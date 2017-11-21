Компания Vimeo добавила на свою видео-платформу поддержку технологии HDR (расширенный динамический диапазон). Об этом было объявлено на официальном блоге компании.

Отныне пользователи платформы смогут загружать в сеть видео, записанные в стандарте HDR и в разрешении до 8K. Кроме того, платформа теперь также поддерживает 10-битное видео и расширенную цветовую гамму.

В компании Vimeo заверяют, что все видео-ролики, записанные с использованием технологии HDR, будут доступны на новейших моделях мобильных устройств с HDR-совместимым дисплеем. В частности, были упомянуты последние изделия компании Apple — iPhone X, iPad Pro и Apple TV 4K.

Таким образом, компания Vimeo поддерживает уже три новые технологии: разрешение до 8K, HDR и 10-битный цвет. Пользователи платформы Vimeo смогут загружать контент, созданный с использованием технологий HDR и 10-битного цвета, всеми стандартными способами – включая интеграцию Vimeo в Final Cut Pro X, Premiere Pro и Dropbox.

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