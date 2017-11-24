15 января 2018 года в 10:00 по киевскому времени «Квартал ТВ» прекратит использование формата компрессии видеосигнала MPEG-2, переведя спутниковое вещание на стандарт MPEG-4. Об этом говорится в официальном письме канала, адресованном провайдерам программных услуг (копия имеется в распоряжении редакции Mediasat).

«15 января будет осуществлён переход с формата MPEG-2 на MPEG-4, а также изменится скорость потока на 2,2 Мбит/с. Остальные параметры спутникового вещания (спутник, частота и др.) останутся без изменений», – уточняется в сообщении.

Вместе с тем сообщается, что провайдеры программных услуг во время переходного периода смогут воспользоваться специальной версией канала «Квартал ТВ» в формате MPEG-2, сигнал которой будет доступен для приёма через IP-каналы связи (поток SPTS UDP, скорость 5 Мбит/с). Принять IP-поток можно будет с коммутаторов «1+1 медиа» в помещении ЦКУ Концерна РРТ или с точки обмена трафиком Giganet.

Напомним, телеканал «Квартал ТВ» запущен в июне 2016 года как совместный проект студии «Квартал 95» и холдинга «1+1 медиа». Спустя месяц канал начал спутниковое вещание в открытом виде. В январе текущего года «Квартал ТВ» приступил к использованию системы условного доступа Verimatrix для защиты контента и кодирования спутникового сигнала.

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