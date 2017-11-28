Райан Дин, президент продуктов и решений в Huawei Technologies, в своём блоге на RCR Wireless предложил три способа, которые помогут телекоммуникационным операторам заработать на видеоконтенте. Mediasat публикует перевод его заметки.

На протяжении многих лет видеоконтент был источником головной боли для операторов: затраты на его передачу росли быстрее доходов от этого, а зритель оставался неудовлетворённым. Однако, по мере усовершенствования технологий и изменения моделей поведения зрителя, в данном секторе наметились неплохие перспективы.

Онлайн-видео – далеко не новинка. Однако увеличение качества и количества видеоконтента, доступного в сети, станут в ближайшие годы дополнительным стимулом для развития бизнеса в сфере телекоммуникаций.

Упомянутый видео-бум стал общемировой тенденцией. В Соединённых Штатах доходы от предоставления услуг в секторе видео по запросу (VOD) в полтора раза превысили доходы кинотеатров по всему миру, а средний показатель ARPU (доход, получаемый от одного пользователя) в секторе VOD составляет 118 долларов (при всего 50 долларах в секторе услуг широкополосного доступа). В странах Азиатско-Тихоокеанского региона число подписчиков услуг IPTV выросло в период с 2015 по 2016 год на 71%, а в Китае число подписчиков услуг IPTV в прошлом году выросло на 40 миллионов. В Европе также наблюдается рост: в Испании, к примеру, проникновение пакетов услуг «квод-плэй» (четыре услуги в одной связки) достигло отметки в 50%.

Некоторые операторы склонны считать, что пока ещё слишком рано вкладывать средства в расширение широкополосных сетей. Они, в частности, обеспокоены недостаточным спросом и недостаточным количеством предлагаемых каналов и контента.

Это – заблуждение. В частности, не стоит забывать о том, что количество живых телеканалов, вещающих в стандарте 4K, растёт. В 2015 году по всему миру насчитывалось 50 подобных телеканалов. В прошлом году их число выросло до 95, а к следующему году, согласно прогнозам, по всему миру будет насчитываться 170 4K каналов.

Помимо этого, растёт число производителей 4K-контента. В 2015 году 4K-контент поставляло 190 компаний, в прошлом году их количество выросло до 430, а в следующем году, согласно прогнозам, достигнет отметки в 810. Опять же, данная тенденция характерна для разных регионов. В Великобритании в прошлом году в стандарте было проведено всего 14 трансляций футбольных матчей Премьер-лиги, а до конца текущего года, по прогнозам, будет проведено 124 такие трансляции. В то же время, Китай произвёл уже более 1500 часов 4K-контента.

Растёт и количество устройств, позволяющих зрителю смотреть весь этот контент. Количество 4K-телевизоров, находящихся в эксплуатации, увеличилось за минувший год вдвое – с 40 миллионов по состоянию на 2015 год до 80 миллионов в прошлом году. Телевизоры также становятся всё более доступными, при этом средняя стоимость такого устройства в прошлом году колебалась в районе 400 долларов. Что касается сет-топ-боксов для доступа к IPTV, то в 2015 году их было продано 15 миллионов. Таким образом, общее их количество на руках у зрителей достигло в прошлом году отметки в 44 миллиона.

Вдобавок к росту количества доступных каналов и устройств для их приёма, зрители всё активнее выражают желание платить за более высокое качество видео. К Китае в период с 2014 по 2016 год количество подписчиков и суммы доходов от предоставления услуг платного телевидения выросли в восемь раз. В США, странах Европе, Ближнего Востока, Африки и Азиатско-Тихоокеанского региона более 80% зрителей готовы платить дополнительно от 10 до 30% за HD-контент.

Но как рост объёмов доступного видеоконтента и устройств для его просмотра может помочь телекоммуникационным компаниям зарабатывать на видеотрафике? Вполне реальными кажутся три варианта.

1 Первый состоит в монетизации самого широкополосного трафика. Если телекоммуникационные компании пока не могут взимать плату за видеоконтент, они вполне могут взимать плату за канал. Передача фильмов и прочего видеоконтента в разрешении HD требует более широких каналов, что означает увеличение доходов телекомов.

