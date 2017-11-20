Не так давно компания Harmonic представила технологию EyeQ – новое решение для компрессии видео, которое даёт операторам платного телевидения возможность предлагать изображение высокого качества. Решение для подключаемых через HTTP-протокол устройств понижает требования к ширине пропускного канала на 50%. При этом внедрение данного решения не требует внесения никаких изменений в существующую инфраструктуру доставки, а также не предусматривает замены видео-плееров. Украина стала уже третьей страной, в которой используют эту технологию для доставки видео-контента в рамках ОТТ-платформ – его использует один из крупнейших медиа-холдингов.

Медиа-компания использует технологию компрессии EyeQ для доставки 20 каналов в рамках услуги ОТТ. Недавно компания Harmonic также продемонстрировала возможности практического применения технологии EyeQ в сети мобильного оператора, работающего в Украине. В обеих случаях у операторов отсутствовала необходимая сеть для дистрибуции контента (CDN), однако было желание обеспечивать доставку высококачественного HD-видео на множество различных экранов, для этого необходимо понизить требования к ширине пропускного канала.

Mediasat обратился в израильский офис компании к Разу Ницану – исследователю из инновационной команды Harmonic, с просьбой рассказать подробнее о новом решении.

По словам Раза, данная технология родилась в процессе проведения исследований machine learning. Была поставлена цель – придумать способ компрессии, который позволил бы экономить до 50% битрейта. До появления технологии EyeQ стандартная экономия битрейта составляла 20%. Команда исследователей из компании Harmonic изучила работу зрительной системы человека (HVS) – в частности, то, как наш глаз воспринимает видео. Члены команды обратили внимание на то, что человеку иногда очень сложно различать мелкие детали в движущейся картинке на экране. Это значит, что в данных случаях некоторые биты не нужны, и могут быть смело удалены из картинки в режиме реального времени, что даст возможность экономии до 50% пропускной способности канала при сохранении прежнего качества.

В традиционной модели распространения видео – через спутник – канал компрессируется лишь один раз. В OTT каждый конечный пользователь получает видео из своей сети – в зависимости от целого ряда различных факторов, таких как его местонахождение, интернет-пакет, тип маршрутизатора и так далее. На практике способ доставки видео может различаться даже в пределах одной квартиры – из-за использования Wi-Fi. Видео отправляется с использованием пяти различных режимов. А абонент принимает контент в зависимости от имеющихся у него в конкретный момент времени возможностей. Если скорость подключения к Интернету достаточно высокая – он или она может получить видео в стандарте HD. Если скорость подключения составляет лишь 2 Мбит/сек – значит, устройство абонента получает контент в стандартном разрешении (SD). Благодаря технологии EyeQ, пользователи, которым прежде было недоступна возможность получения HD-сигнала, теперь могут смотреть контент во всём его великолепии.

Кроме того, компрессия EyeQ даёт операторам возможность получать дополнительные ёмкости в пик смотрения – во время выборов или спортивных мероприятий. Это особо важно для крупных операторов, имеющих большое количество подписчиков.

— Когда впервые была представлена технология EyeQ?

Мы впервые представили технологию компрессии EyeQ в сентябре 2016 года, на практике технология используется с этого года.

— В каких странах уже используется EyeQ?

Решение EyeQ в настоящее время используется в Италии и Израиле, а также – в тестовом режиме – в Украине. Среди наших клиентов в Израиле – ведущий оператор телекоммуникаций, а также провайдер спутниковой DTH-платформы первого уровня, которые за несколько месяцев смогли окупить инвестиции в технологию, позволяющую экономить на пропускной способности сетей дистрибуции контента.

— Сколько времени требуется для того, чтобы покрыть расходы, связанные с внедрением технологии EyeQ?

Это зависит от стоимости конкретной сети дистрибуции контента (В Израиле стоимость сети дистрибуции контента составляет примерно 20 000 долларов в месяц).

— Какова стоимость EyeQ?

Цена лицензии связана с местными ценами на сети дистрибуции контента.

— Данное решение подходит исключительно для ОТТ?

Да, основной областью применения технологии компрессии EyeQ является сфера доставки видео через OTT, однако, мы работаем над решением, подходящим для сферы эфирного вещания и способным работать с другими кодеками, такими, в частности, как HEVC.

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