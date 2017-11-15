Ещё всего каких-то четверть века тому спутниковое телевидение в наших краях воспринималось в качестве одного из символов западной роскоши, а первых владельцев собственных параболических антенн считали счастливчиками и баловнями судьбы. Каждая такая тарелка, установленная на крыше или чьём-то балконе, была настоящей достопримечательностью если не всего района, то, по меньшей мере, целого квартала. Подростки завидовали, смотрели восторженными глазами. Мол, там же, наверное, мультики целый день, фильмы топовые и модные видеоклипы. А некоторые взрослые вслух бурчали – мол, да что «он» там смотрит, там же целый день «по-английски разговаривают»! Но втайне в большинстве своём всё равно завидовали.

НА ЗАРЕ СПУТНИКОВОГО ВЕЩАНИЯ

Впрочем, поначалу телевизор у владельцев спутниковых тарелок действительно «разговаривал» по-английски, по-немецки, по-французски, по-итальянски, по-испански… Или, на худой конец, по-турецки. Украинских вещателей на спутнике не было. Государственные вещатели, привыкшие работать по старинке, ещё до конца не понимали – зачем им спутник и нужен ли он им вообще. А коммерческие – только зарождались. И, честно говоря, предъявить им на спутнике было особо нечего: они сами оттуда контент забирали (часто – без спросу), и «пиратили» для своих зрителей. К тому же, и у первых, и у вторых для выхода на спутник не было ни денег, ни технической возможности. Да и о какой-либо аудитории говорить было рано – в силу незначительного количества приёмных антенн «у нас» и практически полного отсутствия потенциальных зрителей украинских каналов «у них». Поэтому первые робкие (и не очень) заявления отдельных украинских вещателей о планах выхода на орбиту казались чем-то вроде полу-фантастики. И все соответствующие проекты тех лет так и остались лишь прожектами. В итоге «первые ласточки» (такие, в частности, как СТБ) начали «взлетать» на спутник лишь ближе к концу 90-х. Их выход на орбиту объяснялся чисто практическими причинами: телеканалы «подросли», повзрослели, начали строить региональные и общенациональные сети, надо было раздавать сигнал на передающие центры, а ресурс старых радиорелейных линий был весьма ограниченным и всех не вмещал. И единственной возможностью доставить свой сигнал из точки «А» во множество точек «Б» стал спутник. В последующие годы количество каналов, решивших использовать для вещания спутник, увеличивалось. В Украине начал формироваться соответствующий рынок, на что тут же обратили внимание спутниковые операторы, начав предлагать украинским клиентам места в лучах с хорошим, мощным покрытием. Что, в свою очередь, позволило привлечь «на орбиту» ещё больше каналов, а также уменьшить размеры приёмных антенн. А тут и простой обыватель подтянулся. Узнав о наличие на спутнике десятков бесплатных украинских каналов, которые можно смотреть на относительно небольшую тарелку (вместе с сотнями каналов из самых разных стран), зритель начал эти самые тарелки массово ставить. Кто-то не хотел дожидаться прихода в его дом кабельщиков. Кто-то просто не хотел этим самым кабельщикам платить. А кто-то – просто поддался общей моде. В результате спутниковая антенна с тремя головками (прозванная в народе Горынычем) стала неотъемлемой частью пейзажа украинских городов и сёл. Антенны стали появляться везде – на жилых домах, на офисных центрах, на детских садах и школах, а порой – даже на киосках с сигаретами и «колой». Впрочем, во всём этом «спутниковом буме» были как победители, так и проигравшие. В числе первых оказались зрители, которые смогли расширить количество доступных для бесплатного просмотра телеканалов с 3-5 до десятков, а также сами мощные телеканалы, которые таким образом получили возможность доносить свой контент до самых глухих сёл, куда не «добивал» сигнал с телевышек и где не было кабельных сетей. А вот проигравшими оказались местные вещатели, которые начали терять своего зрителя. Да, они по-прежнему производили контент, по-прежнему транслировали его в местном эфире и кабеле. Однако, как они могли «достучаться» до всё более растущей аудитории «Горыныча»? Ведь человек, поставивший себе спутниковую тарелку, вряд ли будет подключаться ещё и к кабелю ради местного канала, да и брать в руки пульт эфирного приёма он будет всё реже и реже – учитывая то, что на спутниковом пульте выбор намного шире, а клацать туда-сюда не так уж удобно. При этом выход на спутник для местного вещателя оставался дорогим и нерентабельным удовольствием, которое могли себе позволить лишь редкие единицы. Впрочем, эти единицы были либо нацелены изначально на освещение в эфире всеукраинских, а не местных проблем, либо – как закарпатский областной вещатель «Тиса» – просто вынуждены были это сделать из-за сложности рельефа и, соответственно, проблем с наземной доставкой сигнала зрителю. В итоге – практически вся телевизионная жизнь Украины сосредоточилась в столице, местный вещатель потихоньку «загибался», а многие жители регионов (в особенности – абоненты спутникового телевидения) оказались оторванными от местных новостей.