К примеру, в период с 2014 по 2016 год компания China Telecom из расположенной вблизи Пекина китайской провинции Хэбэй активно инвестировала в развитие своей сети, проложив множество дополнительных линий категории «волокно в дом» (FTTH). Результатом стал рост среди абонентов компании количества подписчиков услуг IPTV – практически с нуля по состоянию на 2014 год до 2,7 миллиона в 2016. В период с 2014 по 2016 год число пользователей FTTH выросло на 34% – с 3,5 миллиона до 5,3 миллиона.

А после того, как оператор объединил в своём пакете предлагаемых услуг мобильную связь, широкополосный интернет и услуги в сфере видео, процент оттока его абонентов упал в 12 раз – с 2,5% до всего лишь 0,2%, что является самым низким процентом оттока абонентов для Китая.

2 Телекоммуникационные операторы могут также монетизировать предоставление дополнительных удобств пользователям. Предлагая возможность высокоскоростного широкополосного доступа в Интернет, операторы стабильно увеличивают базу подписчиков. Также они могут развивать собственное производство премиального HD-видео и прочие специальные услуги для конечного пользователя.

К примеру, один оператор из Германии обнаружил, что изначально предлагаемая им видеоуслуга стала терять привлекательность для пользователей. В ответ оператор разработал ряд инновационных решений, призванных оптимизировать взаимодействие пользователя с услугой. В частности, список функций включал в себя функцию «нулевого ожидания», которая устранила буферизацию видео, а также функцию просмотра со сдвигом по времени, позволяющую пользователям поставить на паузу живую трансляцию (к примеру, футбольного матча), а затем вернуться к просмотру и пересмотреть пропущенные моменты. Служба также получила функцию интеллектуального поиска, которая должна помочь пользователю получать доступ ко всем имеющимся в наличии фильмам, играм, VOD-контенту, живым трансляциям телепрограмм, плюс функцию, дающую возможность повторного просмотра на протяжении семи дней, позволяющую зрителю прошерстить программный гид за минувшую неделю и посмотреть пропущенные программы.

Результаты были ошеломляющими. С момента запуска новой услуги в мае 2016 года и до конца года число новых абонентов оператора из Германии составило 500 000 – вдвое больше, чем ожидалось. В настоящее время ежедневно подписчиками услуг оператора становится примерно 5 000 новичков, при этом 83% подписчиков заявляют о готовности перейти на новую телевизионную услугу.

3 Наконец, телекоммуникационные компании могут монетизировать целую цифровую экосистему, которая изначально создавалась сферой домашнего видео и развлечений. Реклама, игры, покупки, образование, электронное здравоохранение, системы домашней безопасности, а также прочие службы позволят телекоммуникационным компаниям использовать свою огромную абонентскую базу, взимая с неё плату за доступ к этим премиальным услугам.

К примеру, одна крупная телекоммуникационная компания из Южной Кореи в настоящее время управляет платформой, на которой собирается контент, имеющий отношение к теме кулинарии, электронного здравоохранения и прочих служб, за доступ к которым оператор взимает плату с пользователей.

Несмотря на жёсткую конкуренцию на телекоммуникационном рынке Южной Кореи, монетизация цифровой экосистемы помогла данному оператору увеличить показатели ARPU в 1,5 раза – с 21 до 31 доллара США. Доля оператора на рынке также увеличилась – на 3%, с 19% до 22%. Средние объёмы потребления данных одним пользователем выросли в 2,5 раза, а вот процент оттока клиентов снизилась на 89%: ранее он составлял 3,6%, а теперь – 1,9%.

В настоящее время видео для операторов телекоммуникаций является ключевой услугой – услугой, которая выступает в роли платформы для множества премиальных предложений в сфере охраны здоровья, образования, домашних развлечений, безопасности граждан и многого другого. Умные операторы в ближайшее время будут делать инвестиции в развитие инфраструктуры, что даст им возможность монетизировать видео в разных секторах широкополосного интернета, обслуживания пользователей и цифровой экосистемы.

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