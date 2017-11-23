Запущена Служба обнаружения приложений HbbTV

RadioDNS и HbbTV объявили о том, что RadioDNS начала поддержку спецификации «Обнаружение приложений через широкополосные сети» от HbbTV.

Новая функциональная возможность должна помочь тем пользователям, которые проживают на рынках, где существующие триггеры HbbTV не всегда доступны. Используя систему Обнаружения приложений, такие пользователи смогут получать доступ к расширенным возможностям, которые приложения HbbTV дают вещательному телевидению.

Функциональность DNS позволяет вещателям регистрировать месторасположение своих серверов в новом домене hbbtvdns.org. Используя информацию, которая всегда присутствует в DVB-сигнале, терминалы HbbTV, поддерживающие функцию Обнаружения приложений (телевизоры и сет-топ-боксы) могут связываться с данной новой службой для получения информации о том, где можно загрузить приложения HbbTV.

Технологическое решение, предусматривающее использование DNS для получения доступа к онлайн-ресурсам благодаря использованию информации, присутствующей в вещательном сигнале, подобно тому, которое лежит в основе службы Hybrid Radio от RadioDNS. RadioDNS будет обеспечивать управление доменом hbbtvdns.org по поручению Ассоциации HbbTV, предлагая вещателям качественное и проверенное обслуживание.

«Сотрудничество с экспертами HbbTV из немецкого центра вещательных технологий IRT позволило нам провести успешные тесты. И сегодня мы с радостью можем сообщить о нашей готовности начать предлагать услуги HbbTV DNS вещателям», – заявил директор проектов RadioDNS Ник Пигготт.

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