РЕГИОНЫ ИДУТ НА СПУТНИК ЧЕРЕЗ «КРАЇНА ТБ»

И вот, наконец, в этой сфере наметились некоторые изменения. 11 сентября 2017 года свою работу начала первая спутниковая технологическая телесеть «Країна ТБ» для обмена контентом между региональными вещателями. Создание данного проекта стало возможным благодаря подписанию ведущими телеканалами из различных городов Украины Меморандума про обмен авторскими телепрограммами и контентом. Техническую поддержку проекту оказала компания «Укркосмос», предоставившая свой телепорт для «подъёма» сигнала платформы на спутник, а израильский спутниковый оператор «Spacecom» предоставил для проекта спутниковые ёмкости на спутнике «AMOS-7», расположенном в позиции 4.0° западной долготы. В итоге на частоте 12.348 ГГц (поляризация – горизонтальная, символьная скорость – 30 000, стандарт – DVB-S2/MPEG-4) началось тестовое вещание пакета из около полутора десятка местных телеканалов (Відікон, РАІ, Правда ТУТ Львів, TV7 Plus, Shopping TV, MostVideo.TV, НТА, Рівне 1, СІРІУС, 12 канал, Місто, Пульсар – РТБ, Бармбарбія, ІРТ Полтава, Z).

Изначально данный проект был рассчитан на три месяца – до начала декабря. Одни участники теста (который официально был «закрытым» – большая часть телеканалов была кодирована в BISS) «примерялись» к спутнику, осваивались на нём, исследовали новые возможности, получаемые от такого вещания. Другие – присматривались к работающим на одном транспондере коллегам, изучали их опыт. Третьи – отрабатывали технические моменты, связанные с доставкой сигнала, компрессией, мультиплексированием. И вот, получив некоторые промежуточные результаты, а также проанализировав их, участники эксперимента решили поделиться ими друг с другом, а также с журналистами, в рамках рабочего семинара, который состоялся в киевском конференц-холле «Депо» 8 ноября. Семинар открыл председатель Государственного космического агентства Украины Павел Дегтяренко, обратившийся к собравшимся с приветственным выступлением и подчеркнувший важность подобных мероприятий. По его словам, сегодня спутниковый рынок в нашей стране лишь развивается, однако, экономика в Украине – пусть и медленно – но растёт, правительство делает некоторые шаги для облегчения ведения бизнеса. А значит – в стране будут запускаться и развиваться новые бизнес-проекты, которым потребуется реклама. Реклама, в свою очередь, будет стимулировать развитие телевидения, в том числе – местного, подпитывая его финансами, необходимыми для роста. И телеканалам будет легче реализовывать новые проекты, в том числе и связанные с работой через спутник. В итоге рынок будет развиваться, выходя на новые горизонты. И те люди, которые двигают этот рынок уже сегодня, кто пока в какой-то мере похож на Дон-Кихотов, – уже через несколько лет начнут получать отдачу от тех основ, которые закладываются в наши дни. Поэтому, как отметил Павел Дегтяренко, очень важно встречаться, обмениваться опытом и внимательно следить за происходящим, дабы держать руку на пульсе и не упустить те новые возможности, которые очень скоро могут открыться перед всеми нами. В свою очередь, член Нацсовета по вопросам телерадиовещания Валентин Коваль отметил, что по состоянию на сегодняшний день в Украине выдано 132 лицензии на спутниковое вещание, и в целом украинские телеканалы используют семь спутниковых позиций. При этом 95% всех каналов вещает с двух позиций – 4.0° западной долготы и 4.8° восточной долготы. При этом, по мнению Валентина Коваля, число спутниковых телеканалов в нашей стране может и должно вырасти. И возможности для этого есть – о чём, в частности, говорит и сам факт проведения подобного семинара. И Нацсовет заинтересован в увеличении числа спутниковых каналов – ведь это и развитие информационного пространства, и дополнительные доходы бюджета страны. Кроме того, как человек, имевший в прошлом самое непосредственное отношение к индустрии, Валентин Коваль отметил, что, по его опыту, выход телеканала на спутник всегда способствует его развитию, дисциплинирует канал, открывает новые возможности для роста и самосовершенствования. Участников и гостей семинара также поприветствовал генеральный директор ГП «Укркосмос» Иван Назарук. Он отметил, что данное мероприятие стало уже четвёртым по счёту семинаром, проводимым предприятием. И на сей раз в зале присутствует председатель Государственного космического агентства Украины, что говорит об особой важности и актуальности обсуждаемых тем. Впрочем, по мнению Ивана Назарука, не стоит преуменьшать и значение предыдущих подобных мероприятий – ведь их результатом и стал запуск в тестовом режиме проекта «Країна ТБ», дающего возможность небольшим местным каналам начать вещание через спутник. Руководитель ГП «Укркосмос» также высказал надежду на то, что данный проект, реализуемый при поддержке компании Spacecom, получит своё продолжение и сможет охватить всю Украину, все её регионы.

