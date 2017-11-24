На этой неделе в Федеральной комиссии по электросвязи (FCC) озвучили планы, связанные с отменой принципа сетевого нейтралитета. Смысл данного принципа состоит в том, чтобы одинаково относиться ко всем данным, передаваемым через интернет, а также в том, что провайдеры не имеют права искусственно уменьшать скорость передачи тех или иных данных, а также требовать дополнительную оплату за увеличение скорости. Существование либо отмена данного принципа оказывает влияние на всё, что происходит в интернете, и на всех тех, кто к нему подключается. Корреспондент Marketplace Weekend обратился к главному редактору CNET TV Эшли Эскиде с просьбой озвучить пять основных фактов, которые следует знать о сетевом нейтралитете. Mediasat публикует перевод данной статьи с небольшими стилистическими правками.

1 Сетевой нейтралитет регулирует работу всего интернета

Обеспечивая сетевой нейтралитет, существующие правила гарантируют доступ ко всем сайтам на одинаковой скорости. Платформа Netflix не имеет права покупать возможность загружаться быстрее, чем платформа Hulu, а провайдеры услуг доступа в интернет – такие, как Spectrum и Verizon – не имеют права блокировать определённые сайты или требовать от подписчиков дополнительной оплаты за доступ к ним – любая компания и любой пользователь имеют одинаковый доступ в интернет.

Председатель FCC Аджит Пай утверждает, что в случае утверждения предложений Комиссии, «федеральное правительство прекратит чрезмерный контроль за происходящим в интернете», побуждая тем самим провайдеров активнее делиться информацией о том, что они делают. При отсутствии принципа сетевого нейтралитета они могут сделать многое, что подводит нас к мысли о том, что…

2 Отмена принципа сетевого нейтралитета приведёт к тому, что провайдеры начнут «рубить капусту»

При отсутствии правил сетевого нейтралитета провайдеры услуг доступа в интернет смогут формировать различные пакеты доступа для различных сайтов, а также взимать с коммерческих пользователей дополнительную оплату за скорость передачи данных. Для провайдеров услуг доступа в интернет принцип сетевого нейтралитета является неудобством – большинство провайдеров утверждают, что они должны иметь возможность запрашивать дополнительную оплату с сайтов, которые обладают повышенными запросами – в частности, требуют более высоких скоростей или большего трафика.

3 Отмена сетевого нейтралитета может негативно сказаться на работе небольших проектов

Если провайдеры услуг доступа в сеть получат возможность блокировать доступ к сайтам или сделают их обслуживание более дорогим, могут пострадать стартапы или небольшие бизнес-проекты. В частности, это может негативно сказаться на сайтах, популярность которых основывается на передаче рекомендаций из уст в уста – таких как Snapchat, либо на тех, которые начинают с небольшой аудитории – к примеру, речь идёт о проектах типа Everlane или Glossier.

4 Отмена сетевого нейтралитета может привести к уменьшению количества новых бизнес-проектов и снижению конкуренции

Возьмём, к примеру, Facebook – сегодня это сетевой монстр. Однако, в момент, когда Facebook делал лишь первые шаги, – это был совсем небольшой проект, управлявшийся из кампуса при колледже. Не будь принципов сетевого нейтралитета – он едва ли смог бы достичь нынешних вершин. Таким образом, отмена данного принципа может привести в будущем к «замораживанию» новых проектов.

5 Отмена сетевого нейтралитета может негативно повлиять на потребителей

Все эти возможные изменения – многоуровневое пакетирование, убивающие конкуренцию цены и увеличение себестоимости работы ресурсов – могут больно ударить по кошелькам пользователей. Независимо от того, каким образом они попадают во Всемирную паутину – через Wi-Fi или мобильный интернет.

Напомним, в FCC планируют провести голосование по данному проекту 14 декабря.

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