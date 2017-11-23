Спутник с полностью электрическим двигателем Eutelsat 172B введён в коммерческую эксплуатацию и приступил к обслуживанию клиентов, находящихся в зоне распространения его сигнала, которая простирается от западного побережья обеих Америк до Азии и островов Океании, охватывая акваторию Тихого океана.

Плавный перевод всех служб со спутника Eutelsat 172A на спутник Eutelsat 172B был завершён во время серии ночных перестановок. Результатом этого стало полное освобождение транспондеров Eutelsat 172A, который теперь готов для перевода в новую орбитальную позицию, из которой он будет также обслуживать клиентов в странах Азиатско-Тихоокеанского региона.

Спутник Eutelsat 172B, запущенный в космос в июне текущего года, установил новый рекорд, связанный со сроками достижения геостационарной орбиты благодаря использованию электрического двигателя (на это потребовалось всего четыре месяца), а также является первым подобным аппаратом, оптимизированным для нужд обеспечения связи с воздушными судами, летящими над Тихим океаном. Инновационный полезный модуль спутника с высокой пропускной способностью, способный передавать 11 лучей, сможет изменять уровень эффективного излучения благодаря способности динамически перераспределять мощность для связи с летательными аппаратами, движущимися по загруженным авиалиниям Азиатско-Тихоокеанского региона. Такие изменения позволят компании Panasonic, являющейся основным арендатором ёмкостей HTS-модуля спутника, более качественно удовлетворять запросы пассажиров и с максимальной эффективностью обеспечивать надёжное обслуживание авиалиний.

Помимо предоставления услуг HTS-модуля, спутник Eutelsat 172B также позволит расширить пропускную способность в стандартном режиме в орбитальной позиции 172 градуса восточной долготы: ёмкость спутника в C-диапазоне, а также перенастраиваемая ёмкость в Ku-диапазоне будут рассредоточены по пяти переключаемым широким лучам, направленным на определённые зоны. Помимо предоставления услуг для сектора морской связи, передачи видео, систем корпоративной связи, магистральных каналов сотовой связи и правительственной связи ёмкости спутника в Ku-диапазоне будут использоваться для предоставления пассажирам авиалайнеров возможности смотреть во время полёта программы живого телевидения.

«Момент, когда спутник Eutelsat 172B вводится в коммерческую эксплуатацию, которая, как ожидается, должна продлиться до начала 2030-х годов, очень подходит для того, чтобы высказать благодарность всем сотрудникам и сотрудницам компании Eutelsat, а также нашим коллегам из компании Airbus за их активное участие в программе, которая закладывает основы новых отраслевых стандартов, – говорит генеральный директор компании Eutelsat Родольфе Бельмер. – Мы не только выводим нашу орбитальную позицию 172 восточной долготы на новый уровень производительности для обслуживания клиентов в странах Азиатско-Тихоокеанского региона, но также подчеркиваем запуском спутника Eutelsat 172B важность электрических двигателей для выведения на орбиту спутников высокой пропускной способности, которые являются основой для предоставления экономически выгодных и конкурентоспособных услуг на рынке телекоммуникаций».

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