КОГДА ВЗЛЕТИТ «ЛИБІДЬ»?

Коснулся Иван Назарук и темы реализации проекта запуска национального спутника «Либідь». Он отметил, что недавно правительством было принято решение об увеличении стоимости проекта, что позволит дать ему дополнительный импульс для развития. В ГП «Укркосмос» надеются в самое ближайшее время подписать дополнительное соглашение с подрядчиком, который обеспечит запуск спутника «Либідь» на орбиту. И это может произойти уже в 2018 году. Однако, как подчеркнул Иван Назарук, запуск проекта «Либідь» нисколько не мешает ГП «Укркосмос» использовать спутник AMOS – предприятие и в дальнейшем надеется продолжать плодотворное сотрудничество с его владельцем – компанией Spacecom, что позволит предлагать клиентам услуги вещания каналов с двух орбитальных позиций.

О ПЛАНАХ SPACECOM

Практическую часть семинара открыл вице-президент израильской международной компании Spacecom Юда Амир, рассказавший собравшимся вкратце об истории и сегодняшнем дне данной компании, предоставляющей спутниковые ёмкости для вещания значительной части украинских телеканалов. Как отметил Юда Амир, компания Spacecom работает на украинском рынке примерно с 1996 года и делает огромную работу для украинского медиарынка. Последний год для Spacecom был весьма сложным – как известно, в сентябре прошлого года компания потеряла свой новый спутник AMOS-6, который должен был заменить на орбите аппарат AMOS-2, выработавший свой ресурс, но был разрушен в результате произошедшего за день до запуска взрыва ракеты на космодроме. Спутник AMOS-6 должен был предоставлять услуги, в том числе, и украинским клиентам. Однако, спутника не стало. Тем не менее, в компании Spacecom не растерялись, и купили неиспользуемый спутник у компании AsiaSat, перегнали его в орбитальную позицию 4.0 градуса западной долготы, где он вполне успешно справляется со своими задачами под именем AMOS-7. Более того – технические показатели данного спутника для Украины превышают показатели его предшественника – спутника AMOS-2, который имел проблемы с покрытием ряда регионов юго-востока страны. Мощность сигнала спутника AMOS-7 в украинском луче составляет 65 dBw, что достаточно неплохо. Помимо этого, на спутнике имеется панъевропейский луч, в котором пока нет украинских телеканалов, но который потенциально очень хорошо подходит для тех, кто хотел бы распространять свой контент на всю Европу. В целом в настоящее время у компании Spacecom имеется три спутника. Два из них AMOS-3 и AMOS-7 – работают в орбитальной позиции 4.0° западной долготы, а ещё один – AMOS-4 – в позиции 65° восточной долготы. Ещё два спутника находятся на разных стадиях производства. Спутник AMOS-17 в настоящее время изготавливается на заводе компании Boing. Данный спутник, который отправится в космос в 2019 году, предназначен для обслуживания клиентов в странах Африки, которые получат возможности передачи сигнала в С- и Ku- диапазонах. Однако, на данном спутнике будет также четыре подвижных луча Ka-диапазона, которые рассчитаны для предоставления услуг широкополосного доступа в Интернет и VSAT. При этом, по словам Юды Амира, в компании Spacecom надеются, что данное предложение заинтересует в том числе и потенциальных клиентов в Украине. Ещё один планируемый новый спутник компании – AMOS-8. В Spacecom лишь на днях завершили разработку его проектных характеристик и определяются с выбором компании-производителя. В тендере принимает участие сразу несколько ведущих мировых компаний. Спутник AMOS-8 должен отправиться на орбиту в 2021 году и будет размещён в орбитальной позиции 4.0° западной долготы. То есть, в той самой позиции, которая столь популярна у украинских клиентов компании. По словам Юды Амира, спутник AMOS-8 будет обладать одними из самых лучших в данном регионе техническими характеристиками, а его транспондеры будут работать на FSS и BSS частотах.

