволяют поддерживать большое количество соединений при небольших объёмах трафика, с использованием недорогих устройств и небольшим потреблением энергии; в то же время, приложения критического IoT обладают очень различными требованиями к повышенной надёжности, высокой доступности, низкой степени задержки и высокой пропускной способностью.

IoT приложения всё чаще используются в самых различных отраслях и вертикалях – в сфере транспорта, автоматизации дома, самоходного транспорта, служб общей безопасности и экстренной помощи, здравоохранения, энергообеспечения и коммунальных услуг, сельского хозяйства и т.д. Они используются в самых различных случаях:

управление активами/запасами и удалённый мониторинг;

профилактическое обслуживание, мониторинг работоспособности и управление результатами;

контроль качества и интеллектуальное тестирование;

повышенная операционная эффективность и продуктивность;

усиленный клиентский контроль с возможностью лёгкого доступа к сопутствующей информации в режиме реального времени;

управление данными и аналитикой для всестороннего анализа и прогнозирования;

обеспечение безопасности и сохранности.

Всё перечисленное выше по-прежнему является эволюционными сферами и технологиями, поэтому в будущем нас ждут новые варианты использования данных решений и дальнейшая эволюция уже существующих.

Уникальность IoT следует из его определения – «взаимодействие сетей, связь сетей для обеспечения сбора данных и обмена ими». IoT – это экосистема, состоящая из различных компонентов – начиная от устройств и датчиков до коммуникационных шлюзов, сетевых подключений и платформ управления. Платформа управления должна включать в себя дополнительные возможности управления устройствами, управление подключениями, управление данными и их визуализацию, аналитику и внешнюю интеграцию для обмена данными и информацией.

Создание такой экосистемы и управление ею потребует дополнительных усилий для внедрения, интеграции, управления, поддержания работоспособности и гарантирования безопасности всей системы.

По сути, обмен данными и получение ценной информации о различных примерах использования решений по отраслям и вертикалям в идеале может привести к превращению данной экосистемы в «Сеть IoT экосистем» (что-то типа всемирной паутины IoT). Таким образом, IoT сможет породить новые бизнес-модели и открыть новые возможности на рынке. А провайдеры услуг доступа, которые до сих пор неплохо себя чувствовали, подключая телефоны, ПК, планшеты и прочие бытовые устройства, должны будут придумывать новые способы для создания IoT экосистемы и управления ею и развиваться вместе с ней по мере того, как она будет превращаться в сеть/паутину IoT экосистем.

Пока же, в период зарождения экосистемы, провайдеры сетевых услуг могут тщательно изучить различные подходы к IoT.

Возможности подключения – это ключевые обязанности сетевых провайдеров и их базовое предложение в сфере IoT решений. Провайдеры должны получить уверенность в том, что они готовы предложить широкий спектр возможностей подключения, необходимых для IoT решений. Речь идёт о LTE-M, NB-IoT, нелицензируемом диапазоне LoRaWAN/Sigfox, а в дальнейшем – 5G. В настоящее время для нужд IoT большинство операторов по всему миру использует существующие сотовые технологии либо пребывает в процессе развёртывания или изучения специфических IoT решений – таких как LTE-M, NB-IoT, LoRa/Sigfox. Отдельные провайдеры начинают тестировать 5G.

Платформа управления – основные возможности платформы управления уже доступны в предложениях провайдеров сетевых услуг как составляющая часть их предложений по управлению подключениями. Однако, потребности платформы управления гораздо шире – от управления устройствами до управления приложениями, охватывают улучшенное управление подключением IoT, управление данными e2e и их визуализацию, аналитику и внешнюю интеграцию. Провайдеры во всём мире в настоящее время находятся в процессе создания таких предложений – в полноценном или частичном виде, в различных формах делового партнёрства, глобальных альянсах, на глобальных платформах и т.д. Предложения в сфере платформ управления помогает провайдерам сетевых услуг расширять свои возможности в сфере IoT за пределы простых подключений, увеличивая свои возможности на рынке и потенциальные доходы и предлагая своим клиентам более полный спектр решений в сфере IoT.

Комплексное решение – заключается в том, что провайдер сетевых услуг предлагает все компоненты IoT решений, начиная от устройств/датчиков и до шлюзов, подключения к сети и платформ управления. Однако для этого провайдер сетевых услуг должен кардинальным образом изменить свой подход к работе, развив дополнительные возможности в сфере инфраструктурных проектов, организационных моментов, бизнес-моделей, партнерства, а также в таких сферах как продажи, решения, обслуживание, поддержка и управление, безопасность. К примеру, такие американские компании как AT&T и Verizon в настоящее время предлагают комплексные решения, используя экосистему партнёров, сертифицированных поставщиков оборудования, сообщества разработчиков и развивая собственную инфраструктуру (сеть, платформы и т.д.).

Отраслевой/вертикальный подход – состоит в том, что провайдеры сетевых услуг сосредотачивают свои усилия на определённых отраслях/вертикалях, для которых они разрабатывают IoT решения. В частности – на сфере здравоохранения, управления флотом, подключаемых автомобилей. В практической сфере наиболее вероятным является предположение о том, что провайдеры сетевых услуг должны будут предлагать подключение и платформы управления для всех решений, но при формировании комплексных предложений им следует сосредотачивать внимание на определённых отраслях/вертикалях, опираясь на имеющиеся возможности и запросы рынка. К примеру, возьмём решения для сферы здравоохранения от Deutsche Telekom. Другим примером является компания Vodafone, предоставлявшая в первой половине текущего года услуги связи более 50 миллионам IoT устройств во всём мире, которая наибольшую активность проявила в сфере автопрома, здравоохранения и коммунальных услуг.

Ближайшие годы должны показать, какое влияние окажет IoT на телекоммуникационную отрасль и как будут развиваться провайдеры сетевых услуг. Однако можно смело утверждать, что они будут идти путём проб и ошибок, среди них будут любители инноваций и первопроходцы новых технологий, а также те, кто предпочтёт учиться на чужом опыте. Игра начинается!

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.