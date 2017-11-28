Юристы обменялись практическим опытом в борьбе с онлайн-пиратством

21 ноября на конференции «Медиаправо» был представлен краткий экскурс по основным нововведениям в законодательстве относительно защиты интеллектуальной собственности. Также состоялась панельная дискуссия на тему «Борьба с пиратством – реальные возможности». Модератором выступила Катерина Федорова, руководитель Инициативы «Чистое небо».

Юристы поделились собственной экспертизой в вопросе пиратства и его пагубного влияния, обсудили ключевые изменения в законодательстве (введение терминологии: определение «пиратство», «кардшейринг»; новая процедура блокировки контента в Интернете, уголовные преступления с самостоятельным составом: кардшейринг, финансирование пиратства), вспомнили о международном опыте использования процедуры блокировки, ответственности посредников и достижении баланса интересов, а также о работе с персональными данными и изменениях в системе Who Is – по сути, говорили о реальных возможностях приобщиться к борьбе.

Сергей Кропива, начальник Киевского управления киберполиции Департамента киберполиции Национальной полиции Украины:

«Мы направляем наших сотрудников на выявление лиц, которые занимаются распространением и сбытом контента на ресурсах общего доступа к Интернету без соответствующих разрешений правообладателей, размещают незаконные знаки товаров и услуг. Также мы нацелены на тех, кто, используя специальное программное обеспечение и оборудование, включается в работу правообладателей или компаний, воруют тот или иной контент. Понятное дело, что работа, связанная с выявлением таких лиц, довольно кропотливая, поэтому ее невозможно проводить без синергии правообладателей и работников киберполиции».

Методы есть, главное – действовать сообща.

«Механизмы защиты интеллектуальной собственности существуют, и они реально работают – необходимо их только использовать. Мы должны понимать: чтобы сдвинуться с места, нужно действовать. А если действовать вместе, одновременно и во всех направлениях, можно достичь хороших результатов очень быстро», – подвела итог Катерина Федорова, руководитель Инициативы «Чистое небо».

Участниками панели стали:

Павел Миколюк , директор юридической фирмы «Виндекс», юридический представитель по вопросам защиты прав интеллектуальной собственности «Медиа Группа Украина».

, директор юридической фирмы «Виндекс», юридический представитель по вопросам защиты прав интеллектуальной собственности «Медиа Группа Украина». Вячеслав Миенко , заместитель генерального директора по правовым вопросам 1+1 Media.

, заместитель генерального директора по правовым вопросам 1+1 Media. Екатерина Олейник , глава Комитета АПУ по интеллектуальной собственности, советник АО «Arzinger».

, глава Комитета АПУ по интеллектуальной собственности, советник АО «Arzinger». Сергей Кропива , начальник Киевского управления киберполиции Департамента киберполиции Национальной полиции Украины.

, начальник Киевского управления киберполиции Департамента киберполиции Национальной полиции Украины. Андрей Осипов , адвокат, эксперт Института массовой информации, советник «Smartsolutions Law Group».

, адвокат, эксперт Института массовой информации, советник «Smartsolutions Law Group». Александр Папуця , адвокат, партнер, директор судебного департамента «Smartsolutions Law Group».

, адвокат, партнер, директор судебного департамента «Smartsolutions Law Group». Руслан Шевчук, заместитель директора по правовым вопросам StarLightMedia Group.

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