BROADCASTING TOGETHER

Далее тему продолжил начальник отдела коммерческой деятельности ГП «Укркосмос» Владимир Кочевых, представивший собравшимся в зале штрихи к портрету представляемой им компании. Предприятие «Укркосмос» было создано в 1996 году указом Президента Украины. В 1997 году она заключила соглашения с операторами спутниковой связи Intersputnik, Inmarsat и целым рядом других международных организаций, а уже в 1998 году построила и начала эксплуатировать собственный телепорт, ставший основой наземной инфраструктуры предприятия. Сегодня компания «Укркосмос» обеспечивает трансляцию сигнала своих клиентов в Ku-диапазоне через три спутника – AMOS-7, Azerspace-1 и Galaxy-19, а также готова к началу тестового вещания через спутник Hotbird-13. Услуги предоставляются с использованием новейшего и сверхсовременного оборудования, которое позволяет одновременно транслировать до сотни телеканалов в HD-стандарте в компрессии MPEG-2 или MPEG-4 сразу через несколько спутников. В 2016 году ГП «Укркосмос» провело полный ребрендинг. По словам Владимира Кочевых, изменения коснулись всего – были обновлены и осовременены логотипы, слоганы, фирменная цветовая гамма. В частности, отныне в своём логотипе компания использует более динамичные цвета – сочетание белого и оранжевого, а её новый слоган звучит как «Broadcasting together» – «Вещаем вместе!». При этом в лучших традициях современного маркетинга в процессе ребрендинга обновлено и осовременено было абсолютно всё – начиная от фирменной одежды технического персонала до её корпоративного сайта, на котором теперь можно увидеть покрытие любого спутника, используемого компанией, текущие новости, контактную и статистическую информацию, а также связь с социальными сетями. Параллельно была также проведена полная модернизация телепорта компании, на котором было установлено самое передовое и самое современное техническое оборудование Harmonic. Телепорт ГП «Укркосмос» находится на территории аппаратно-студийного комплекса НСТУ и представляет собой техническое здание с большим антенным полем, установленным на крыше. Помимо этого, в состав телепорта входит также большая отдельно стоящая антенна и современная мониторинговая система для контроля вещания и работы оборудования. Свою деятельность ГП «Укркосмос», по словам Владимира Кочевых, ведёт в трёх направлениях. Первое из них связано с реализацией проекта запуска национального спутника «Либідь», который должен быть размещён в орбитальной позиции 48° восточной долготы. Спутник будет иметь три луча: первый должен будет обеспечить надёжное покрытие сигналом всей территории Украины, а два остальных будут направлены, соответственно, на Индию и центрально-западные регионы Африки, дав компании возможность получения дополнительных прибылей от сотрудничества с зарубежными партнёрами и клиентами. Ещё два направления, в которых развивается ГП «Укркосмос», связаны с реализацией двух проектов трансляции телеканалов. И, в первую очередь, это уже запущенный в тестовом режиме проект «Країна ТБ» для местных и региональных каналов, а также проект создания собственной современной DTH-платформы. В запуске последней, как отметил Владимир Кочевых, в компании видят неплохие перспективы, однако, сегодня это лишь проект, который ещё предстоит прорабатывать. Поэтому подробно он остановился на проекте «Країна ТБ». В основе данного проекта, адресованного местным вещателям, лежала идея, состоящая в том, чтобы собрать на одной спутниковой платформе контент от ведущих и «топовых» вещателей всех регионов Украины – по 1-2 канала от каждой области. В преддверии его запуска компания провела два семинара с вещателями. Первый был организован в марте и был посвящён запуску в эксплуатацию спутника AMOS-7, а второй был проведён в мае во Львове для представителей местных телеканалов, работающих в западных областях Украины. Также коммерческая служба предприятия провела целый ряд переговоров с руководством местных телеканалов в различных областных центрах. В результате вырисовалось понимание структуры будущего проекта, были определены принципы его технической реализации: было решено, для более экономного использования ресурсов, использовать стандарт спутникового вещания DVB-S2 с компрессией MPEG-4. Свою поддержку реализации проекта предложила компания Spacecom. И конечным итогом стал запуск платформы в тестовую работу, состоявшийся 11-го сентября. Сегодня проект «Країна ТБ» обеспечивает распространение на всю территорию страны сигнала 13 местных телеканалов, представляющих такие города, как Луцк, Ивано-Франковск, Ривне, Сумы и целый ряд других. При этом в компании «Укркосмос» уже разработали коммерческое предложение с весьма выгодными условиями для тех, кто решил развить опыт, полученный в процессе теста, в полноценное вещание, закрепившись на спутнике всерьёз и надолго, – резюмировал Владимир Кочевых.

ВЕЩАТЕЛИ О «КРАЇНА ТБ»

