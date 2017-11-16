Сегодня в Украине празднуют День работников радио, телевидения и связи. Именно 16 ноября 1924 в Харькове в эфире прозвучала первая радиопередача – состоялся первый в Украине радиоконцерт.

День работников радио, телевидения и связи, установленный Указом Президента 11.11.1994 No667/94 в поддержку инициативы работников радио, телевидения и телекоммуникационной отрасли Украины.

Радиостанцию в Харькове, который был в те годы столицей Украинской Социалистической Республики, создавали в порядке боевого приказа. Размещалась первая радиостанция в Центральном партийном клубе – сегодня это здание Филармонии. Первые слова Украинского радио услышали 70 радиолюбителей. Дикторов тогда, конечно, в штате радиостанции не было. Поэтому открыл передачу техник, который по привычке связиста трижды сказал в микрофон «Алло». А потом ещё трижды «Говорит Харьков». Вот с такого интересного момента началось радиовещание в Украине.

День радио – праздник, который отмечают во всем современном мире. Однако даты празднования в разных странах отличаются. Например, 13 февраля по инициативе ЮНЕСКО проходит Всемирный день радио, в честь основания в 1946 году радио ООН. А в России дата праздника совпадает с событием первого сеанса радиосвязи, который состоялся благодаря физику Александру Попову 7 мая 1895.

Уважаемые коллеги! В этот замечательный день редакция Mediasat шлёт в ваш адрес самые искренние поздравления и пожелания благополучия, вдохновения, развития, благосостояния и благополучия!

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