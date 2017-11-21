Сегодня вся планета празднует Всемирный день телевидения.

В 1996 году состоялся первый Всемирный телевизионный форум. По итогам форума в декабре того же 1996 года была принята резолюция Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых Наций, в соответствии с которой 21 ноября было объявлено Всемирным днём телевидения (World Television Day).

Принятие в 1996 году резолюции ООН, в соответствии с которой мир начал отмечать 21 ноября как день телевидения, стало ещё одним подтверждением всеобъемлющего охвата и влияния геотелевизуальной связи на развитие сегодняшнего мира. Таким образом, Всемирный день телевидения был призван стать очередным символом силы, которой обладают новые медиа.

Итак, в Организации Объединённых Наций учредили новый праздник и решили, что он будет отмечаться по всему миру 21 ноября. Это было сделано в знак признания растущего влияния телевидения на процесс принятия решений. В частности, речь идёт о привлечении внимания мировой общественности к конфликтам и угрозам для мира и безопасности, а также о потенциальных возможностях телевидения заострять внимание на прочих важных вопросах, включая проблемы экономического и социального характера. Таким образом, была признана роль телевидения в качестве важнейшего инструмента для определения, направления и представления общественного мнения. А также то, что сегодня никто не в силах отрицать его влияние и воздействие на мировую политику.

21-22 ноября 1996 года под эгидой Организации Объединённых Наций был проведён первый Всемирный Телевизионный Форум, в рамках которого ведущие представители медиамира собрались, чтобы обсудить растущее значение телевидения в условиях сегодняшнего постоянно изменяющегося мира, а также подумать о расширении взаимовыгодного сотрудничества. Вот почему Генеральная Ассамблея и выбрала 21 ноября в качестве Всемирного Дня Телевидения – в ознаменование даты проведения первого Всемирного Телевизионного Форума.

Всемирный День Телевидения – это праздник не сколько в честь телевидения, как инструмента, сколько в честь той философии, которую он в себе несёт. Телевидение является символом коммуникации и глобализации в современном мире. Оно является примером того, как глобальная связь стала главным элементом формирования международной повестки дня, а также является определяющим фактором стимулирования развития международной экономики и межнационального диалога.

В этом году Организация Объединённых Наций в очередной раз представила 30-секундный видеоролик, который подчёркивает ведущие позиции телевидения в качестве поставщика контента, вызывающего наибольшее доверие в мире. 21 ноября ролик демонстрируется в эфире телеканалов, вещающих в странах Европы, Азии, а также в США, Канаде и Австралии. Также в этот день зрители могут высказывать свою любовь к телевидению в социальных сетях, используя для этого хэштэги #WeloveTV и #WorldTVDay.

В видеоролике подчёркивается что сегодня, как никогда ранее, уровень доверия к телевидению играет центральную роль в нашей повседневной жизни – оно держит зрителя в курсе последних событий, происходящих дома и за границей, а также привлекает внимание зрителей всего мира к поистине значимым событиям. Ответственность редактора, правдивые репортажи, контент высочайшего качества, наиболее безопасная среда и надёжная, независимая система измерений – всё это составляющие ДНК телевидения. Всё это формирует уникальный медианоситель для контента мирового класса и среду, совершенно безопасную для брендов… Вне зависимости от типа устройства.

Результаты последних исследований показали, что:

Уровень доверия к традиционным СМИ растёт по всей Европе, поскольку у людей вызывает сомнение правдивость информации, которую они находят в интернете. 70% респондентов из 33 стран отметили, что они склонны доверять телевидению, а в 11 странах даже назвали телевидение средством массовой информации с наибольшим уровнем доверия.

Репутация традиционных телекомпаний оказалась более высокой, чем репутация социальных платформ и служб онлайн-новостей. И главным образом – вследствие более глубокого охвата освещаемых событий. На всех рынках телевидение называют вторым (после печатных изданий) по степени доверия СМИ: новостям, которые рассказывает телевидение, доверяет 69% потребителей.

В свете растущей обеспокоенности по поводу фальшивых новостей телевидение становится источником информации, которому всё больше доверяют представители всех демографических групп. В частности, жители Канады смотрят телевизионные новости в совокупности 101 миллион часов в неделю.

Телевидение прочно вошло в повседневную жизнь жителей Великобритании – телевизионная реклама вызывает здесь наибольшее доверие и наивысший уровень эмоциональной связи (соответственно, 42% и 58% от всего населения страны в возрасте 15+).

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