Собственно, полученным опытом и впечатлениями о реализуемом проекте «Країна ТБ» решила поделиться с собравшимися генеральный продюсер луцкой ТРК «12 канал» Елена Ботина. По её словам, на «12-ом канале» проявили интерес к проекту ещё на этапе его подготовки. И это не удивительно, ибо проект, предусматривающий возможность обмена опытом и контентом между местными и региональными телеканалами, даёт возможность понять, чем живут региональные каналы, чем дышат, какой контент производят и на что делают упор в своей работе. По словам Елены Ботиной, для коллектива, руководства и владельцев ТРК «12 канал» всё это важно вдвойне, ибо они являются молодой компанией, работающей в эфире всего несколько месяцев. И сейчас крайне важно знать, куда двигаться, как развиваться, какие способы распространения сигнала считать приоритетными, есть ли перспективы от выхода на спутник. Именно поэтому ТРК «12 канал» и принимает участие в эксперименте с самого его начала, что даёт возможность с уверенностью говорить о том, что эксперимент удался и принёс компании весьма интересные результаты. В частности, несмотря на то, что с момента начала теста, сигнал большинства каналов платформы кодировался ключом BISS (то есть, не был доступен широкой публике), к компании начали обращаться коллеги, другие игроки индустрии, потенциальные партнёры – очень многих заинтересовал качественный и интересный контент, производимый луцкими журналистами. В конце концов, «коллеги по цеху» начали общаться между собой. Поэтому в компании поняли – надо развиваться дальше, надо расширять свою лицензию и выходить на спутник уже не в виде тестового вещания, а на постоянной основе. Что позволит «12 каналу» воплотить в жизнь свою амбициозную мечту: стать лучшим среди местных и региональных каналов, производить наиболее качественный и интересный контент, давая зрителю именно то, что он хочет: качество и информацию. С Еленой Ботиной в целом согласен и генеральный директор ивано-франковской ТРК «РАИ» Андрей Русиняк. Он также считает эксперимент интересным и удачным и говорит о том, что возможность наблюдать за работой коллег семь дней в неделю 24 часа в сутки позволила научиться чему-то новому, обменяться опытом, найти и исправить собственные ошибки. Телеканал «РАИ» существует уже почти 25 лет, изначально это был маленький канал, затем ему удалось расширить вещание на всю Ивано-Франковскую область, поэтому выход на спутник стал для компании очередным шагом развития и поступательного роста. А эксперимент под названием «Країна ТБ» позволил компании сделать этот шаг – ведь не секрет, что бюджеты местных вещателей весьма ограничены, и далеко не каждому под силу пройти все этапы, необходимые для запуска «космического» вещания на общих основаниях. И, по словам Андрея Русиняка, компании очень бы хотелось продолжить двигаться в том же направлении. Ведь местный рекламный рынок многих регионов весьма ограничен – и даже рост ВВП на 3% по стране не сказывается на объёмах рекламы. А выход на спутник на постоянной основе и без кодирования позволяет расширить аудиторию, а также, возможно, привлечь внимание к вещателю мощных рекламных агентств. Однако, как отметил Андрей Русиняк, по-прежнему остаётся много нерешённых моментов юридического характера. Ведь для того, чтобы начать вещать на спутнике официально и на постоянной основе, компании необходимо, прежде всего, получить соответствующую лицензию. А суммы лицензионного сбора, которые, возможно, вполне по карману мощным столичным медиагруппам, часто оказываются совсем неподъёмными для местного вещателя. Конечно, сказал Андрей Русиняк, в Нацсовете могут рассуждать о том, что массовый выход местных вещателей на спутник позволит наполнить бюджет страны, однако, местным вещателям ведь необходимо ещё где-то найти эти деньги, да ещё и суметь сделать свой проект рентабельным в кратчайшие сроки – иначе игра не стоит свеч. Поэтому, по мнению Андрея Русиняка, в первую очередь необходимо проработать этот и подобные юридические вопросы. Возможно, имеет смысл снизить стоимость спутниковой лицензии для местного вещателя, или найти какие-то другие способы юридического оформления такого вещания на спутнике. Иначе Проект может остаться красивой идеей, которая в итоге разобьётся о суровые финансовые скалы реальности.

