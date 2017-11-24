В Чехии эфирное цифровое вещание DVB-T2 доступно 90% домохозяйств

В настоящее время в зоне охвата сигналом платформ DVB-T2 находится более 90% домохозяйств Чехии.

Согласно информации от национальной передающей компании ČRa, после запуска новых передатчиков платформы на передающих центрах Брно-Коял и Прадед покрытие платформы достигнет отметки в 94,3% домохозяйств страны.

В сообщении агентства также говорится, что в настоящее время на рынке доступно более 1 200 типов устройств, способных принимать сигнал DVB-T2. Ознакомиться с их списком можно на сайте www.dvbt2overeno.cz.

Наземное эфирное телевидение в Чехии является бесплатным и сегодня остаётся основным способом приёма телепрограмм для примерно 60% зрителей страны. В числе прочего, зрителям цифрового телевидения предлагается услуга HbbTV, доступ к которой имеет уже более 1,3 миллиона человек, а с переходом на стандарт DVB-T2 их число ещё вырастет.

Сегодня в стандарте DVB-T2 зрителям доступно 14 каналов, и их список будет дальше увеличиваться. В частности, до конца текущего года планируется запуск телеканала Šlágr 2.

Напомним, в прошлом месяце в Чехии были введены в эксплуатацию два передатчика, установленных на передающих центрах Черна Гора и Лыса Гора.

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