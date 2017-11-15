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«Укркосмос» планирует создать две платформы спутникового телевещания – DTH Premium и DTH Lowcost

Борис Скуратовский
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Укркосмос
На сегодняшний день в компании «Укркосмос» рассматривают варианты запуска двух проектов DTH-платформ. Они могут, в конечном итоге, быть объединены в один проект, а могут развиваться параллельно. Об этом Mediasat сообщил заместитель генерального директора компании «Укркосмос» Юрий Балычев.

Первый проект – DTH Premium. Это проект платформы, рассчитанный на платежеспособную аудиторию, готовую платить за добротный контент премиум-класса.

«Однако с развитием данной платформы могут возникнуть проблемы, связанные с её наполнением. Ведь хороший, качественный контент – спорт, хорошие фильмы и так далее – необходимо искать. После чего встают проблемы его языковой и прочей адаптации к условиям нашего рынка», – говорит господин Балычев.

Второй проект – DTH Lowcost, ориентированный на средний класс. Развивать его будет намного проще и интереснее. И это будет как раз тот проект и тот контент, который можно будет запросто предложить тем 85-90% неопределившихся, домохозяйствам среднего достатка. И, по мнению представителя «Укркосмос», есть реальные шансы заинтересовать данных людей.

Более того, как отметил Юрий Балычев, данный проект предварительно готова поддержать и компания Spacecom. И не только поддержать, но и принять самое непосредственное участие в его развитии и продвижении. И если это произойдёт, и компанию Spacecom удастся уговорить, это станет огромным плюсом проекта. Ведь многие из существовавших ранее в Украине DTH-платформ загибались отчасти и из-за того, что спутниковый оператор лишь предоставлял им ёмкости, не проявляя особого интереса в том, как они живут и развиваются.

А «Укркосмос» со своей стороны обладает всеми необходимыми технологическими решениями и оборудованием, «заточенным» под DTH. Компания может пакетировать каналы, работать с самыми различными системами кодировок. Сегодня это оборудование используется для простого подъёма каналов на спутники. Но в любой момент готово работать как часть платформы платного телевидения. Поэтому дело лишь за инвесторами, заинтересованными участниками проекта – и можно начинать планировать конкретные шаги для его реализации, – резюмирует Юрий Балычев.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.

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