О РЕГУЛИРОВАНИИ СПУТНИКА

Присутствующий в зале член Нацсовета по вопросам телерадиовещания Валентин Коваль подтвердил наличие данной проблемы. По его словам, вопрос лицензирования спутникового вещания как такового в нашей стране вообще урегулирован достаточно слабо. В частности, Валентин Коваль вспомнил те времена, когда он сам был причастен к индустрии, работая в команде музыкального телеканала М1. На начальном этапе своего существования этот канал уже вещал через спутник, однако, на тот момент он не обладал для этого отдельной лицензией. Спутник просто использовался как транспорт – канал для доставки сигнала из центральной студии на эфирные передатчики, установленные по всей Украине. Однако, в те далёкие времена в Нацсовете особо не обращали на это внимания – ведь доля спутникового телесмотрения была ничтожно мала и составляла всего 5-7%. Более того, спутниковое телесмотрение тогда даже не учитывалось в панели телеизмерений. Затем на М1 всё же решили получить отдельную спутниковую лицензию, но – скорее исходя из вопроса престижа и желания начать официально заявлять о таком вещании. С ростом доли спутникового телесмотрения в Нацсовете начали более пристально обращать внимание на спутник, однако многие вопросы по-прежнему остаются спорными и до конца не решёнными. Ни с точки зрения буквы закона, ни с точки зрения самих членов регулятора, каждый из которых в ряде случаев может исходить из своего понимания тех или иных пунктов законодательства. Чем многие весьма активно пользуются. В качестве примера Валентин Коваль назвал участившуюся в последнее время практику получения каналами так называемых «европейских лицензий». То есть, телеканалы получают лицензию на спутниковое вещание где-нибудь в Латвии, Литве или Испании, а затем заходят на украинский рынок и в кабельные сети уже якобы не как украинские вещатели, а как вещатели из стран Евросоюза. С одной стороны, в этом, вроде бы, нет ничего плохого или противозаконного. Но, с другой стороны, телеканал, выступающий как испанский или литовский, не подчиняется, к примеру, нормам украинского законодательства о квотах национального продукта или о языке вещания. Поэтому в Нацсовете задумываются о том, стоит ли продолжать автоматом вносить такие телеканалы в число адаптированных, давая им тем самым «зелёный свет» на вхождение в кабельные сети, или же, возможно, для них следует выделить какую-то отдельную категорию. А, может, имеет смысл обратиться к европейским регуляторам с просьбой как-то урегулировать этот вопрос на общеевропейском уровне. Точно так же обстоит дело и с экспериментальным проектом «Країна ТБ». С одной стороны, по словам Валентина Коваля, в работе данного проекта нет ничего совсем уж противозаконного. Ведь законодательство не обязывает все телекомпании получать спутниковые лицензии, а также не требует от оператора «поднимать» на спутник лишь тех, кто данные лицензии имеет. Более того, сами вещатели не являются какими-то пиратами или «тёмными лошадками» – ведь все они обладают лицензиями на эфирное вещание в своих регионах – аналоговое или цифровое. Однако, в то же время, в Украине – в отличие, к примеру, от Великобритании или Российской Федерации – не существует такого понятия, как «универсальная лицензия на вещание». Каждая выданная лицензия чётко привязана к той или иной частоте или типу вещания. С другой стороны, по мнению Валентина Коваля, проект «Країна ТБ» очень интересен. Он дал каждому маленькому вещателю возможность выйти за пределы своего региона, сделать свои программы доступными зрителю всей страны. Зритель, проживающий на востоке Украины, смог увидеть программы, изготовленные в западных регионах страны, житель запада может смотреть телеканалы с востока, и так далее. Кроме того, выходя на спутник и, соответственно, на общеукраинский уровень, местный вещатель начинает популяризировать свой регион, что, в свою очередь, стимулирует туризм, а значит – помогает развивать местный бизнес, наполнять местные бюджеты. И этот проект может развиваться дальше, выйдя за рамки эксперимента, став постоянной платформой для местного вещания. Поэтому сейчас очень сесть и обсудить возможные пути дальнейшего развития такого проекта, выработать общее видение такого развития, подход к нему. И – учесть это всё в процессе подготовки изменений к законодательству. Возможно, отметил Валентин Коваль, стоит подумать о расширении сферы действия закона о вещании местных территориальных общин, учтя в нём спутниковое вещание. Ведь, по сути, местные вещатели являются в какой-то мере вещателями местных общин. Впрочем, как отметил Валентин Коваль, всё это займёт какое-то время – не месяц и не два. Поэтому в Нацсовете есть чёткий консенсус на этот период: не применять никаких санкций к участникам подобных экспериментальных проектов, а вести с ними активный диалог ради выработки наиболее подходящих решений. Также Валентин Коваль указал на то, что в украинском законодательстве не существует такого понятия, как «тестовое вещание». Многие этого не понимают – поэтому, в частности, в некоторых кабельных сетях транслируются телеканалы с пометкой «тест», которых там быть не должно. С точки зрения законодательства «тест» – это настроечная таблица, при помощи которой проверяется тракт, настраивается аппаратура. Всё остальное с точки зрения закона является просто вещанием – при чём, независимо от того, кодируется оно, или нет. Выслушав мнение и замечания Валентина Коваля, заместитель генерального директора компании «Укркосмос» Юрий Балычев в целом согласился с ним, а также пообещал – по согласованию с участниками эксперимента – уже в самое ближайшее время снять с телеканалов, принимающих в нём участие, кодировку, сделав их тем самым доступными до момента окончания эксперимента всем обладателям систем спутникового приёма (на момент написания данного материала кодировка BISS снята со всех телеканалов за исключением канала «Місто»). Вопросы юридического характера, регламентирующие вещание телеканалов через спутник, а