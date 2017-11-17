Исследование: пиратство ежегодно наносит провайдерам убыток в размере $6-8 млрд

Борис Скуратовский
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Видеопиратство – копирование и продажа контента, защищённого авторским правом – является проблемой с момента появления в 1979 году VHS–кассет и начала эры видеозаписи, отмечает исследовательская фирма ABI Research. Однако сегодня пиратство в очередной раз сменило свою форму: оно вышло за пределы пиратских сет-топ-боксов и захватило сферу перераспределения контента в широкополосных сетях.

Среди наиболее распространённых сегодня форм пиратства – использование приставок Kodi со специальной прошивкой, живые потоки в социальных сетях, торренты с эксклюзивными сериалами и фильмами, дистрибуция в интернете через файловые шлюзы, а также незаконное передача паролей. Провайдеры услуг ежегодно недополучают из-за пиратства прибыли на сумму от 6 до 8 миллиардов долларов.

«Поставщики контента должны изменить свой подход к борьбе с пиратством с ориентированного на устройства – в частности, с использованием систем условного доступа (CAS) и систем управления цифровыми правами (DRM) на комплексный сервис-ориентированный подход с использованием современных инструментов противодействия пиратству», – советует вице-президент агентства ABI Research Сэм Роузен.

Список самых важных на сегодняшний день инструментов борьбы с пиратством включает в себя систему нанесения водяных знаков на принципах сессии, мониторинг пиратства в режиме реального времени, направленный на выявление фактов пиратского потребления контента, их локализацию, а также их пресечения путём прекращения деятельности источника такого контента или отключения его от сети. Среди прочих инструментов – управление совместным использованием паролей, а также работа с другими поставщиками контента на рынке с целью принятия эффективных мер, направленных на борьбу с пиратством. Авторы подготовленного агентством ABI Research отчёта «Защита контента и маркировка его водяными знаками» прогнозируют, что к 2022 году примерно 400 миллионов долларов, или же приблизительно 33% доходов рынка DRM перейдёт в доходы, ориентированные на услугу, либо получаемые от деятельности, приравненной к услуге (aaS).

Сайты, посвящённые освещению новостей и миру технологий, часто занимают весьма неоднозначную позицию по отношению к пиратству. К примеру, издание New York Times уверяет свою аудиторию в том, что «правительство вряд ли будет вас преследовать» за передачу кому-либо своих паролей, а TechRadar ставит приставки Kodi в один ряд с ОТТ приставками – такими, как Roku и Apple TV.

Тема пиратства часто появляется в заголовках новостей – достаточно вспомнить, к примеру, сообщения о том, что очередной эпизод «Игр престолов» от компании HBO до момента начала его официальной трансляции по телевидению или распространения по заказу. По словам Роузена, компания HBO пострадала от пиратов в нескольких плоскостях – включая проблемы кибер-безопасности и утечку на разных этапах производственной цепочки. Обнадёживает тот факт, что как в случае с утечкой в производственной цепочке HBO, так и в недавних случаях с пиратским распространением контента Британской премьер-лиги, обладатели прав на контент очень быстро обратились в суды, а суды, в свою очередь, приняли незамедлительные меры, продемонстрировав лучшую в сравнению с прошлым кооперацию и срочность.

Несмотря на важность защиты всех видов контента, относящегося к сфере ОТТ и платного ТВ, в настоящее время в экосистеме видео наблюдается существенный рост инвестиций в новые типа контента, для которых опасность пиратства намного выше той, которая имела место быть в прошлом. Инвестиции в производство эксклюзивного контента, ранние релизы в системе VoD и создание Ultra HD контента создают условия, при которых доступ к контенту получают лишь провайдеры определённых платформ, работающих на рынке. Это побуждает пользователей обращаться к пиратам в случаях, когда они не могут найти нужный им контент на своей любимой платформе либо считают его слишком дорогим. К 2022 году примерно 32% от всех доходов в сфере платного ТВ и ОТТ будет связано именно с этими типами контента.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.

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  • василий ветров

    все бабла мало!

  • Добрий вуйко

    нічого піратсво не наносить !!! якщо вірити економічній теорії американця Сміта, то будь який товар коштує стільки скільки за нього готовий заплатити покеупець !!! наші супутникові DTH провайдери (віазад та екстра) зараз тупо не конкуретноздатні тому що пропонують свої послуги, як правило низької якості (особливо віазад) за високу ціну !!!

    • Ivan-John Howl

      Ах ти ж бидлота недоевропейская! Ты пиратство поддерживаешь? Вот она, психология раба: не может купить — значит украдёт.