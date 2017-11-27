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В Японии протестировали спутниковое 8K-вещание в стандарте ISDB-S3

Борис Скуратовский
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8K Super Hi-Vision

В преддверии проведения Олимпийских игр вещательный сектор Японии готовится к запуску 8K Ultra HD TV.

Американский производитель оборудования SiTune Corporation успешно испытал свои тюнеры для приёма программ спутникового телевидения в формате 8K UHD на предмет соответствия их требованиям стандарта ISDB-S3. Телевизионный сигнал в стандарте ISDB-S3 был получен при помощи генератора спутниковых сигналов R&S SLG производства немецкой технологической компании Rohde & Schwarz.

Во время проведения тестов на совместимость тюнер SiTune STN6528 принял и демодулировал сигнал в стандарте ISDB-S3. Тюнер работал как подключаемый модуль на тестовой панели демодулирования SC1501 от компании SC1501.

Использованный для проведения тестов многоканальный генератор спутниковых сигналов R&S SLG от компании Rohde & Schwarz одновременно генерирует в режиме реального времени до 32 спутниковых транспондеров. Он может работать в полосе частот от 250 до 3225 МГц с полосой модуляции шириной в 500 МГц. Пользователи устройства могут выбирать необходимый стандарт вещания – DVB-S, DSNG, DVB-S2, широкополосный DVB-S2, DVB-S2X (также с объединением каналов), ISDB-S или ISDB-S3.

Компания SiTune Corporation планирует запустить массовое производство тюнеров ISDB-S3, предназначенных для приёма спутникового, кабельного и эфирного телевидения, к началу второго квартала 2018 года.

В 2018 году японский общественный вещатель NHK планирует начать трансляции в стандарте ISDB-S3, используемом для вещания в формате 8K. Вещатель планирует вести трансляции в новом формате с Игр Зимней Олимпиады в Южной Корее, которые пройдут в 2018 году, а затем – с Игр Летней Олимпиады в Токио, намеченных на 2020 год.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.

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