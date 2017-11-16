Сотрудники отдела противодействия киберпреступлениям в Киевской области Департамента киберполиции Нацполиции Украины совместно со следователями Деснянского управления столичной полиции заблокировали работу видеосервиса QFILM.TV, созданного жителем Винницкой области ради личного обогащения. Об этом говорится на официальном сайте Национальной полиции.

В сообщении уточняется, что владея методами конспирации, 34—летний мужчина производил «трансляцию и ретрансляцию аудио и видео произведений без соответствующих документов и разрешений правообладателей – известных международных компаний». Каких именно компаний, в Киберполиции не уточняют.

Для организации работы нелегально сервиса злоумышленник использовал собственный компьютер, носители информации, а также банковские и SIM—карты. Всё это изъято полицейскими в качестве вещественных доказательств. Вся электроника в настоящее время отправлена на соответствующие экспертизы.

Сейчас решается вопрос об объявлении правонарушителю подозрения в порядке установленных норм. Ему грозит до двух лет лишения свободы.

Напомним, ранее Киберполицией был закрыт онлайн-кинотеатр ToVideo.net, также распространявший пиратский видеоконтент.

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