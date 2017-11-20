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В США утвердили телевизионный стандарт, открывающий путь эфирному вещанию в стандарте 4K

Борис Скуратовский
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ATSC 3.0

Разделённая в силу политических противоречий Федеральная комиссия США по электросвязи (FCC) тремя голосами против двух поддержала право американских вещателей использовать для трансляции своих программ на добровольной основе передовой стандарт ATSC 3.0.

До сих пор фильмы и телепрограммы, записанные в стандарте 4K, были доступны на потоковых платформах и в службах видео по запросу, однако, теперь FCC даёт «зелёный свет» началу эфирного телевизионного вещания в разрешении сверхвысокой чёткости. Сегодня комиссия утвердила новые правила, которые позволяют компаниям использовать стандарт телевизионного вещания нового поколения (известный также как ATSC 3.0) на добровольной основе с учётом рыночного спроса, — говорится в пресс-релизе FCC.

Технологические компании и компании, работающие в сфере телекоммуникаций, потратили годы на разработку технологий, позволяющих зрителю получать 4K медиа через телевизионные каналы. Новые правила от FCC делают это реальностью, которая позволяет вещателям передавать 4K контент через полосу шириной в 6 МГц, определённую как канал цифрового телевидения (DTV).

Комиссия также обозначила несколько чётких требований, которые должны облегчить переход к вещанию в стандарте телевидения нового поколения. Вещатели, желающие внедрять стандарт ATSC 3.0, обязаны скооперироваться с местной станцией, которая обеспечит параллельное вещание той же программы в действующем в США стандарте цифрового телевидения (ATSC 1.0), а также должны проинформировать своих зрителей о происходящих изменениях. Также сигнал, передаваемый в стандарте телевидения нового поколения, должен соответствовать всем обязательствам общественного интереса, которые приняты для вещательного телевидения в целом.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.

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