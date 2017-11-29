В ближайшие пять лет более 20% населения планеты получит возможность доступа к мобильному интернету в стандарте 5G.

Согласно прогнозам экспертов компании Ericsson, производящей телекоммуникационное оборудование, к 2023 году число подписчиков услуг мобильных сетей в стандарте 5G достигнет отметки минимум в 1 миллиард.

Это вдвое больше цифры, которая содержится в аналогичном прогнозе от компании на 2022 год, говорится в полугодовом отчёте компании Ericsson «Доклад по мобильности».

Предполагается, что на начальном этапе технология будет внедряться в районах с плотной городской застройкой. По мнению экспертов компании Ericsson, к 2023 году доступ к 5G сетям получит более 20% жителей планеты. Первые 5G сети должны появиться на ограниченном числе рынков – в частности, в США, Южной Корее, Японии и Китае.

5G – технология сетей пятого поколения. По мнению многих, она позволит полностью изменить нашу цифровую жизнь. Подобно другим важнейшим новинкам в области мобильных технологий, 5G позволит увеличивать скорость загрузки данных примерно в 100 раз в сравнении с существующими сотовыми сетями и в 10 раз в сравнении с самыми быстрыми домашними широкополосными подключениями. Также ожидается, что данный стандарт позволит ускорить внедрение ряда других новых технологий – таких, в частности, как дополненная реальность, поможет развивать самоходные автомобили, обмениваться сверхсрочными сообщениями и подключать к сети всё – начиная от датчиков загрязнения до систем контроля состояния здоровья.

Шумиха вокруг 5G длится уже более года, но лишь сейчас мы становимся свидетелями появления первых результатов исследований и ранних разработок. Появления сетей 5G следует ожидать к 2019 году. Первые такие сети, скорее всего, будут использоваться для «фиксированных беспроводных подключений», которые позволят принести в дома быстрый широкополосный Интернет без необходимости копать траншеи для прокладки оптико-волоконных кабелей. Впрочем, в компании Qualcomm, занимающейся производством чипов, также считают, что в 2019 году следует ожидать и появления телефонов, способных работать с данной технологией.

В полугодовом отчёте от компании Ericsson также отмечается, что в целом спрос на мобильные данные стремительно увеличивается. В компании прогнозируют, что к 2023 году через мобильные сети будет ежемесячно передаваться 110 экзабайт данных. Для понимания этой цифры просто представьте себе трансляцию потокового видео в разрешении HD длиной в 5,5 миллиона лет! Использование мобильного Интернета растёт во всём мире. Лидером является Северная Америка, где наблюдается наибольший уровень среднего использования сетей в месяц – более 7 Гб по состоянию на конец 2017 года.

Большая часть этого трафика проходит через существующие сети 4G LTE. В компании Ericsson считают, что к концу текущего года сети 4G LTE станут доминирующей технологией мобильного доступа во всём мире. По прогнозам экспертов компании, к концу 2023 года подписчиками данной технологии станет 5,5 миллиарда человек, а её охват достигнет 85% населения планеты.

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