Согласно данным исследований, проведённых S&P Global Market Intelligence, в Польше доля тех, кто смотрит OTT—видео на экранах своих домашних телевизоров, выше, чем на пяти других ведущих европейских рынках, а также на рынке США.

Данные исследования свидетельствуют о том, что 81% опрошенных взрослых пользователей Интернета в Польше смотрят потоковое видео на экранах своих телевизоров, в то время как в Великобритании таких оказалось 79%, а в Швеции и Германии – по 74%.

Доля зрителей OTT в США оказалась ещё ниже – 73%. Ещё далее по нисходящей расположилась Италия (72%), а замыкает пятёрку Франция: в этой стране OTT—видео на экранах своих телевизоров смотрит 69% взрослых, имеющих подключение к Интернету.

Если говорить об устройствах, используемых для просмотра потокового видео на экране телевизора, то в 56% польских домохозяйств, имеющих подключение к Интернету, предпочитают подключать к телевизору персональный компьютер – и по этому показателю Польша опережает прочие европейские рынки, охваченные исследованием.

Подключение ПК к телевизору является основным методом просмотра потокового контента на телеэкране в Польше, Швеции, Италии и Германии. В этих странах таким способом домохозяйства получают контент из интернета значительно чаще, чем используя смарт—телевизоры, игровые консоли либо потоковые медиаплееры.

На рынке Великобритании ситуация отличается – здесь смарт—телевизор является основным способом получения доступа к потоковому контенту. Его использует 32% домохозяйств, подключённых к Интернету. Далее следует подключение ПК к телевизору – таким способом контент получают в 29% домохозяйств. Доля игровых консолей, используемых для просмотра потокового контента, составляет в Великобритании 20%, аналогичные показатели – у потоковых плееров.

«Подавляющее большинство домохозяйств, использующих Интернет, смотрит онлайн—видео на экране домашнего телевизора. В то же время, список устройств, которые потребители предпочитают использовать для доставки потокового контента из Интернета непосредственно на телеэкран, существенно различается в США и странах Европы, – говорится в материалах исследования. – В 2017 году в американских домохозяйствах, имеющих подключение к Интернету, для просмотра онлайн—видео на телеэкране в равной степени использовали смарт—телевизоры, Blu—ray плееры, потоковые медиаплееры (SMP) и сет—топ—боксы, предоставляемые провайдерами услуг платного ТВ. При этом, согласно имеющимся у нас данным, за последние пять лет существенно выросла доля смарт—телевизоров, Blu—ray плееров и SMP плееров».

В материалах исследования S&P также отмечается, что важнейшее различие между американскими и европейскими интернет—домохозяйствами заключается в том, что в США в одном домохозяйстве используется в среднем два—три телевизора, в то время как в Европе не так много домохозяйств имеет более одного телевизора.

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