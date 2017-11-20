Что было, то и будет; и что делалось, то и будет делаться,

И нет ничего нового под солнцем.

Бывает нечто, о чем говорят: «смотри, вот это новое»;

Но это было уже в веках, бывших прежде нас.

Нет памяти о прежнем; да и о том, что будет,

Не останется памяти у тех, которые будут после.

Экклезиаст

…Вначале не было ничего и только мятежный дух Рината Ахметова носился над бурными волнами донецкой цифровой связи. Но пришла Turkcell и заключила с божественным Ринатом соглашение, и возникло из небытия ООО Астелит. С Астелитом пришёл в сей мир и первочеловек, имя ему было Ахмет Танйу. И пришёл взамен его Тансу Еэн и был он прекрасен и лицом и нравом. Но Еэн восстал против слияния Киевстара c УРС и был низвергнут акционерами. И воссел на престоле Юрий Курмаз, но немного с краю, и сменил его Александр Баринов. А затем рассорились друг с другом акционеры и стал Turkcell единоличным собственником, и стал вместо Баринова Эрдал Яйла. И пришёл на его место Бурак Эрсой, но недолго, ибо был низвергнут акционерами, а за что — непонятно. И пришёл Исмет Языджи…

Этот архаичный тяжеловесный стиль невольно просится на язык когда двенадцать лет подряд наблюдаешь за бизнесом компании ТОВ Лайфселл, в девичестве Астелит. Все эти годы её коллективный разум ходит по кругу, воспроизводя одну и ту же поведенческую модель с неотвратимостью смены времён года. Иногда кажется, что каждый новый СЕО получает от своего предшественника секретный свиток, а может даже скрижаль, на которой начертаны могучие заклинания. Точное их содержание неизвестно, но некоторые элементы можно восстановить, изучая интервью всех семи (счастливая цифра!) руководителей: «мы пришли изменить рынок», «огромная экспертиза Turkcell», «десятки инновационных продуктов», «абоненты заслуживают большего», «мы начинаем с самого начала», «в фокусе — клиентский опыт», «тотальная конвергенция», «предложение, не имеющее аналогов».

К сожалению, каждый, каждый новый босс Астелит/Лайфселл не ограничивается ритуальными заклинаниями, но снова и снова испытывает окружающую реальность на прочность. Инструмент для этого уже двенадцать лет один и тот же — ценовая конкуренция, по-простому, демпинг. Стоит отдать должное компании — именно ей украинцы во многом обязаны самыми низкими ценами на мобильную связь на Европейском континенте, одними из самых низких в глобальном масштабе. Украинские абоненты обожают скидки, бонусы, подарки и любые цены считают априори завышенными в несколько раз. Вопрос о том, какова обратная сторона таких низких цен, считается неуместным. Пусть об этом болит голова у оператора.

Горячее лето 2017-го

В конце мая lifecell представил рынку тарифный план «Абсолютная свобода». Его ключевой особенностью стало наличие пакета из 750 минут на все сети даже при минимальной абонплате в 75 гривен. Учитывая далеко не нулевую ставку интерконнекта, такое предложение идёт вразрез с принципами ценообразования, закреплёнными в законодательстве. К сожалению, хроническая импотенция органов власти, регулирующих конкуренцию на рынке телекоммуникаций, регулярно побуждает участников рынка сыграть в рулетку с Удачей. Надо признать, что выигрывать получается далеко не всегда.

Хрестоматийным примером того, как рыночные механизмы наказывают чересчур рискованных игроков, является история тарифа «Максимальный Лайт», с помощью которого летом 2008 года «Украинские Радиосистемы» (ТМ Билайн) испытывали на прочность окружающую действительность. Действительность устояла, так что уже в октябре компания начала менять порядок тарификации и другие условия своего революционного предложения. Всё закончилось бойкотом со стороны абонентов и многословными извинениями менеджмента. Из той же серии и первый эпичный фейл на украинском рынке — скандал из-за безлимитных тарифов UMC в 2006 году.