также возможные изменения в этой сфере, которые появятся после реформирования законодательства, затронул и медиа-эксперт Андрей Соломаха. По его словам, все местные вещатели уже прошли самый сложный, самый трудный и хлопотный этап лицензирования – этап получения эфирных лицензий. Ведь, как напомнил эксперт, распределение эфирных частот в Украине осуществляется по итогам конкурсов. И для получения места в эфире практически каждому из телеканалов пришлось выиграть тяжёлую конкурентную борьбу, доказать свою значимость и право вещать на тот или иной регион. Процесс получения спутниковой лицензии намного проще. Также несколько преувеличенными считает Андрей Соломаха и переживания по поводу излишней дороговизны спутниковых лицензий. По словам эксперта, стоимость лицензии на спутниковое вещание всё же ниже стоимости эфирной лицензии на вещание в большом городе. А если ещё разбить стоимость лицензии, выдаваемой на 10 лет, по месяцам, то в итоге выходит сумма в примерно 3 000 гривен в месяц. Разумеется, украинское законодательство требует одномоментной уплаты всей суммы лицензионного сбора, то есть, с одной стороны, разбивка этой суммы по месяцам это, скорее, условность. Но в то же время в истории медиа-индустрии Украины уже были прецеденты, когда отдельные компании получали право уплаты лицензионного сбора «в рассрочку» – такие решения принимались в период событий, связанных с началом финансового кризиса 2008-2009 годов в Украине. Разумеется, никто не может гарантировать повторения подобных прецедентов в будущем, но и забывать о них также нельзя. В то же время, Нацсовет никак неспособен повлиять на стоимость спутниковой лицензии, ибо она определяется Кабмином и регламентируется законом. Изменение всех этих вводных требует времени. При этом сам процесс получения спутниковой лицензии в Украине достаточно прост. Самым сложным здесь является подготовка в рамках соответствия номам закона о прозрачности медиа-собственности чёткой информации об учредителях и связанных с ними лицах – ведь очень часто даже руководители и юристы телерадиоорганизаций не обладают всей полнотой информации обо всех учредителях, их родственниках и всех их параллельных бизнесах. Поэтому наибольшее число вопросов у Нацсовета обычно возникает к этим моментам. А вот подготовка всех остальных документов для получения спутниковой лицензии максимально упрощена. Пожалуй, проще сегодня получить лишь лицензию для вещания местных территориальных общин – для них на сайте Нацсовета выложена подробная инструкция по составлению всех документов. Для спутникового вещания такого нет, но в целом всё очень понятно и прозрачно. Впрочем, есть и некоторые подводные камни. В частности, Андрей Соломаха указал на то, что украинское законодательство предусматривает различные квоты национального продукта и вещания на государственном языке для спутниковых и местных компаний. Для спутниковых компаний квота выше, для местных – ниже. Однако, если для местного вещателя, решившего получить спутниковую лицензию, данный вопрос актуален, ему никто не мешает запустить, по сути, два разных канала, с учётом разницы в требованиях. Один – для местного эфира, второй – на спутнике. Лицензии то разные. Говоря о возможных изменениях в законодательстве, эксперт отметил, что основная часть данных изменений будет связана с упрощением вопросов, связанных с лицензированием. Сам процесс получения разрешений на вещание станет ещё легче, ещё прозрачнее. А вот контроль над содержанием эфира, скорее всего, усилится. Также, по мнению Андрея Соломахи, игрокам рынка не стоит ожидать сильного снижения лицензионного сбора – ведь у нас он и так едва ли не самый низкий в Европе. То есть, дешевле точно не будет. Может быть только дороже – с учётом инфляции и прочих факторов. В итоге, возможно, выиграет тот, кто получит спутниковую лицензию уже сейчас. Таким образом, проанализировав все «за» и «против», Андрей Соломаха всё же рекомендует местным вещателям задуматься о выходе на спутник, аргументируя это одной очень важной причиной. Рано или поздно Украина всё же осуществит аналогово-цифровой переход – то есть, откажется от аналогового телевидения в пользу цифры. Сегодня нет стопроцентной гарантии того, что это случится в 2018 году – как запланировано. Возможно, сроки в очередной раз перенесут. Но в конечном итоге это произойдёт – ведь таким путём идёт весь мир. Однако, как известно, далеко не каждый местный вещатель получил место в цифровых мультиплексах. Региональное и местное вещание в нашей стране развивалось очень неравномерно – так было изначально. И сегодня в некоторых населённых пунктах местных вещателей много, в других же – в лучшем случае один. И вот там, где такой вещатель всего один, проблем может и не быть – в день «Икс» большинстве случаев он просто спокойно полностью перейдёт на цифру. А вот там, где таковых вещателей много, возникнут немалые сложности. Мест в цифровых мультиплексах хватило далеко не всем, многие остались за бортом цифровых конкурсов. И очень часто это компании с давней историей. Разумеется, это ещё не значит, что таким компаниям вообще не судьба оказаться в цифре. Ведь в конечном итоге могут быть найдены частоты для запуска дополнительных мультиплексов – особенно, когда уйдёт аналоговое вещание и высвободится частотный ресурс. Однако, для просчёта этих частот, проведения конкурсов, определения победителей, решения организационных вопросов потребуется какое-то время. А что в это время делать телеканалам? Ведь отключение эфира даже на пару месяцев для многих может быть смерти подобно – аудитория уйдёт к конкурентам, разбежится коллектив. Вот тут и будет как никогда кстати наличие у компании спутниковой лицензии – ведь она позволит ей продолжать вещание, сохранять аудиторию (или, по меньшей мере, её часть), доставлять свой сигнал кабельщикам. Именно поэтому Андрей Соломаха рекомендует местным телеканалам потихоньку отвыкать от прежней идиллии тёплого, лампового аналогового эфира и подумать о спутнике.

