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HDMI 2.1
Вышла новейшая версия Спецификации HDMI, в которой предусмотрена поддержка целого ряда стандартов разрешения и обновления экрана.

В стандарте HDMI Version 2.1 будет реализована поддержка форматов 8K60, 4K120 и разрешения экрана до 10K. Предусмотрена также поддержка динамических форматов HDR, а пропускная способность должна увеличиться до 48 Гбит/сек.

Поддержка скорости передачи данных до 48 Гбит/сек обеспечивается новым ультра-сверхскоростным HDMI-кабелем (Ultra High Speed HDMI Cable). Использование данного кабеля гарантирует возможность передачи различной информации, требующей пересылки больших массивов данных, включая несжатое видео в разрешении 8К с функцией HDR. Он имеет очень низкие показатели EMI (электромагнитные помехи), что сокращает взаимные помехи с расположенными по соседству беспроводными устройствами. Кабель имеет обратную совместимость с уже используемыми HDMI устройствами.

Организация HDMI Forum предоставляет спецификацию всем компаниям, принявшим стандарт HDMI 2.0.

«Миссия организации HDMI Forum заключается в разработке спецификаций, которые бы отвечали потребностям рынка, растущим запросам на высокую производительность, а также в предоставлении возможностей для будущего роста», – говорит президент HDMI Forum Роберт Бланшард из компании Sony Electronics.

Включение в спецификацию поддержки Динамического HDR гарантирует то, что каждый фрагмент видео (каждая сцена или даже каждый отдельный кадр) будет отображаться с идеальными именно для него показателями глубины, детализации, яркости, контрастности и ширины цветовой гаммы.

Кабель Ultra High Speed HDMI Cable поддерживает пропускную способность до 48Гб, что гарантирует предусмотренную в спецификации HDMI 2.1 возможность передачи несжатого видео. Кабель также обладает низкими показателями излучения EMI, а кроме того – является обратно-совместимым с предыдущими версиями спецификации HDMI, что даёт возможность использовать его с существующими HDMI устройствами.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.

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