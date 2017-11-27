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SK Telecom
В компании SK Telecom заявили об успешном внедрении собственной технологии 5G-PON (пассивная оптическая сеть), которая должна будет обеспечить переход к стандарту 5G.

Пресс-служба оператора сообщила о запуске решения 5G-PON, которое способно обеспечить предоставление нескольких услуг связи в рамках единой сети.

Помимо этого, новое решение предполагает использование меньших устройств и оборудования, чем требуется для работы существующей модели распределения, работает без дополнительного источника питания, а также может быть собрано в архитектуре защищённого кольца, что даёт гарантию непрерывности обслуживания даже в случае отключения линии.

Согласно информации, озвученной компанией SK Telecom, на начальном этапе внедрения технологии 5G-PON она будет запущена в 85 регионах Южной Кореи, включая такие города, как Сеул, Пусан, Тэгу, Тэджон и Кванджу. Решение должно облегчить процесс расширения покрытия сигналом в рамках планируемого оператором запуска сети 5G.

Технология 5G-PON была разработана при участии местных компаний – производителей оборудования, в частности – таких, как Solid, HFR, SunwaveTec и Coweaver. В SK Telecom планируют предложить включить данную технологию в качестве одного из компонентов в разрабатываемый ITU-T стандарт для сетей 5G.

«Благодаря технологии 5G-PON, основанной на наших собственных разработках, нам удалось обеспечить возможности для увеличения качества обслуживания, а также заложить основы для успешного запуска сетей 5G, – говорит глава отдела инфраструктурных стратегий в компании SK Telecom Чой Сын-Вон. – Мы планируем продолжать разрабатывать решения, необходимые для развития современных сетевых технологий и процессов, необходимых для запуска 5G».

5G-PON

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.

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