Бари Ритолц – основатель Ritholtz Wealth Management, а также ранее занимавший должности исполнительного директора и директора исследования рынка ценных бумаг в фирме FusionIQ, рекомендует компании Apple произвести незамедлительное приобретение видеосервиса Netflix. Обоснование в пользу заключения такой сделки господин Ритолц приводит в своей колонке на портале Bloomberg View. Mediasat публикует перевод его статьи с небольшими стилистическими правками.

Представьте себе полномасштабную коммерческую сделку стоимостью в 100 миллиардов долларов. Если в результате можно обскакать Amazon – такая игра стоит свеч!

Обычно я стараюсь не давать миллиардерам и менеджерам корпораций советы по поводу того, что им делать с деньгами. В особенности, если они таковых советов не просят. Уоррен Баффет и компания Apple вполне могут заботиться о себе и работать с инвесторами без моей помощи. Но сегодня я нарушаю свои правила [1], и говорю, что компании Apple следует купить все акции Netflix путём коммерческой сделки стоимостью в 100 миллиардов долларов [2].

Давайте развивать эту мысль [3]. При таком сценарии Apple, конечно, очень сильно переплатит за Netflix. Впрочем, самая дорогая в мире компания обладает совсем несекретным оружием: собственной безумно дорогой «валютой». Компания Apple, акции которой в этом году выросли в цене на бирже на 50%, стоит почти 900 миллиардов долларов. И вот-вот она станет первой в мире компанией, чья стоимость составит триллион долларов.

Слияние (а технически это будет поглощением) даст каждой из компаний решения проблем, с которыми они обе сталкиваются. В компании Apple уяснили, что кино и телевидение как индустрия сильно отличаются от индустрии музыки. Её предложения в сфере видеоконтента далеки от того, что способны предложить на рынке конкуренты – Netflix и Amazon.com. В компании Netflix ежегодно тратят миллиарды долларов на покупку или производство нового контента – однако, нет гарантии, что в будущем у компании будут деньги на это. И появление партнёра с тугим кошельком даст уверенность в том, что это движение не будет остановлено.

При этом в обеих компаниях понимают, что основным конкурентом, с которым им придётся тягаться в ближайшее время, является Amazon. И слияние позволит создать сильное и конкурентоспособное предприятие, равное по мощности гиганту от Джефа Безоса (глава и основатель интернет-компании Amazon.com).

С учётом жёсткой конкуренции – а Amazon Prime имеет более 90 миллионов подписчиков, что составляет 63% всех покупателей услуг Amazon – я не думаю, что антимонопольные органы будут сильно возражать.

Компания Apple уже выкупила акции на сумму более 200 миллиардов долларов [4]. Покупка Netflix потребует выставления 1 1/3 акции Apple за каждую акцию Netflix (которые закрылись в понедельник на уровне 174,25 доллара и 200,13 доллара соответственно). Покупка компанией Google платформы YouTube и покупка компанией Amazon компании Whole Foods Market привели к тому, что акции обеих компаний превысили цену покупок, что сделало приобретение этих активов практически бесплатным. Я сомневаюсь в том, что здесь может повториться подобная ситуация, так как компания Netflix – это более «жирная» и дорогая покупка. На Уолл-стрит также, как правило, не до конца понимают действия Apple, и не видят, насколько значимым является для Apple соглашение по контенту; вспомните негативную реакцию на выпуски оригинальных iMac, iPhone и iPad.

Компания Apple имеет достаточно слабые конкурентные преимущества на рынке (за исключением рынка телефонов и планшетов) – особенно, когда речь заходит о рынке контента [5]. Её программное обеспечение сделано достаточно неряшливо; она уступило лидерство в голосовом секторе компании Amazon; Apple TV отстаёт от таких проектов для просмотра потокового видео, как Google Chromecast и Amazon Fire Stick (не говоря уже о проекте Amazon Prime). Apple TV отстаёт от Roku и Fire Stick в плане инноваций. Apple TV стоит дороже аналогичных разработок конкурентов, однако цифры продаж чётко указывают на то, что Apple TV далеко до iPhone (у меня есть Fire Stick и Apple TV, но я использую практически исключительно Fire Stick).

О, и ещё кое-что: в последние модели смарт-телевизоров включена поддержка таких интернет-служб, как Amazon Prime, Netflix и HBO Go. Таким образом, вам больше не нужно иметь дополнительное оборудование для отключения от служб платного телевидения и перехода на просмотр потокового видео. Распаковываете телевизор, проходите авторизацию при помощи имени и пароля, и вуаля! Вы смотрите любимые программы. Все донглы для потокового телевидения уходят в прошлое, и компании соревнуются в сфере контента.

