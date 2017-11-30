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В Qualcomm озвучили условия и суммы роялти за право использования технологии 5G NR

Борис Скуратовский
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5G

Производителям смартфонов придётся платить по 16,25 доллара за каждое устройство, использующее технологию 5G New Radio (NR) от Qualcomm. Об этом говорится в новых правилах выплаты роялти, представленных компанией.

В компании Qualcomm заявили о планах установить сумму роялти в размере 2,275% от цены продажи 5G смартфона, работающего в одном режиме, и в размере 3,25% от цены продажи смартфона, работающего в нескольких режимах и поддерживающего технологии 3G, 4G и 5G.

Таким образом, как указывают в Qualcomm, если мультирежимный смартфон стоит 200 долларов, то за каждое устройство производителю придётся выплачивать роялти в размере 6,50 долларов. Потолок стоимости устройств, с которых выплачивается роялти, установлен на уровне в 500 долларов. Это означает, что максимальная сумма, которую может выплатить производитель, составит 16,25 доллара с одного устройства.

В компании также пообещали предоставлять доступ к критически важным и не особо критически важным патентам, связанным с обоими сотовыми стандартами, при условии выплаты отчислений в размере 4% от цены продажи устройства, работающего в одном режиме, и 5% от стоимости устройства, работающего в нескольких режимах.

Ставки, озвученные в компании Qualcomm, заметно превышают те, которые были озвучены в марте компанией Ericsson. Тогда в шведской компании пообещали взимать фиксированную сумму роялти в размере 5 долларов с каждого мультирежимного устройства 5G NR, однако, отметили, что сумма может быть снижена до 2,5 доллара для устройств с низкой розничной ценой.

Компания Qualcomm представила свой 5G-совместимый чипсет X50 в октябре 2016, а также прогнозирует появление в продаже первых 5G совместимых мобильных терминалов уже в 2019 году.

Суммы роялти были озвучены компанией Qualcomm на фоне её продолжающейся перепалки с Apple на высшем уровне на тему условий лицензирования от производителя чипов, в процессе которой компания Apple обвинила Qualcomm в том, что она требует «по меньшей мере, в пять раз больше», чем другие компании при заключении лицензионных соглашений. В свою очередь, в Qualcomm опровергают все обвинения в непрозрачности работы с патентами.

Впрочем, набирающий обороты диспут больно бьёт по кошельку Qualcomm. По итогам 3 квартала доходы производителя чипов от продажи лицензий показали годовой спад на уровне 36% — до отметки в 1,2 миллиарда долларов, а по итогам полного финансового2017 года упали на 16% — до отметки в 6,45 миллиарда долларов.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.

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