Домой Новости Цифровое телевидение доступно более чем на 60% территории Кубы

Цифровое телевидение доступно более чем на 60% территории Кубы

Борис Скуратовский
-
33
0
ПОДЕЛИТЬСЯ

За два последних года Куба значительно расширила покрытие своих DTT сетей и обеспечила жителям страны возможность стабильного приёма цифрового телесигнала на комнатную антенну.

Данные, опубликованные Группой деловой информации и связи (Grupo Empresarial de la Información y las Comunicaciones, GEIC) в правительственной газете Granma, указывают на то, что в настоящее время сигналом DTT платформ покрыто более 60% территории острова.

Также в стране продано уже более 1.5 миллиона цифровых сет-топ-боксов и 230 000 телевизоров, поддерживающих возможность приёма сигнала DTT платформ. Эти цифры говорят о том, что более 40% от всех 3.88 миллиона кубинских домохозяйств уже готовы к переходу от аналогового телевидения к цифровому, который запланирован на 2021 год (крайний срок может быть и отодвинут в случае необходимости).

Два года тому, когда в предыдущий раз официально озвучивались цифры проникновения DTT, в стране было задействовано менее 200 000 приёмных устройств цифрового ТВ.

По словам Уго Андреса Фернадеса из GEIC, темпы развитие DTT на Кубе сдерживаются недостатком технологического оборудования – в особенности, сет-топ-боксов и DTT-совместимых телевизоров. А также трудностями, которые испытывают отдельные телевизионные станции при переходе с аналога на цифру.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Понравилось нас читать?

Openbox AS4
Openbox AS4
Openbox AS4
ПОДЕЛИТЬСЯ
Предыдущая публикацияКиберполиция заблокировала работу видеосервиса QFILM.TV
Следующая публикацияИсследование: пиратство ежегодно наносит провайдерам убыток в размере $6-8 млрд
Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА