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В Чехии эфирное цифровое вещание DVB-T2 доступно 90% домохозяйств

Борис Скуратовский
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DVB-T2

В настоящее время в зоне охвата сигналом платформ DVB-T2 находится более 90% домохозяйств Чехии.

Согласно информации от национальной передающей компании ČRa, после запуска новых передатчиков платформы на передающих центрах Брно-Коял и Прадед покрытие платформы достигнет отметки в 94,3% домохозяйств страны.

В сообщении агентства также говорится, что в настоящее время на рынке доступно более 1 200 типов устройств, способных принимать сигнал DVB-T2. Ознакомиться с их списком можно на сайте www.dvbt2overeno.cz.

Наземное эфирное телевидение в Чехии является бесплатным и сегодня остаётся основным способом приёма телепрограмм для примерно 60% зрителей страны. В числе прочего, зрителям цифрового телевидения предлагается услуга HbbTV, доступ к которой имеет уже более 1,3 миллиона человек, а с переходом на стандарт DVB-T2 их число ещё вырастет.

Сегодня в стандарте DVB-T2 зрителям доступно 14 каналов, и их список будет дальше увеличиваться. В частности, до конца текущего года планируется запуск телеканала Šlágr 2.

Напомним, в прошлом месяце в Чехии были введены в эксплуатацию два передатчика, установленных на передающих центрах Черна Гора и Лыса Гора.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.

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