Не ограничившись щедрым предложением для пользователей голосовой связи, в июле ТМ lifecell вывела на свет тариф «Жара». Всего за 50 гривен абонентам стали доступны 10 ГБ доступа в Интернет, ещё 10 ГБ на популярные видеосервисы вроде YouTube и неограниченный доступ к социальным сетям. Предложение позиционируется как акционное, рассчитанное до конца января 2018 года. Комментируя его, СЕО Лайфселл Исмет Ясыджи заявил: «Сейчас нам нужно, чтобы нас увидели и услышали. Чтобы нас почувствовали клиенты. С приходом 3G гонка снова запускается. Мы начинаем с самого начала и хотим показать таким образом себя и свои сервисы».

Широкие жесты третьего номера запустили цепную реакцию откровенно демпинговых предложений. Её апофеозом стал тариф Unlim 3G от Vodafone, где за те же 50 гривен, что и у lifecell, абонент получает по 3 ГБ в день на максимально возможной скорости и более чем приличные 0,8 Мбит/сек по исчерпании дневного лимита. Итого ВОСЕМЬДЕСЯТ ЧЕТЫРЕ гигабайта за 28 дней (срок действия абонплаты). Общий итог лета 2017 можно выразить так — рынок в очередной раз пробил дно, достигнув исторического минимума цены одного гигабайта. А инициатором всего этого в очередной раз выступила ТМ lifecell. Действительно, надёжный рецепт, чтобы тебя почувствовали, увидели и услышали.

Реальность наносит ответный удар

Обнародованная в конце октября отчётность за третий квартал дала продемонстрировала итоговый результат ценовой войны, развязанной новым боссом Лайфселл. Стоит отметить, что последние годы Turkcell не раскрывает на своём сайте операционные показатели дочерних компаний. Достаточно сравнить содержание презентаций по результатам кварталов в 2012, например, году и в текущем. Соответствующие данные нужно искать на сайтах дочерних компаний, что, видимо, тоже является одним из рецептов турецких бизнесменов.

В третьем квартале текущего года доход компании год к году вырос всего на 1.2% Не очень вырос год к году и доход за девять месяцев — всего на 2,4% Для сравнения у лидера рынка доходы в третьем квартале увеличились на 10% Зато в третьем квартале сразу на 38,5 млн. грн., т.е. 11.5% увеличился показатель EBITDA. Тем не менее, по итогу первых трёх кварталов компания опять показала чистый убыток в размере 324 млн. грн., тогда как в аналогичном периоде 2016 года её чистая прибыль составила 990,8 млн грн. Впрочем, феноменальное достижение прошлого года имеет очень прозаичную подоплёку — продажу всех сразу вышек компании одной из аффилированных компаний.

Несмотря на агрессивную раздачу «шары» компания продолжает терять абонентов: 6,4% год к году, 5% по сравнению с предыдущим кварталом. С недавних пор lifecell ведёт учёт в новых попугаях — «активная 3-месячная база пользователей мобильного Интернета на базе 3G+». В одном из своих интервью нынешний СЕО Исмет Языджи многословно объясняет суть этого нововведения:

Через какое-то время после запуска 3G оказалось, что ваша клиентская база сократилась на 1 млн пользователей. С чем вы это связываете и как планируете менять ситуацию?

Это уменьшение связано с сокращением зарегистрированных абонентов. То есть у нас были не абоненты, а по сути просто SIM-карты, числящиеся в нашей сети. Они платили 0 или 1 гривну в месяц, не потребляли наши услуги и то что мы от них избавились, не повлияло на наши показатели. Почему? Потому что если посмотреть на нашу долю на рынке, то она у нас всего около 15%, это включая и 2G, и 3G. Но если посмотреть только на 3G, то у нас 18%. И вот эта разница, вот эти абоненты, которых мы потеряли, они в основном были 2G-абонентами и мало платили. И доля рынка в 18% дает нам уверенность и понимание того, что мы идем правильным путем. Мы стремимся увеличивать долю 3G-абонентов, привлекая 2G-абонентов, предлагая им воспользоваться нашим мобильным интернетом. Поэтому для нас эти цифры [изменения абонбазы] не настолько важны. Более того, если бы подобные меры приняли и другие операторы, то мы бы тоже смогли увидеть у них очень интересные цифры.

