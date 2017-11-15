«Укркосмос» планирует создать две платформы спутникового телевещания – DTH Premium и DTH Lowcost

На сегодняшний день в компании «Укркосмос» рассматривают варианты запуска двух проектов DTH-платформ. Они могут, в конечном итоге, быть объединены в один проект, а могут развиваться параллельно. Об этом Mediasat сообщил заместитель генерального директора компании «Укркосмос» Юрий Балычев.

Первый проект – DTH Premium. Это проект платформы, рассчитанный на платежеспособную аудиторию, готовую платить за добротный контент премиум-класса.

«Однако с развитием данной платформы могут возникнуть проблемы, связанные с её наполнением. Ведь хороший, качественный контент – спорт, хорошие фильмы и так далее – необходимо искать. После чего встают проблемы его языковой и прочей адаптации к условиям нашего рынка», – говорит господин Балычев.

Второй проект – DTH Lowcost, ориентированный на средний класс. Развивать его будет намного проще и интереснее. И это будет как раз тот проект и тот контент, который можно будет запросто предложить тем 85-90% неопределившихся, домохозяйствам среднего достатка. И, по мнению представителя «Укркосмос», есть реальные шансы заинтересовать данных людей.

Более того, как отметил Юрий Балычев, данный проект предварительно готова поддержать и компания Spacecom. И не только поддержать, но и принять самое непосредственное участие в его развитии и продвижении. И если это произойдёт, и компанию Spacecom удастся уговорить, это станет огромным плюсом проекта. Ведь многие из существовавших ранее в Украине DTH-платформ загибались отчасти и из-за того, что спутниковый оператор лишь предоставлял им ёмкости, не проявляя особого интереса в том, как они живут и развиваются.

А «Укркосмос» со своей стороны обладает всеми необходимыми технологическими решениями и оборудованием, «заточенным» под DTH. Компания может пакетировать каналы, работать с самыми различными системами кодировок. Сегодня это оборудование используется для простого подъёма каналов на спутники. Но в любой момент готово работать как часть платформы платного телевидения. Поэтому дело лишь за инвесторами, заинтересованными участниками проекта – и можно начинать планировать конкретные шаги для его реализации, – резюмирует Юрий Балычев.

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