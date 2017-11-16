Джеймс Кридланд (James Cridland) – управляющий директор media.info, радио-футуролог, консультант, писатель и публичный оратор, сосредотачивающий своё внимание на эффектах, связанных с влиянием новых платформ и технологий на радио-бизнес, рассуждает в своем блоге о перспективах гибридного радовещания. Mediasat публикует перевод данной статьи с небольшими стилистическими правками.

Гибридное радио – технология, сочетающая в себе эфирное радиовещание и приём дополнительной информации через интернет – предлагает, среди прочих функций, мультиплатформенную услугу: возможность переключения слушателей между IP- и эфирным вещанием при наличии соответствующих возможностей подключения.

Одним из возможных типичных вариантов использования данной технологии является слушание радио в автомобиле. К примеру, водитель едет из Города «А» в Город «Б», продолжая на всём своём пути слушать эфир местных радиостанций. В начале путешествия он принимает их сигнал в FM-диапазоне, при возможности – переключается на DAB+, а после выезда за пределы зоны покрытия эфирного сигнала автомагнитола переключается на приём аудио-потока из интернета.

Впрочем, интернет-вещание обычно сильно отстаёт по времени от аналогичной трансляции в FM; DAB+ также обычно свойственна задержка, что несколько усложняет возможности плавного перехода между различными платформами. Сама природа IP-вещания указывает на то, что данные задержки далеко не всегда могут быть предсказуемы.

Впрочем, существует целый ряд различных способов, помогающих уменьшить либо полностью ликвидировать разницу во времени звучания при переключении между различными платформами.

Компания Radioplayer выпускает для пользователей в Великобритании и ряде других стран и территорий гибридное радио-приложение для мобильного телефона LG Stylus 2, в который вмонтирован специальный чип DAB+. Для уменьшения объёмов потребляемых данных, приложение автоматически переключает устройство в режим DAB+ при наличии возможностей приёма цифрового сигнала.

В случае пропадания DAB+ сигнала переключающий алгоритм Radioplayer мгновенно переключает устройство на приём из IP. Во время работы с IP-сигналом, устройство продолжает мониторить эфир на предмет наличия доступного DAB+ сигнала. Если приложение отмечает устойчивый цифровой сигнал без ошибок и помех, доступный в течение более двух минут, устройство переключается вновь на приём DAB+. Такой режим сводит к минимуму количество переключений, однако пользователь всё равно слышит «скачок» в аудио-сигнале. С прагматичной точки зрения, уменьшение количества переключений является простым способом для сокращения, если не полного исчезновения эффекта диссонанса при переключении.

Компания Audi устанавливает гибридный радиоприёмник в автомобиль Audi A8. Данное устройство компания разрабатывала совместно с институтом Фраунгофера, в результате чего был создан алгоритм the Sonamic TimeScaling. Алгоритм обеспечивает функцию согласования звуковых сигналов, которая добавляет прогрессивную задержку в эфирную трансляцию звука (через FM или DAB+), выравнивая её в соответствии со звучанием в IP-потоке. Также данный алгоритм обеспечивает подстройку уровня звука для соответствия между платформами. Благодаря таким решениям переключение между IP и эфиром становится практически незаметным. В институте Фраунгофера называют его «безшовным» переходом.

В случае с прослушиванием радиопрограмм через эфир возможность буферизации звука для выравнивания с трансляцией через IP кажется нереалистичной, поскольку слушатель привык слушать радио в режиме реального времени. Радиоприёмники могут медленно добавлять задержку – так, как это обеспечивает решение от института Фраунгофера, добавляя практически незаметные на слух «кусочки тишины» – аналогично тому, как это делает модуль вещания с задержкой. На практике во многих случаях проще предпринимать меры для выравнивания звука как только слушатель подключается к IP – поскольку IP-трансляции практически всегда отстают от эфирного вещания.

Функции задержки или выравнивания сигнала могут быть также полезны при переключении между FM и DAB+, а также в ряде случаев – при переключении между AM и FM HD сигналами, так как данным платформам часто присуща задержка, вызванная компрессией и различными путями распространения волн.

Большая часть мета-данных, обеспечивающих переключение, детально описана в спецификации RadioDNS. Ник Пиггот, директор проектов в RadioDNS, говорит: «Автоматическое переключение между эфирным вещанием и IP-потоками значительно облегчает прослушивание радио. Наша задача состоит в том, чтобы помочь вещателям и производителям имплементировать стандартизированную функциональность таким образом, чтобы она могла идеально работать на регулярной основе».

Наилучшим вариантом для вещателей является избегание больших задержек в IP-потоках. В частности, «предварительное аудио», звучащее перед живым потоком, может значительно увеличить задержку, усложнив работу системы выравнивания звука. Некоторые способы замены онлайн-рекламы также могут вызвать дополнительную задержку, а также нарушить работу алгоритмов сопоставления сигнала.

В идеале станция также должна обеспечивать одинаковую динамическую обработку эфирного и IP-сигнала, что сделает незаметным на слух различие между источниками.

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