Учитывая фактическое сокращение абонбазы компании весьма двусмысленно звучит утверждение о том, что корпоративный сектор составляет более 10% в структуре её доходов и растёт «в два раза быстрее, чем количество других абонентов». Для сравнения конкуренты удерживают достигнутую абонентскую базу, показывая её небольшой прирост. Стоит напомнить, что именно Астелит/Лайфселл первым на украинском рынке стал отдельно учитывать «активных» абонентов по 3-ём месяцам вместо 12-ти, как его конкуренты. На протяжении нескольких лет это давало третьему игроку возможность при необходимости считать свои показатели то так, то эдак. Теперь, когда и Киевстар, и Vodafone перешли на трёхмесячный принцип учёта, турки ищут возможность повторить этот трюк ещё раз.

Не судьба

К сожалению, агрессивное поведение на рынке дополняется игрой на публику и бесконечными скандалами в коридорах власти. Все двенадцать лет присутствия на рынке Украины турки требуют себе всевозможных преференций, вплоть до создания специальных механизмов перераспределения денег рынка в их пользу. Позиция Лайфселл в диалоге с регуляторными органами весьма уязвима, поскольку основана на умолчаниях, подмене понятий и крайне избирательных ссылках на зарубежный опыт. Так как риторика защиты интересов абонентов традиционно не приносит результата, компания не гнушается шантажом и органов власти, и своих конкурентов. Удобный случай представился ей в связи с подготовкой к проведению тендера на частоты для 4G .

Ввиду чересполосицы частот, присвоенных разным операторам, для развёртывания 3G/4G сетей необходима их реорганизация, т.н. рефарминг. Рефарминг предполагает согласие всех пользователей частот, включая и lifecell. Пользуясь случаем, турки выкатили регулятору впечатляющий список требований, увязывая их удовлетворение со своим участием в рефарминге, без чего было бы невозможно проведение конкурса на 4G, как того требовал президентский указ. Внезапное и ничем внешне не обоснованное увольнение предыдущего СЕО компании Бурака Эрсоя по слухам было вызвано именно тем, что дал согласие на рефарминг, не выторговав взамен всё, чего ждали в Стамбуле.

Нельзя на заметить, что его преемник Исмет Языджи выбрал крайне неудачное время, чтобы «начать всё сначала». В следующем году операторов ожидает строительство 4G-сетей. В силу известных причин НКРСИ навязала им наиболее невыгодный и затратный вариант, предполагающий использование диапазона 2600 МГц. Ранее «большая тройка» потратила на строительство 3G-сетей около миллиарда долларов. Таких инвестиций, конечно, больше не будет, но едва ли операторы смогут обойтись менее чем третью этой суммы. Очередное и радикальное падение стоимости одного гигабайта ставит под вопрос перспективы окупаемости 4G-сетей, и без того довольно туманные. Особенно остро эта проблема стоит перед третьим игроком, который отягощён наибольшими долгами без каких-либо очевидных перспектив их погашения.

Грубые ошибки акционеров завели компанию в тупик буквально в первые годы её деятельности. Переломным можно считать 2009 год, когда Turkcell на пару с СКМ не позволили Тансу Еэну сорвать объединение Киевстара и Украинских Радиосистем. На сегодняшний день перспективы выхода из этого тупика не просматриваются и, скорее всего, попросту не существуют. Крайне важно не позволить турецкому менеджменту затащить в этот тупик весь рынок. Ни сейчас, ни в следующем году, никогда.

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