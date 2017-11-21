В США решением Федеральной комиссии по электросвязи (FCC) телекомпаниям разрешено использовать новый стандарт вещания, который позволяет транслировать сигнал в стандарте 4K. Исполнительный директор One Media Джерри Фриц изучил все критические замечания относительно нового стандарта и рассказываемые критиками «ужасные истории» о том, как данный стандарт может повлиять на потребителей и провайдеров услуг многоканального телевидения. Далее Mediasat приводит перевод статьи, опубликованной Джерри на портале TVNewsCheck, в которой он разбирается с самыми жуткими мифами, связанными с принятием стандарта телевидения нового поколения ATSC 3.0, и развеивает их. Факты – вещь упрямая.

Миф №1: Телезрители потеряют доступ к своим любимым телепрограммам, транслируемым в стандарте ATSC 1.0

Если счесть эту «утку» за правду, то получится, что вещатели, их акционеры, инвесторы, а также вся рекламная отрасль готова с лёгкостью отказаться от миллиардных прибылей и принести свои компании в жертву только лишь зарождающемуся телевидению будущего. Но это ведь глупо. У вещателей есть множество причин для того, чтобы сохранить связь со своими нынешними зрителями. Никто – ни один человек – не променяет игру в футбол на школьном дворе на Супер-кубок. Это было бы экономическим самоубийством. И ни один зритель не согласится покупать новое приёмное устройство просто для того, чтобы смотреть на нём те же программы. Он готов вкладываться лишь в дополнительные функции. Вспомните, как идёт процесс обновления парка мобильных телефонов. И учитывая реальные перспективы свободного мобильного приёма контента, мы прогнозируем, что лишь те, кто не принимает такой новый подход, продолжат смотреть телепрограммы так же, как они это делают сегодня.

Миф №2: Вещатели откажутся от трансляции привычных программ в стандарте высокой чёткости

Вещатели разработали креативный план совместного использования каналов для того, чтобы предлагать более широкие возможности зрителям без необходимости запускать второй канал для облегчения перехода к системе вещания нового поколения. Навязывание определённых форматов, которые останавливают данный процесс, несёт в себе угрозу замораживания технологий на сегодняшнем их уровне. С какой это стати правительства должны ограничивать инновации? О, да. Правительства защищают «бутылочное горло» технологии дистрибуции провайдеров многоканального телевидения. Это очень странный аргумент, который создаёт мир двухъярусного телевидения, в котором те, кто проигрывает в экономическом плане, рискуют застрять на уровне 1.0. Смотрите пункт №1 выше.

Миф №3: Стандарт нового поколения – это «бесчисленное множество» патентов Sinclair

Существует около 9 500 патентов и приложений, которые были публично представлены ATSC в связи с новым стандартом. Sinclair/One Media принадлежит… всего 12 из них. Да, да – именно 12. Это 0,13% от общего числа патентов, имеющих отношение к ATSC 3.0 – совершенно ничтожная мотивация для избавления всей отрасли от 20-летних кандалов. Огромный бизнес-потенциал, связанный с развитием телевидения нового поколения, на порядок выше любых патентных отчислений, которые может получать Sinclair от внедрения этого стандарта. Кроме того, данный стандарт поддерживается всей вещательной отраслью и производителями бытовой электроники.

Миф №4: Цены на услуги кабельных операторов взлетят вверх

Правда заключается в том, что провайдеры услуг многоканального телевидения продолжат получать программы в стандарте ATSC 1.0 (главным образом – через оптико-волоконные линии) – точно так же, как они это делают сегодня. Соответственно, они не обязаны каким-либо образом «перенастраивать» свою распределительную сеть дистрибуции – если они этого сами не хотят. Качество видео и звука телевидения нового поколения впечатляет. Все желающие смогут увидеть его своими глазами всего через три месяца – во время Зимней Олимпиады в Южной Корее. После начала внедрения данного стандарта в США именно провайдеры услуг многоканального телевидения будут требовать от вещателей сигнал в стандарте нового поколения, а не наоборот. Будет забавно наблюдать за тем, как провайдеры начнут давить на вещателей, требуя от них более качественного сигнала в современном стандарте. Увидите – это не станет новым требованием вещателей.

Таким образом, можно подвести итоги: обсуждаемые инновационные технологии должны принести благо зрителям, вещателям, а также будут способствовать конкуренции. Несмотря на мифы.

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