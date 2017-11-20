В США утвердили телевизионный стандарт, открывающий путь эфирному вещанию в стандарте 4K

Разделённая в силу политических противоречий Федеральная комиссия США по электросвязи (FCC) тремя голосами против двух поддержала право американских вещателей использовать для трансляции своих программ на добровольной основе передовой стандарт ATSC 3.0.

До сих пор фильмы и телепрограммы, записанные в стандарте 4K, были доступны на потоковых платформах и в службах видео по запросу, однако, теперь FCC даёт «зелёный свет» началу эфирного телевизионного вещания в разрешении сверхвысокой чёткости. Сегодня комиссия утвердила новые правила, которые позволяют компаниям использовать стандарт телевизионного вещания нового поколения (известный также как ATSC 3.0) на добровольной основе с учётом рыночного спроса, — говорится в пресс-релизе FCC.

Технологические компании и компании, работающие в сфере телекоммуникаций, потратили годы на разработку технологий, позволяющих зрителю получать 4K медиа через телевизионные каналы. Новые правила от FCC делают это реальностью, которая позволяет вещателям передавать 4K контент через полосу шириной в 6 МГц, определённую как канал цифрового телевидения (DTV).

Комиссия также обозначила несколько чётких требований, которые должны облегчить переход к вещанию в стандарте телевидения нового поколения. Вещатели, желающие внедрять стандарт ATSC 3.0, обязаны скооперироваться с местной станцией, которая обеспечит параллельное вещание той же программы в действующем в США стандарте цифрового телевидения (ATSC 1.0), а также должны проинформировать своих зрителей о происходящих изменениях. Также сигнал, передаваемый в стандарте телевидения нового поколения, должен соответствовать всем обязательствам общественного интереса, которые приняты для вещательного телевидения в целом.

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