Мобильные сети пятого поколения принято считать основой будущего подключённого мира.

5G, мобильные технологии нового поколения, предназначены для обеспечения комфортных условий при формировании подключенного и интеллектуального мира. Бизнесу уже сейчас необходимо готовиться к появлению 5G-технологии – в противном случае он рискует отстать от жизни, – считает президент отдела связи и корпоративных вычислений в Flex Кэролайн Даулинг.

По мнению аналитиков, к 2020 году в мире будет насчитываться примерно 30 миллиардов смарт-устройств, подключаемых непосредственно друг к другу. Все эти подключаемые устройства – мобильные телефоны, носимые гаджеты, смарт-техника для дома и всё прочее, имеющее в своём составе подключаемые датчики, актюаторы или микропроцессоры – спровоцируют беспрецедентный рост объёмов передаваемых данных. К 2020 году прогнозируемый объём таких данных составит 14 зеттабайт. Для сравнения масштабов отметим, что в 2009 году вся Всемирная паутина содержала лишь ползеттабайта данных.

Одними из основных «производителей» данных будут подключённые автомобили. По примерным подсчетам ежедневно они будут генерировать до 40 терабайтов данных, что эквивалентно объёму данных, передаваемых при просмотре фильма «Парк Юрского периода» в количестве более 12 тысяч раз.

Такой объём данных окажет невероятную нагрузку на существующие телекоммуникационные сети. И поскольку, согласно прогнозам, сетевой трафик в ближайшие 5 лет вырастет на 400 процентов, пропускная способность каналов должна будет за те же пять лет вырасти в те же пять раз, дабы справиться с возросшей нагрузкой. Вот тут на сцену и выходит 5G.

Мобильные сети пятого поколения обычно описывают как основу этого подключенного мира, поскольку они способны обеспечить более высокую ёмкость для передачи данных и поддержать работу большего количества подключаемых устройств на более высоких скоростях с меньшей степенью задержки и более высоким уровнем надёжности.

Однако технология 5G – это не просто «ещё один G». Новая технология столь значима и полезна, что исследовательская фирма IHS Markit описывает 5G как технологию общего назначения (GPT). В число технологий GPT, как известно, входит технология книгопечатанья, интернет, электричество, паровой двигатель и самолёт. Все эти открытия и изобретения имели межотраслевое социально-экономическое влияние и обычно запускали процессы масштабных изменений в тех отраслях, на которые они оказывали влияние.

Как же 5G изменит образ жизни и работы в различных сферах? Давайте разбираться вместе.

15G сделает возможным появление Интернета вещей

Вот уже на протяжении многих лет мы только и слышим о подключаемых устройствах, обладающих возможностью обмениваться информацией, или же о так называемом «Интернете вещей». 5G и станет той технологией, которая позволит миллиардам подключаемых устройств обрести такую функцию.

Кэролайн ещё называет его «Интеллектом вещей», дабы описать, как смарт-узлы, обеспечивающие подключение и обмен данными, смогут усовершенствовать производительность, межмашинную связь (называемую критическим условием существования производственных технологий будущего), оптимизацию ресурсов и предсказуемость бизнеса. В конечном итоге это поможет обеспечить поддержку когнитивных вычислений и искусственного интеллекта благодаря широкому внедрению данных технологий.

2Информационные технологии будут трансформироваться

Информационные технологии уже переживают период масштабных изменений, аналога которым мы не наблюдали с момента ускорения работы персональных компьютеров в 1980-х годах. В сфере инфраструктуры усиливается конвергенция: серверы, хранилища и сети объединяются при помощи программных решений в одной «коробке». Мы становимся свидетелями ускорения принятия облачных технологий и появления ошеломляющих вычислений в экстремальных точках сети, которые обеспечивают аналитику в режиме реального времени в точке, где генерируются данные.

Поскольку облачные технологии сами по себе делают возможным мобильный и подключённый мир, 5G лишь ускорит и углубит их принятие. По прогнозам к 2020 году 88% всех данных в мире будут храниться в облаках, и 60% всех потребительских данных (2,3 миллиарда человек) будут также храниться там.

