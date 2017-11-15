В Германии средства, полученные от проведения аукциона на 5G, планируют направить на развитие широкополосной связи

В Германии средства, полученные от проведения аукциона на 5G, планируют направить на...

Партии, ведущие переговоры о формировании нового правительства Германии, хотят выделить на развитие национальных широкополосных сетей 20 миллиардов евро (23 миллиарда долларов), использовав для этого средства, полученные от аукциона частот для 5G и государственной собственности, а также бюджетные фонды. Об этом пишет Reuters.

По мнению участников переговорного процесса, вложение денег в создание к 2025 году «Гигабитного сообщества», предусматривающее, в частности, развёртывание на общенациональном уровне сверхскоростных оптико—волоконных сетей, является критически важным для поддержания конкурентоспособности крупнейшей экономики Европы.

Консерваторы канцлера Ангелы Меркель, их баварские союзники из Свободной демократической партии, а также защитники окружающей среды из партии зелёных согласились направить средства, полученные от аукциона частот для мобильных сетей 5G, на развитие цифровой инфраструктуры.

«При необходимости, могут быть использованы средства от продажи части федеральной собственности и бюджетные фонды», – говорится в полуторастраничном документе, который попал в распоряжение агентства Reuters.

В документе ничего не сказано о том, какие именно государственные активы могут быть выставлены на продажу, однако, либералы и зелёные призвали государство продать часть из 31.9% принадлежащих ему акций Deutsche Telekom с целью модернизации инфраструктуры.

Христианские демократы Ангелы Меркель, выигравшие в сентябре выборы с минимальным отрывом, выступают против продажи государством доли в Deutsche Telekom, мотивируя это соображениями национальной безопасности, однако, допускают сокращение государственной доли в Deutsche Post, сообщает источник.

Регулятор телекоммуникаций Германии выделил частоты для проведения аукциона среди желающих развивать технологию 5G, который должен быть проведен в следующем году и который откроет возможность для появления подключаемых автомобилей, систем автоматизированного производства и смарт—городов. Пока сложно прогнозировать, сколько денег может принести проведение данного аукциона.

Переговоры, направленные на формирование беспрецедентной в истории Германии коалиции, получившей неофициальное название «Ямайка» (из—за сочетания партийных цветов, напоминающих в совокупности флаг одноимённого Карибского государства), активизировались после некоторого застоя, и сегодня Ангела Меркель настаивает на завершении составления проекта соглашения.

Впрочем, потенциальные участники коалиции не спешат определяться с тем, стоит ли перекладывать ответственность за формирование «цифровой политики» на Федеральную Канцелярию, или же целесообразнее сформировать новое отдельное «цифровое» министерство, на чём настаивают в Свободной демократической партии и что отвергают другие участники переговорного процесса.

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