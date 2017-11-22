Компания Google может усилить своё влияние на рынке платного телевидения в силу роста интереса операторов к Android TV, который порождает всплеск продаж сет-топ-боксов на основе данной платформы.

По словам аналитика S&P Global Market Intelligence Грега Поттера, лавинообразный рост количества тестов сет-топ-боксов на базе Android TV в 2016 и 2017 годах, а также тот факт, что многие OEM-производители начинают предлагать устройства с предустановленной операционной системой Android, являются прекрасной новостью для компании Google, которая борется за место под солнцем на рынке платного телевидения с 2010 года, когда состоялся неудачный запуск Google TV. При этом второй заход компании Google на этот рынок, связанный с Android TV, стал, по словам Поттера, более успешным. Система основана на мобильной ОС Android, что облегчает разработчикам возможность «перевода» приложений с мобильной версии Android на Android TV.

«Производители бытовой электроники (CE), сделавшие выбор в пользу Android, получают преимущества от попадания в экосистему, которая поддерживается огромным количеством разработчиков, без больших затрат на разработку, – отметил Поттер. – Кроме того, операционная система регулярно обновляется, а также к ней регулярно выпускаются обновления для обеспечения безопасности».

К концу 2021 года, прогнозируют в S&P, двумя доминирующими категориями продуктов для Android TV станут смарт-телевизоры и сет-топ-боксы. Согласно прогнозам, мировые поставки всех устройств на базе Android TV, включая сет-топ-боксы и телевизоры, вырастут с 7,6 миллиона по состоянию на 2016 год до 40,1 миллиона в 2021 году.

Изначально рабочие решения с использованием Android TV внедрялись небольшими IPTV (а иногда – и кабельными) компаниями, ведущими деятельность в странах Европы и отчасти в Азии. Однако, в 2017 году о начале использования сет-топ-боксов на основе Android TV заявили две крупные американские компании – DISH и DIRECTV, а французская компания Bouygues Telecom объявила о том, что в 2018 году планируется выпустить новый 4K совместимый сет-топ-бокс на базе Android TV, который должен стать дополнением к другому, уже доступному с 2015. В Японии компания NTT DoCoMo в 2018 году анонсирует выпуск сет-топ-бокса на базе Android TV для доступа к своей IPTV-платформе.

Соответственно, можно ожидать, что на рынке сет-топ-боксов на базе Android TV поставки вырастут с 1,2 миллиона по состоянию на 2016 год до почти 12 миллионов в 2021. Доходы в данном сегменте должны вырасти, соответственно, с 97 миллионов долларов в 2016 до 730 миллионов в 2021.

Согласно прогнозам, проникновение смарт-телевизоров на базе Android TV также должно вырасти по мере роста популярности ОС на потребительском рынке. В 2016 году в агентстве S&P спрогнозировали, что 4,2% от всех поставляемых смарт-телевизоров будут моделями на базе Android TV с ростом до 13,3% в 2021 году. Объёмы поставок за этот же период должны вырасти с 5,5 миллиона до 27 миллионов. А общее количество используемых смарт-телевизоров достигнет к 2021 году 80,3 миллиона. Столь быстрый рост с 14,6 миллиона по состоянию на 2017 год связан с длинными циклами замены телевизоров.

Использование системы Android TV даёт операторам гибкость, необходимую для предложения пользователям популярных ОТТ-приложений, таких как Netflix, Megogo, Divan TV и OLL.TV, а также других приложений, которые можно найти магазине Google Play. Среди прочих популярных приложений для Android TV можно назвать игры, социальные медиа и приложения о погоде. Смартфоны и планшеты на базе Android могут воспроизводить потоковое видео и отображать фотографии, а также использоваться для управления устройствами на базе Android TV.

Недавно на платформу были добавлены некоторые новые функции, реализованные в рамках пакета обновлений 6.0, выпущенного ранее в этом году. В рамках этого обновления была добавлена поддержка платформы Google для домашней автоматизации – Google Assistant, что позволяет включить телевизор в набор инструментов платформы. Используя Google Assistant, вы можете выбирать то, что должно воспроизводиться на экране телевизора, включать его и выключать, просматривать картинки с камер безопасности, а также использовать весь потенциал всевозможных новых устройств, поддержка которых будет добавляться в экосистему Google Assistant.

Отметил Поттер и цену компромиссов: потеря контроля за ОС означает также потерю любых потенциальных доходов, получаемых от ОС, в особенности доходов от рекламы, данных о количестве просмотров и магазинов приложений.

«Недостатки от использования Android TV по-прежнему присутствуют и являются более значимыми на рынке сет-топ-боксов, чем в случае с другими типами бытовых устройств, – отметил он. – Использование Android TV может привести к снижению доходов VOD служб, даже если у них есть соглашения с Google о разделении прибылей. Также использование таких устройств может стать своего рода приглашением для пользователей попробовать ОТТ-услуги других операторов, приложения которых доступны в магазине Google Play. И, наконец, интеграция с Google Assistant может снизить доходы служб автоматизации и охраны для дома, которые предлагаются самим оператором. Потребитель просто будет делать выбор в пользу более дешёвых услуг, предлагаемых Nest – отделением компании Google».

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