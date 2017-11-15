Новая услуга получила название «Территория «Триколор ТВ» и позволит владельцам мобильных устройств на базе операционных систем Android и iOS смотреть телевидение в общественных местах.

Российский оператор спутникового телевидения в партнёрстве с французским оператором спутниковой связи запускают новый сервис – «Территория «Триколор ТВ».

«Новая спутниковая услуга позволит посетителям отелей, аэропортов, вокзалов и других общественных мест бесплатно смотреть цифровые телеканалы с экрана своего телефона или планшета, не расходуя мобильный интернет-трафик. Корпоративные клиенты «Триколор ТВ» для своих посетителей смогут организовать на своей территории такие зоны свободного доступа к популярным телеканалам. Услуга также рекомендуется кафе, поликлиникам, автозаправкам, т.е. учреждениям, посетителям которых требуется быстрый и надежный доступ к развлекательному контенту», – говорится в сообщении пресс-службы российской компании.

Зрителям для просмотра будут доступны около 50 телеканалов, присутствующих в пакетах «Триколор ТВ».

Для того чтобы воспользоваться услугой, потребуется установить на мобильное устройство приложение «Смотри ТВ», которое доступно в маркетах App Store и Google Play. Затем достаточно подключится к беспроводной интернет-сети заведения, предлагающего услугу «Территория «Триколор ТВ».

Уточним, что новый сервис доступен только пользователям, находящимся в зоне уверенного приёма сигнала со спутника Eutelsat 36C (36 гр.в.д.). То есть, на всей европейской части России.

Стоимость «Территория «Триколор ТВ» для юридических лиц составит 1500 руб/мес.

Напомним, работу над созданием услуги, открывающей доступ к телевидению в общественных местах, «Триколор ТВ» начал летом 2016 года. Партнёром проекта выступил европейский оператор Eutelsat, предоставивший для реализации проекта собственное технологичное решение SmartBEAM.

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