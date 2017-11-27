В Японии протестировали спутниковое 8K-вещание в стандарте ISDB-S3

В преддверии проведения Олимпийских игр вещательный сектор Японии готовится к запуску 8K Ultra HD TV.

Американский производитель оборудования SiTune Corporation успешно испытал свои тюнеры для приёма программ спутникового телевидения в формате 8K UHD на предмет соответствия их требованиям стандарта ISDB-S3. Телевизионный сигнал в стандарте ISDB-S3 был получен при помощи генератора спутниковых сигналов R&S SLG производства немецкой технологической компании Rohde & Schwarz.

Во время проведения тестов на совместимость тюнер SiTune STN6528 принял и демодулировал сигнал в стандарте ISDB-S3. Тюнер работал как подключаемый модуль на тестовой панели демодулирования SC1501 от компании SC1501.

Использованный для проведения тестов многоканальный генератор спутниковых сигналов R&S SLG от компании Rohde & Schwarz одновременно генерирует в режиме реального времени до 32 спутниковых транспондеров. Он может работать в полосе частот от 250 до 3225 МГц с полосой модуляции шириной в 500 МГц. Пользователи устройства могут выбирать необходимый стандарт вещания – DVB-S, DSNG, DVB-S2, широкополосный DVB-S2, DVB-S2X (также с объединением каналов), ISDB-S или ISDB-S3.

Компания SiTune Corporation планирует запустить массовое производство тюнеров ISDB-S3, предназначенных для приёма спутникового, кабельного и эфирного телевидения, к началу второго квартала 2018 года.

В 2018 году японский общественный вещатель NHK планирует начать трансляции в стандарте ISDB-S3, используемом для вещания в формате 8K. Вещатель планирует вести трансляции в новом формате с Игр Зимней Олимпиады в Южной Корее, которые пройдут в 2018 году, а затем – с Игр Летней Олимпиады в Токио, намеченных на 2020 год.

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