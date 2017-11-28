Каждый уик-энд MEGOGO будет показывать футбольные поединки Чемпионата Германии – Bundesliga, Чемпионата Франции – Liga 1 и Серии А (Чемпионат Италии). Об этом корреспонденту Mediasat сообщили в пресс-службе видеосервиса.



В связи с запуском прямых трансляций футбольных матчей на базе MEGOGO развернута необходимая техническая инфраструктура и создан комментаторский департамент.

MEGOGO стал единственным вещателем в Украине, включая ТВ-каналы, кто получил права на трансляцию трёх крупных чемпионатов Европы.

Bundesliga будет представлена во всей красе. MEGOGO покажет все 10 матчей каждого тура. Украинские футбольные фанаты смогут посмотреть на игры «Боруссии», «Баварии», «Лейпцига» и других именитых клубов Германии.

Трансляции французской футбольной высшей лиги охватывает 5 матчей каждого тура. Пользователи MEGOGO будут сопереживать таким грандам, как «Пари Сен-Жармен», «Монако», «Лион» и прочим не менее амбициозным командам.

Матчи Серии А не менее долгожданны. Украинским футбольным фанатам не придётся скучать, просматривая поединки «Ромы», «Ювентуса», «Милана», «Интера», «Наполи» и др.

Трансляции футбольных чемпионатов Европы проходят в разделе LIVE и доступны пользователям подписок Кино и ТВ «Оптимальная» и «Максимальная».

Отметим, ранее в MEGOGO LIVE транслировались киберспортивные мероприятия, танцевальные шоу, фестивали, концерты и влоги, а сейчас добавились топовые футбольные матчи.

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