Бари Ритолц – основатель Ritholtz Wealth Management, а также ранее занимавший должности исполнительного директора и директора исследования рынка ценных бумаг в фирме FusionIQ, рекомендует компании Apple произвести незамедлительное приобретение видеосервиса Netflix. Обоснование в пользу заключения такой сделки господин Ритолц приводит в своей колонке на портале Bloomberg View. Mediasat публикует перевод его статьи с небольшими стилистическими правками.
Представьте себе полномасштабную коммерческую сделку стоимостью в 100 миллиардов долларов. Если в результате можно обскакать Amazon – такая игра стоит свеч!
Обычно я стараюсь не давать миллиардерам и менеджерам корпораций советы по поводу того, что им делать с деньгами. В особенности, если они таковых советов не просят. Уоррен Баффет и компания Apple вполне могут заботиться о себе и работать с инвесторами без моей помощи. Но сегодня я нарушаю свои правила [1], и говорю, что компании Apple следует купить все акции Netflix путём коммерческой сделки стоимостью в 100 миллиардов долларов [2].
Давайте развивать эту мысль [3]. При таком сценарии Apple, конечно, очень сильно переплатит за Netflix. Впрочем, самая дорогая в мире компания обладает совсем несекретным оружием: собственной безумно дорогой «валютой». Компания Apple, акции которой в этом году выросли в цене на бирже на 50%, стоит почти 900 миллиардов долларов. И вот-вот она станет первой в мире компанией, чья стоимость составит триллион долларов.
Слияние (а технически это будет поглощением) даст каждой из компаний решения проблем, с которыми они обе сталкиваются. В компании Apple уяснили, что кино и телевидение как индустрия сильно отличаются от индустрии музыки. Её предложения в сфере видеоконтента далеки от того, что способны предложить на рынке конкуренты – Netflix и Amazon.com. В компании Netflix ежегодно тратят миллиарды долларов на покупку или производство нового контента – однако, нет гарантии, что в будущем у компании будут деньги на это. И появление партнёра с тугим кошельком даст уверенность в том, что это движение не будет остановлено.
При этом в обеих компаниях понимают, что основным конкурентом, с которым им придётся тягаться в ближайшее время, является Amazon. И слияние позволит создать сильное и конкурентоспособное предприятие, равное по мощности гиганту от Джефа Безоса (глава и основатель интернет-компании Amazon.com).
С учётом жёсткой конкуренции – а Amazon Prime имеет более 90 миллионов подписчиков, что составляет 63% всех покупателей услуг Amazon – я не думаю, что антимонопольные органы будут сильно возражать.
Компания Apple уже выкупила акции на сумму более 200 миллиардов долларов [4]. Покупка Netflix потребует выставления 1 1/3 акции Apple за каждую акцию Netflix (которые закрылись в понедельник на уровне 174,25 доллара и 200,13 доллара соответственно). Покупка компанией Google платформы YouTube и покупка компанией Amazon компании Whole Foods Market привели к тому, что акции обеих компаний превысили цену покупок, что сделало приобретение этих активов практически бесплатным. Я сомневаюсь в том, что здесь может повториться подобная ситуация, так как компания Netflix – это более «жирная» и дорогая покупка. На Уолл-стрит также, как правило, не до конца понимают действия Apple, и не видят, насколько значимым является для Apple соглашение по контенту; вспомните негативную реакцию на выпуски оригинальных iMac, iPhone и iPad.
Компания Apple имеет достаточно слабые конкурентные преимущества на рынке (за исключением рынка телефонов и планшетов) – особенно, когда речь заходит о рынке контента [5]. Её программное обеспечение сделано достаточно неряшливо; она уступило лидерство в голосовом секторе компании Amazon; Apple TV отстаёт от таких проектов для просмотра потокового видео, как Google Chromecast и Amazon Fire Stick (не говоря уже о проекте Amazon Prime). Apple TV отстаёт от Roku и Fire Stick в плане инноваций. Apple TV стоит дороже аналогичных разработок конкурентов, однако цифры продаж чётко указывают на то, что Apple TV далеко до iPhone (у меня есть Fire Stick и Apple TV, но я использую практически исключительно Fire Stick).
О, и ещё кое-что: в последние модели смарт-телевизоров включена поддержка таких интернет-служб, как Amazon Prime, Netflix и HBO Go. Таким образом, вам больше не нужно иметь дополнительное оборудование для отключения от служб платного телевидения и перехода на просмотр потокового видео. Распаковываете телевизор, проходите авторизацию при помощи имени и пароля, и вуаля! Вы смотрите любимые программы. Все донглы для потокового телевидения уходят в прошлое, и компании соревнуются в сфере контента.
