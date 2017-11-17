Цифровое телевидение доступно более чем на 60% территории Кубы

За два последних года Куба значительно расширила покрытие своих DTT сетей и обеспечила жителям страны возможность стабильного приёма цифрового телесигнала на комнатную антенну.

Данные, опубликованные Группой деловой информации и связи (Grupo Empresarial de la Información y las Comunicaciones, GEIC) в правительственной газете Granma, указывают на то, что в настоящее время сигналом DTT платформ покрыто более 60% территории острова.

Также в стране продано уже более 1.5 миллиона цифровых сет-топ-боксов и 230 000 телевизоров, поддерживающих возможность приёма сигнала DTT платформ. Эти цифры говорят о том, что более 40% от всех 3.88 миллиона кубинских домохозяйств уже готовы к переходу от аналогового телевидения к цифровому, который запланирован на 2021 год (крайний срок может быть и отодвинут в случае необходимости).

Два года тому, когда в предыдущий раз официально озвучивались цифры проникновения DTT, в стране было задействовано менее 200 000 приёмных устройств цифрового ТВ.

По словам Уго Андреса Фернадеса из GEIC, темпы развитие DTT на Кубе сдерживаются недостатком технологического оборудования – в особенности, сет-топ-боксов и DTT-совместимых телевизоров. А также трудностями, которые испытывают отдельные телевизионные станции при переходе с аналога на цифру.

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