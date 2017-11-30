Вышла новейшая версия Спецификации HDMI, в которой предусмотрена поддержка целого ряда стандартов разрешения и обновления экрана.

В стандарте HDMI Version 2.1 будет реализована поддержка форматов 8K60, 4K120 и разрешения экрана до 10K. Предусмотрена также поддержка динамических форматов HDR, а пропускная способность должна увеличиться до 48 Гбит/сек.

Поддержка скорости передачи данных до 48 Гбит/сек обеспечивается новым ультра-сверхскоростным HDMI-кабелем (Ultra High Speed HDMI Cable). Использование данного кабеля гарантирует возможность передачи различной информации, требующей пересылки больших массивов данных, включая несжатое видео в разрешении 8К с функцией HDR. Он имеет очень низкие показатели EMI (электромагнитные помехи), что сокращает взаимные помехи с расположенными по соседству беспроводными устройствами. Кабель имеет обратную совместимость с уже используемыми HDMI устройствами.

Организация HDMI Forum предоставляет спецификацию всем компаниям, принявшим стандарт HDMI 2.0.

«Миссия организации HDMI Forum заключается в разработке спецификаций, которые бы отвечали потребностям рынка, растущим запросам на высокую производительность, а также в предоставлении возможностей для будущего роста», – говорит президент HDMI Forum Роберт Бланшард из компании Sony Electronics.

Включение в спецификацию поддержки Динамического HDR гарантирует то, что каждый фрагмент видео (каждая сцена или даже каждый отдельный кадр) будет отображаться с идеальными именно для него показателями глубины, детализации, яркости, контрастности и ширины цветовой гаммы.

Кабель Ultra High Speed HDMI Cable поддерживает пропускную способность до 48Гб, что гарантирует предусмотренную в спецификации HDMI 2.1 возможность передачи несжатого видео. Кабель также обладает низкими показателями излучения EMI, а кроме того – является обратно-совместимым с предыдущими версиями спецификации HDMI, что даёт возможность использовать его с существующими HDMI устройствами.

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