Преимущества сделки Apple/Netflix
- Компания Apple покупает библиотеку контента, которая тут же даёт ей возможность конкурировать с Amazon.
- Netflix приносит компании дополнительный доход в сумме 10 миллиардов долларов; Apple может его достаточно быстро увеличить, удвоив или даже утроив его в следующие пять лет [6].
- Покупка тут же превращает компанию Apple в ведущую сеть интернет-телевидения в мире, имеющую более чем 90 миллионов пользователей в 190 странах.
- Тим Кук достаточно талантлив, под его началом работает множество талантливых сотрудников, но некоторые свежие менеджерские идеи от Рида Хастингса могут помочь компании Apple не начать топтаться на месте.
- В компании Netflix могут перестать волноваться о том, нде брать деньги на оригинальный контент.
- Необходимость тратить ежегодно 10 или даже 20 миллиардов долларов на покупку контента вряд ли окажет существенное влияние на финансовые позиции компании Apple, которая накопила 300 миллиардов долларов.
- Команда Netflix может помочь компании Apple обновить потоковый видео-продукт.
- Продажи Apple TV могут увеличиться, если предлагать новым покупателям возможность бесплатной подписки на услуги Netflix на срок от 6 до 12 месяцев.
- Компания Netflix имеет богатый опыт [7] в собственной интернет-инфраструктуре.
Возражения и недостатки сделки Apple/Netflix
- Стоимость сделки в 100 миллиардов долларов указывает на то, что она отнюдь не мелкая и не дешёвая.
- Компания Apple скупила множество мелких фирм ради их опыта и инженеров, однако у неё нет опыта больших покупок. Крупнейшей покупкой компании была покупка Beats Music LLC за 3 миллиарда долларов.
- Ежегодный доход Netflix в размере 10 миллиардов долларов не сильно изменит ситуацию для Apple, которая зарабатывает на продажах примерно столько же каждые две недели.
- Компания Netflix не имеет особой прибыльности; её акции стоят 1.26 долларов и котируются более 200 раз.
- Любые изменения в успешной компании всегда сопряжены с риском.
- Такая крупная покупка как Netflix может сильно повлиять на ключевой бизнес Apple – производство очень хорошего оборудования и программного обеспечения.
Плюсы от этой сделки для Apple более чем очевидны; самый большой минус – это стоимость. Но, во всяком случае, это избавит аналитиков от скучных прогнозов, связанных с мягкими продажами iPhone и шоком от подъёма.
Если в Apple упустят шанс покупки Netflix, не удивляйтесь тому, что Amazon может и не упустить такой возможности. И это уже является мощным аргументом в пользу того, чтобы совершить данную покупку первым.
[1] Однажды я уже нарушил данное правило, посоветовав в 2012 году компании Apple купить Twitter, чтобы построить свою социальную сеть. Сегодня я бы предположил, что более естественно это будет для Google, а не для Apple.
[2] Рыночная капитализация Apple равна примерно 885 миллиарда долларов, в то время как рыночная капитализация Netflix лишь немного ниже 87 миллиардов долларов. Это потребует около 10% акций Apple, плюс 15 миллиардов дополнительно в форме денежных средств или акций, либо в сочетании.
[3]. К такому выводу меня подтолкнула недавняя беседа с профессором Скоттом Галловэем из Школы бизнеса Стерна при Нью-Йоркском университете, автором книги «Четыре».
[4] Я не большой фанат выкупа акций, подробно это описано в публикации «Получайте дивиденды вместо выкупов акций».
[5] Система Android от Google получила большую долю рынка смартфонов благодаря тому, что компания отдала эту операционную систему, а на долю телефонов Apple, использующих собственную систему iOS, приходится почти 90% прибылей сектора.
[6] В 2017 году доходы Netflix составили 2.6 миллиарда долларов, 2.8 миллиарда долларов и 3 миллиарда долларов соответственно за первые три квартала; на четвёртый квартал прогнозируются доходы в размере 3.3 миллиарда долларов. Соответственно, по итогам года доходы могут составить 11.7 миллиарда долларов, а в следующем году достичь отметки в 14.9 миллиарда долларов.
[7] Ом Малик утверждает, что слабая сторона Apple лежит в её интернет-службах и инфраструктуре – в сравнении с «истинными интернет гигантами – Google, Amazon и Facebook. Даже в Microsoft решили, что настольные компьютеры – это прошлое. Облачные круги и даже наиболее щедрые души дают инфраструктуре Apple и её растущей армии максимум уровень «B». Идёт ли речь о Siri, о музыке или о синхронизации с настольными станциями – инфраструктура Apple должна работать безупречно, не отнимая часы времени».