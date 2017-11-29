8K-разрешение поможет QLED-телевизорам потеснить OLED-панели, – прогноз аналитиков

Битва между двумя основными конкурирующими технологиями на рынке плоских панелей высокого класса – OLED TV и QLED TV – вышла на новый уровень, – отмечает аналитическое агентство WitsView.

Долгое время OLED-панели – с учётом присущих им преимуществ в сфере передачи цветовой гаммы, скорости переключения и малого потребления энергии – считались стандартом в области плоских экранов. Однако до сих пор мы не стали свидетелями начала их массового производства по приемлемым для большей части потребителей ценам.

Тем не менее WitsView утверждает, что технология OLED TV сохранит своё безусловное лидерство на рынке телевизоров высокого класса и в 2018 году, поскольку производством OLED TV занимается всё большее количество компаний. Агентво прогнозирует, что в следующем году объёмы поставок таких телевизоров достигнут новой рекордной отметки в 2.5 миллиона единиц, что составит существенный рост в сравнении с 1.5 миллиона единиц, проданных в 2017 году. Аналитики также указали на то, что неплохая рекламная компания, проведенная такими мощными брендами как Sony, способствовала достижению показателей продаж OLED TV в 2017 году, которые превысили все ожидания. Несмотря на все проблемы со сроками эксплуатации панелей, присущие OLED, включая потерю цвета органическими материалами и их выгорание, ведущие бренды, производящие телевизоры, по-прежнему проявляют заинтересованность в проведении исследований и развитии технологий OLED, поскольку такие панели могут стать со временем ещё тоньше, сохраняют потенциал для оптимизации насыщенности и контрастности цветов. В то же время, развитие технологии производства ЖК-дисплеев уже практически достигло своего предела.

В то же время, как отмечает аналитическое издание, крупнейшие производители QLED TV – такие, как Samsung, TCL и Hisense – столкнулись с некоторыми трудностями при продвижении QLED технологии, вызванными её высокой себестоимостью. Как указывают в WitsView, несмотря на то, что производители QLED TV подчёркивают такие особенности данной технологии, как лучшая насыщенность цветов и отсутствие проблем при длительной эксплуатации, самоизлучающие дисплеи на квантовой точке (QD) всё ещё не дотягивают до стандартов коммерческого рынка в силу того, что их светоотдачу сложно обеспечивать на протяжении долгого времени по причине низкой внешней квантовой эффективности. Кроме того, в WitsView уверены в том, что цена также является большой проблемой QLED TV, указывая на то, что для 4K-телевизора с диагональю в 55 дюймов разница в цене между OLED TV и QLED TV моделями составляет всего около 100 долларов.

Подводя итоги, в аналитической фирме прогнозируют, что, по меньшей мере, в краткосрочной перспективе приверженцы QLED технологии по-прежнему будут пользоваться продуктами с QD-подсветкой, пытаясь конкурировать с соперниками. А в следующем поколении QLED TV, возможно, будут использованы стеклянные светонаправляющие пластины, дающие возможность производить более тонкие телевизоры. Тем не менее в WitsView прогнозируют, что новые технологии производства дисплеев, на которые возлагают свои надежды приверженцы QLED, не станут основой для массового производства, по меньшей мере, до 2020 года. Впрочем, в издании добавляют, что максимальное разрешение OLED дисплеев из-за технических ограничений может быть не выше 4K/Ultra HD. В то же время, экраны с подсветкой на основе квантовой точки не имеют никаких ограничений, связанных с разрешением. Таким образом, подводят итог эксперты издания, формат 8KTV может стать отличной возможностью для брендов, продвигающих QLED TV технологии, поскольку именно этот формат позволит им сохранить конкурентные преимущества на рынке телевизоров высокого класса.

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