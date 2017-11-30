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OTT Servis

Согласно данным исследований, проведённых S&P Global Market Intelligence, в Польше доля тех, кто смотрит OTTвидео на экранах своих домашних телевизоров, выше, чем на пяти других ведущих европейских рынках, а также на рынке США.

Данные исследования свидетельствуют о том, что 81% опрошенных взрослых пользователей Интернета в Польше смотрят потоковое видео на экранах своих телевизоров, в то время как в Великобритании таких оказалось 79%, а в Швеции и Германиипо 74%.

Доля зрителей OTT в США оказалась ещё ниже73%. Ещё далее по нисходящей расположилась Италия (72%), а замыкает пятёрку Франция: в этой стране OTTвидео на экранах своих телевизоров смотрит 69% взрослых, имеющих подключение к Интернету.

Если говорить об устройствах, используемых для просмотра потокового видео на экране телевизора, то в 56% польских домохозяйств, имеющих подключение к Интернету, предпочитают подключать к телевизору персональный компьютери по этому показателю Польша опережает прочие европейские рынки, охваченные исследованием.

Подключение ПК к телевизору является основным методом просмотра потокового контента на телеэкране в Польше, Швеции, Италии и Германии. В этих странах таким способом домохозяйства получают контент из интернета значительно чаще, чем используя смарттелевизоры, игровые консоли либо потоковые медиаплееры.

На рынке Великобритании ситуация отличаетсяздесь смарттелевизор является основным способом получения доступа к потоковому контенту. Его использует 32% домохозяйств, подключённых к Интернету. Далее следует подключение ПК к телевизорутаким способом контент получают в 29% домохозяйств. Доля игровых консолей, используемых для просмотра потокового контента, составляет в Великобритании 20%, аналогичные показателиу потоковых плееров.

«Подавляющее большинство домохозяйств, использующих Интернет, смотрит онлайнвидео на экране домашнего телевизора. В то же время, список устройств, которые потребители предпочитают использовать для доставки потокового контента из Интернета непосредственно на телеэкран, существенно различается в США и странах Европы, – говорится в материалах исследования. – В 2017 году в американских домохозяйствах, имеющих подключение к Интернету, для просмотра онлайнвидео на телеэкране в равной степени использовали смарттелевизоры, Bluray плееры, потоковые медиаплееры (SMP) и сеттопбоксы, предоставляемые провайдерами услуг платного ТВ. При этом, согласно имеющимся у нас данным, за последние пять лет существенно выросла доля смарттелевизоров, Bluray плееров и SMP плееров».

В материалах исследования S&P также отмечается, что важнейшее различие между американскими и европейскими интернетдомохозяйствами заключается в том, что в США в одном домохозяйстве используется в среднем дватри телевизора, в то время как в Европе не так много домохозяйств имеет более одного телевизора.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.

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