Однако облака будут большим, чем простым хранилищем информации. Они станут домом для сложного аналитического программного обеспечения, которое позволит получать новые сведения, используя данные. Облако также будет защищено специальной программной системой безопасности, что сведёт до минимума риск утечки данных.

3Новые бизнес-модели кардинально преобразуют отрасли

Телекоммуникационная отрасль уже ощущает эффект 5G. Отчасти это связано с суммами инвестиций, которые необходимы для создания инфраструктуры сетей 5G, а отчасти – с тем, как телекоммуникационные компании получают отдачу от своих инвестиций. Имеющие непосредственное отношение к этому дебаты о сетевом нейтралитете показали, что клиенты телекоммуникационных компаний могут даже платить за трафик в высокоскоростных сетях.

Ещё один сектор – сектор здравоохранения – получит преимущества, связанные с невероятной надёжностью соединения, в частности – для нужд домашнего наблюдения за пациентами. Использование подключаемых переносных устройств для наблюдения за пациентами поможет больницам сэкономить до 40% своих средств.

Компании, предоставляющие коммунальные услуги, смогут использовать смарт-сети для лучшей балансировки энергоресурсов в режиме реального времени. А автомобильная промышленность сможет улучшить качество работы различных систем в таких сферах, как информирование водителя, развлечение пассажира и общая безопасность.

Низкая степень задержки, свойственная технологии 5G, обеспечит связь между транспортными средствами и инфраструктурой в режиме реального времени. Надёжное и постоянно действующее соединение откроет возможность для создания полностью автономных транспортных средств.

Технология 5G поспособствует более быстрому проникновению систем дополненной и виртуальной реальности в силу того, что низкая степень задержки в работе сети, свойственная данной технологии, является необходимым требованием для превращения этих систем в практические инструменты для бизнеса.

4Появление новых игроков на рынке и усиление конкуренции

Приход новых технологий влечёт за собой приход новых возможностей. Интернет породил интернет-издателей, книжные магазины стали виртуальными, а видео, потребляемое в сети, обошло в среде молодого поколения по популярности телевидение.

И каждая из этих новых бизнес-моделей оказала разрушительный эффект на своих традиционных конкурентов. Тенденция появления новых игроков, активно применяющих преимущества новых технологий для вытеснения с рынка конкурентов, использовавших «традиционные» решения, выражается в наши дни, к примеру, в приходе компании Uber на рынок услуг такси, Coursera в сферу образования и Airbnb в сферу гостиничных услуг.

МакКинси в своей недавней публикации писал, что в настоящее время бизнес-модели стали менее стабильными, чем в прошлом, а также подвержены быстрым изменениям, пересмотру, а в целом ряде случаем – прямому разрушению. Таким образом, технология 5G, с её сверхскоростями, низкой степенью задержки и способностью к осуществлению подключений в режиме реального времени даст стимул развитию новых бизнес-моделей и новых видов конкуренции.

55G – нечто большее, чем просто технология связи

Многие организации смогут использовать технологию 5G для поиска новых отраслевых решений и способов улучшения качества обслуживания пользователя. Однако это потребует гармонизации навыков, ноу-хау и технологий. Сотрудничество станет ключевым фактором для развития инновационных проектов, и сотрудничество компаний выйдет на новые горизонты.

К примеру, поставщик услуг в сфере электронного здравоохранения с программным обеспечением для удалённого наблюдения за пациентами, желающий подключать домашних пациентов к больницам и центрам охраны здоровья, скорее всего, должен будет тесно сотрудничать с производителями чипов для оптимизации программного обеспечения, с охранной компанией для обеспечения цельности и соответствия требованиям, с телекоммуникационными компаниями для поиска сетевых решений и, наконец, с интеграторами, которые обладают необходимым промышленным опытом для соединения всего перечисленного выше в единое целое.

По мере того, как темпы изменений ускоряются до революционных масштабов, а новые технологии, подобные 5G, всё больше пытаются изменить правила игры, приходит время для оценки, планирования и подготовки будущего. Перефразируя Джека Вэлча, можно сказать – если темпы изменений, происходящих снаружи, превышают скорость изменений, происходящих внутри вас, вы можете оказаться в беде.

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