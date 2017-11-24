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Сетевой нейтралитет / Net Neutrality
Иллюстрация: Government Technology

На этой неделе в Федеральной комиссии по электросвязи (FCC) озвучили планы, связанные с отменой принципа сетевого нейтралитета. Смысл данного принципа состоит в том, чтобы одинаково относиться ко всем данным, передаваемым через интернет, а также в том, что провайдеры не имеют права искусственно уменьшать скорость передачи тех или иных данных, а также требовать дополнительную оплату за увеличение скорости. Существование либо отмена данного принципа оказывает влияние на всё, что происходит в интернете, и на всех тех, кто к нему подключается. Корреспондент Marketplace Weekend обратился к главному редактору CNET TV Эшли Эскиде с просьбой озвучить пять основных фактов, которые следует знать о сетевом нейтралитете. Mediasat публикует перевод данной статьи с небольшими стилистическими правками.

1 Сетевой нейтралитет регулирует работу всего интернета

Обеспечивая сетевой нейтралитет, существующие правила гарантируют доступ ко всем сайтам на одинаковой скорости. Платформа Netflix не имеет права покупать возможность загружаться быстрее, чем платформа Hulu, а провайдеры услуг доступа в интернет – такие, как Spectrum и Verizon – не имеют права блокировать определённые сайты или требовать от подписчиков дополнительной оплаты за доступ к ним – любая компания и любой пользователь имеют одинаковый доступ в интернет.

Председатель FCC Аджит Пай утверждает, что в случае утверждения предложений Комиссии, «федеральное правительство прекратит чрезмерный контроль за происходящим в интернете», побуждая тем самим провайдеров активнее делиться информацией о том, что они делают. При отсутствии принципа сетевого нейтралитета они могут сделать многое, что подводит нас к мысли о том, что…

2 Отмена принципа сетевого нейтралитета приведёт к тому, что провайдеры начнут «рубить капусту»

При отсутствии правил сетевого нейтралитета провайдеры услуг доступа в интернет смогут формировать различные пакеты доступа для различных сайтов, а также взимать с коммерческих пользователей дополнительную оплату за скорость передачи данных. Для провайдеров услуг доступа в интернет принцип сетевого нейтралитета является неудобством – большинство провайдеров утверждают, что они должны иметь возможность запрашивать дополнительную оплату с сайтов, которые обладают повышенными запросами – в частности, требуют более высоких скоростей или большего трафика.

3 Отмена сетевого нейтралитета может негативно сказаться на работе небольших проектов

Если провайдеры услуг доступа в сеть получат возможность блокировать доступ к сайтам или сделают их обслуживание более дорогим, могут пострадать стартапы или небольшие бизнес-проекты. В частности, это может негативно сказаться на сайтах, популярность которых основывается на передаче рекомендаций из уст в уста – таких как Snapchat, либо на тех, которые начинают с небольшой аудитории – к примеру, речь идёт о проектах типа Everlane или Glossier.

4 Отмена сетевого нейтралитета может привести к уменьшению количества новых бизнес-проектов и снижению конкуренции

Возьмём, к примеру, Facebook – сегодня это сетевой монстр. Однако, в момент, когда Facebook делал лишь первые шаги, – это был совсем небольшой проект, управлявшийся из кампуса при колледже. Не будь принципов сетевого нейтралитета – он едва ли смог бы достичь нынешних вершин. Таким образом, отмена данного принципа может привести в будущем к «замораживанию» новых проектов.

5 Отмена сетевого нейтралитета может негативно повлиять на потребителей

Все эти возможные изменения – многоуровневое пакетирование, убивающие конкуренцию цены и увеличение себестоимости работы ресурсов – могут больно ударить по кошелькам пользователей. Независимо от того, каким образом они попадают во Всемирную паутину – через Wi-Fi или мобильный интернет.

Напомним, в FCC планируют провести голосование по данному проекту 14 декабря.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.

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