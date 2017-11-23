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Запущена Служба обнаружения приложений HbbTV

Борис Скуратовский
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HbbTV

RadioDNS и HbbTV объявили о том, что RadioDNS начала поддержку спецификации «Обнаружение приложений через широкополосные сети» от HbbTV.

Новая функциональная возможность должна помочь тем пользователям, которые проживают на рынках, где существующие триггеры HbbTV не всегда доступны. Используя систему Обнаружения приложений, такие пользователи смогут получать доступ к расширенным возможностям, которые приложения HbbTV дают вещательному телевидению.

Функциональность DNS позволяет вещателям регистрировать месторасположение своих серверов в новом домене hbbtvdns.org. Используя информацию, которая всегда присутствует в DVB-сигнале, терминалы HbbTV, поддерживающие функцию Обнаружения приложений (телевизоры и сет-топ-боксы) могут связываться с данной новой службой для получения информации о том, где можно загрузить приложения HbbTV.

Технологическое решение, предусматривающее использование DNS для получения доступа к онлайн-ресурсам благодаря использованию информации, присутствующей в вещательном сигнале, подобно тому, которое лежит в основе службы Hybrid Radio от RadioDNS. RadioDNS будет обеспечивать управление доменом hbbtvdns.org по поручению Ассоциации HbbTV, предлагая вещателям качественное и проверенное обслуживание.

«Сотрудничество с экспертами HbbTV из немецкого центра вещательных технологий IRT позволило нам провести успешные тесты. И сегодня мы с радостью можем сообщить о нашей готовности начать предлагать услуги HbbTV DNS вещателям», – заявил директор проектов RadioDNS Ник Пигготт.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.

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