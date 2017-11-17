Исследование: пиратство ежегодно наносит провайдерам убыток в размере $6-8 млрд

Видеопиратство – копирование и продажа контента, защищённого авторским правом – является проблемой с момента появления в 1979 году VHS–кассет и начала эры видеозаписи, отмечает исследовательская фирма ABI Research. Однако сегодня пиратство в очередной раз сменило свою форму: оно вышло за пределы пиратских сет-топ-боксов и захватило сферу перераспределения контента в широкополосных сетях.

Среди наиболее распространённых сегодня форм пиратства – использование приставок Kodi со специальной прошивкой, живые потоки в социальных сетях, торренты с эксклюзивными сериалами и фильмами, дистрибуция в интернете через файловые шлюзы, а также незаконное передача паролей. Провайдеры услуг ежегодно недополучают из-за пиратства прибыли на сумму от 6 до 8 миллиардов долларов.

«Поставщики контента должны изменить свой подход к борьбе с пиратством с ориентированного на устройства – в частности, с использованием систем условного доступа (CAS) и систем управления цифровыми правами (DRM) на комплексный сервис-ориентированный подход с использованием современных инструментов противодействия пиратству», – советует вице-президент агентства ABI Research Сэм Роузен.

Список самых важных на сегодняшний день инструментов борьбы с пиратством включает в себя систему нанесения водяных знаков на принципах сессии, мониторинг пиратства в режиме реального времени, направленный на выявление фактов пиратского потребления контента, их локализацию, а также их пресечения путём прекращения деятельности источника такого контента или отключения его от сети. Среди прочих инструментов – управление совместным использованием паролей, а также работа с другими поставщиками контента на рынке с целью принятия эффективных мер, направленных на борьбу с пиратством. Авторы подготовленного агентством ABI Research отчёта «Защита контента и маркировка его водяными знаками» прогнозируют, что к 2022 году примерно 400 миллионов долларов, или же приблизительно 33% доходов рынка DRM перейдёт в доходы, ориентированные на услугу, либо получаемые от деятельности, приравненной к услуге (aaS).

Сайты, посвящённые освещению новостей и миру технологий, часто занимают весьма неоднозначную позицию по отношению к пиратству. К примеру, издание New York Times уверяет свою аудиторию в том, что «правительство вряд ли будет вас преследовать» за передачу кому-либо своих паролей, а TechRadar ставит приставки Kodi в один ряд с ОТТ приставками – такими, как Roku и Apple TV.

Тема пиратства часто появляется в заголовках новостей – достаточно вспомнить, к примеру, сообщения о том, что очередной эпизод «Игр престолов» от компании HBO до момента начала его официальной трансляции по телевидению или распространения по заказу. По словам Роузена, компания HBO пострадала от пиратов в нескольких плоскостях – включая проблемы кибер-безопасности и утечку на разных этапах производственной цепочки. Обнадёживает тот факт, что как в случае с утечкой в производственной цепочке HBO, так и в недавних случаях с пиратским распространением контента Британской премьер-лиги, обладатели прав на контент очень быстро обратились в суды, а суды, в свою очередь, приняли незамедлительные меры, продемонстрировав лучшую в сравнению с прошлым кооперацию и срочность.

Несмотря на важность защиты всех видов контента, относящегося к сфере ОТТ и платного ТВ, в настоящее время в экосистеме видео наблюдается существенный рост инвестиций в новые типа контента, для которых опасность пиратства намного выше той, которая имела место быть в прошлом. Инвестиции в производство эксклюзивного контента, ранние релизы в системе VoD и создание Ultra HD контента создают условия, при которых доступ к контенту получают лишь провайдеры определённых платформ, работающих на рынке. Это побуждает пользователей обращаться к пиратам в случаях, когда они не могут найти нужный им контент на своей любимой платформе либо считают его слишком дорогим. К 2022 году примерно 32% от всех доходов в сфере платного ТВ и ОТТ будет связано именно с этими типами контента.

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