Преимущества сделки Apple/Netflix

Компания Apple покупает библиотеку контента, которая тут же даёт ей возможность конкурировать с Amazon.

Netflix приносит компании дополнительный доход в сумме 10 миллиардов долларов; Apple может его достаточно быстро увеличить, удвоив или даже утроив его в следующие пять лет [6].

Покупка тут же превращает компанию Apple в ведущую сеть интернет-телевидения в мире, имеющую более чем 90 миллионов пользователей в 190 странах.

Тим Кук достаточно талантлив, под его началом работает множество талантливых сотрудников, но некоторые свежие менеджерские идеи от Рида Хастингса могут помочь компании Apple не начать топтаться на месте.

В компании Netflix могут перестать волноваться о том, нде брать деньги на оригинальный контент.

Необходимость тратить ежегодно 10 или даже 20 миллиардов долларов на покупку контента вряд ли окажет существенное влияние на финансовые позиции компании Apple, которая накопила 300 миллиардов долларов.

Команда Netflix может помочь компании Apple обновить потоковый видео-продукт.

Продажи Apple TV могут увеличиться, если предлагать новым покупателям возможность бесплатной подписки на услуги Netflix на срок от 6 до 12 месяцев.

Компания Netflix имеет богатый опыт [7] в собственной интернет-инфраструктуре.

Возражения и недостатки сделки Apple/Netflix

Стоимость сделки в 100 миллиардов долларов указывает на то, что она отнюдь не мелкая и не дешёвая.

Компания Apple скупила множество мелких фирм ради их опыта и инженеров, однако у неё нет опыта больших покупок. Крупнейшей покупкой компании была покупка Beats Music LLC за 3 миллиарда долларов.

Ежегодный доход Netflix в размере 10 миллиардов долларов не сильно изменит ситуацию для Apple, которая зарабатывает на продажах примерно столько же каждые две недели.

Компания Netflix не имеет особой прибыльности; её акции стоят 1.26 долларов и котируются более 200 раз.

Любые изменения в успешной компании всегда сопряжены с риском.

Такая крупная покупка как Netflix может сильно повлиять на ключевой бизнес Apple – производство очень хорошего оборудования и программного обеспечения.

Плюсы от этой сделки для Apple более чем очевидны; самый большой минус – это стоимость. Но, во всяком случае, это избавит аналитиков от скучных прогнозов, связанных с мягкими продажами iPhone и шоком от подъёма.

Если в Apple упустят шанс покупки Netflix, не удивляйтесь тому, что Amazon может и не упустить такой возможности. И это уже является мощным аргументом в пользу того, чтобы совершить данную покупку первым.

[1] Однажды я уже нарушил данное правило, посоветовав в 2012 году компании Apple купить Twitter, чтобы построить свою социальную сеть. Сегодня я бы предположил, что более естественно это будет для Google, а не для Apple.

[2] Рыночная капитализация Apple равна примерно 885 миллиарда долларов, в то время как рыночная капитализация Netflix лишь немного ниже 87 миллиардов долларов. Это потребует около 10% акций Apple, плюс 15 миллиардов дополнительно в форме денежных средств или акций, либо в сочетании.

[3]. К такому выводу меня подтолкнула недавняя беседа с профессором Скоттом Галловэем из Школы бизнеса Стерна при Нью-Йоркском университете, автором книги «Четыре».

[4] Я не большой фанат выкупа акций, подробно это описано в публикации «Получайте дивиденды вместо выкупов акций».

[5] Система Android от Google получила большую долю рынка смартфонов благодаря тому, что компания отдала эту операционную систему, а на долю телефонов Apple, использующих собственную систему iOS, приходится почти 90% прибылей сектора.

[6] В 2017 году доходы Netflix составили 2.6 миллиарда долларов, 2.8 миллиарда долларов и 3 миллиарда долларов соответственно за первые три квартала; на четвёртый квартал прогнозируются доходы в размере 3.3 миллиарда долларов. Соответственно, по итогам года доходы могут составить 11.7 миллиарда долларов, а в следующем году достичь отметки в 14.9 миллиарда долларов.

[7] Ом Малик утверждает, что слабая сторона Apple лежит в её интернет-службах и инфраструктуре – в сравнении с «истинными интернет гигантами – Google, Amazon и Facebook. Даже в Microsoft решили, что настольные компьютеры – это прошлое. Облачные круги и даже наиболее щедрые души дают инфраструктуре Apple и её растущей армии максимум уровень «B». Идёт ли речь о Siri, о музыке или о синхронизации с настольными станциями – инфраструктура Apple должна работать безупречно, не отнимая часы времени».

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