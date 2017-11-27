Спутник AsiaSat 9 – наиболее мощный спутник из космического флота компании AsiaSat – начал полноценную работу в орбитальной позиции 122 градуса восточной долготы. Началу полноценной эксплуатации предшествовал успешный перевод на него всех служб, прежде работавших через спутник AsiaSat 4, благодаря чему была усилена мощность, были расширены пропускные канала, а также была повышена эффективность спутника для обслуживания клиентов компании, работающих в сфере современных DTH-платформ, дистрибуции телевизионного сигнала, широкополосной связи VSAT, а также предоставления услуг мобильной связи в странах Азиатско-Тихоокеанского региона.

«Наш новый спутник AsiaSat 9 обеспечивает наиболее мощное и наиболее широкое покрытие в C-диапазоне, а также передачу нескольких выделенных лучей Ku-диапазона для наших ключевых рынков в Азии с использованием основной орбитальной позиции компании – 122 градуса восточной долготы, – говорит президент и генеральный директор компании AsiaSat Эндрю Джордан. – Мы чрезвычайно рады тому, что благодаря инновационным функциям спутника AsiaSat 9 и существенному улучшению мощности и покрытия мы можем значительно продвинуться вперёд в сфере предоставления нашим клиентам более экономичных и более качественных услуг, способствуя развитию во всём регионе средств массовой информации, сферы развлечений и связи».

При создании спутника AsiaSat 9 было использовано несколько существенных новых разработок, включая самые мощные в Азии 110-ваттные усилители C-диапазона, фильтры специальной конструкции, звёздный датчик и двигатели на эффекте Холла, обеспечивающие повышение эффективности, увеличение стабильности и надёжности в обслуживании сетей. К этому следует также добавить три новых луча Ku-диапазона, направленных на Мьянму, Индонезию и Монголию, два широких луча Ku-диапазона с высокой мощностью в нисходящем канале – до 55 dBW, обслуживающих Австралию и Восточную Азию, что позволит использовать для пользовательских лучей более экономичные антенны малого диаметра.

Напомним, телеком-спутник AsiaSat 9 был выведен на орбиту в конце сентября. А уже 11 октября аппарат прибыл в назначенную орбитальную позицию 122 гр.в.д.

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