О СПУТНИКЕ КАК БИЗНЕСЕ

Заключительная часть семинара была посвящена вопросам, связанным с будущем рынка телевидения в Украине в целом, возможным кодированием сигнала крупнейших медиагрупп и перспективам запуска в нашей стране новой DTH-платформы. Впрочем, и здесь участники не смогли далеко отойти от темы местного вещания. Ведь с вещанием общенациональным всё более-менее ясно. Или же не ясно вообще. Как, к примеру, с вопросом кодирования спутниковых каналов – возможно, оно случится уже в следующем году, а возможно в очередной раз останется на уровне разговоров. Слишком много различных факторов и интересов здесь переплелось. Поэтому, как отметил медиа-эксперт Александр Глущенко, в ближайшее время стоит ожидать наиболее интересных изменений именно в секторе местного телевидения. Причём, в том числе – и в разрезе возможного кодирования каналов крупнейших медиагрупп. Ведь в таком случае местный вещатель, в случае выхода на спутник, имеет шанс перехватить, по меньшей мере, часть аудитории этих каналов, занять свою нишу и заслужить высокое доверие рекламодателя. И здесь главное – найти, чем этих людей привлечь, заинтересовать и сделать своими постоянными зрителями. Что такое местный вещатель? Это вещатель, ориентирующий свои программы на освещение жизни конкретного региона. И что, соответственно, от него требуется? Выполнять свою задачу в этой сфере и обеспечивать нормальное покрытие сигналом соответствующего региона. По словам Александра Глущенко, в регионах есть потенциальный рекламодатель, и он готов нести деньги на телеканалы. Причём, общенациональные каналы этого вещателя, как правило, не интересуют. Зачем ему всеукраинская аудитория? Ему требуется реклама на местном уровне. Но он также желает получить уверенность в том, что он получит нормальную отдачу от денег, вложенных в эту рекламу. А для этого требуется нормальный контент и хорошее достижение целевой аудитории. О чём сегодня может рассказать среднестатистический местный вещатель потенциальному рекламодателю? О том, что его программы можно видеть в лучшем случае в радиусе 30 километров от областного центра. При этом они часто отсутствуют в кабеле. Разумеется, потенциальному рекламодателю это неинтересно. А вот когда вещатель выйдет на спутник и сможет сообщить рекламодателю о 100%-ном покрытии территории области и возможности «говорить и показывать» из, образно говоря, «каждого утюга» – вот тут и появится реальный интерес, вот тут и пойдёт реклама. В особенности, если качество контента будет выражено в реальных данных телесмотрения. И здесь также на помощь придёт спутник, считает Александр Глущенко. Ведь до сих пор местные вещатели не могли, по большому счёту, даже конкурировать друг с другом. Ведь каждый из них был зажат в тесных рамках своего региона, варился в собственном соку. Никто не имел возможности регулярно следить за тем, как работают коллеги из соседнего региона, какой контент производят, чем привлекают зрителя, сколько у кого рекламы и что именно рекламируется. И проект «Країна ТБ», по мнению Александра Глущенко, способен изменить сложившуюся ситуацию в положительную сторону. При этом за примерами, по мнению Александра Глущенко, далеко ходить не надо – эксперт предложил присмотреться к рынку телевидения соседней Турции. И сделать это можно, посмотрев список телеканалов, вещающих через спутники Türksat. Там можно найти некоторое количество кодированных телеканалов, доступных на платных DTH-платформах, некоторое количество открытых каналов, входящих в систему общественного телевидения Турции, и много местных и региональных каналов, вещающих также открыто. То есть, они нашли свою нишу, неплохо в ней себя чувствуют и используют спутник как неотъемлемую составляющую своей модели монетизации. В свою очередь, медиа-эксперт Андрей Назарук более уверен в своих прогнозах относительно кодирования на спутнике ведущих каналов общенациональных телеканалов – по его мнению, это случится чётко в заявленные сроки. То есть, в следующем году. А вот отключение аналогового эфирного вещания, как прогнозирует эксперт, будет сдвинуто где-то на годик. В конечном итоге, всё это окажет существенное влияние на систему измерений рейтингов и сами рейтинги. Часть зрителей спутника уйдёт в кабель, часть – на DTH-платформы. Впрочем, по мнению Андрея Назарука, можно быть чётко уверенным, что эти методики, в основном, будут изменяться в интересах медиагрупп. Однако, некоторые изменения в этой сфере намечаются уже сегодня. И эти изменения должны понравится именно мелким вещателям. В частности Андрей Назарук упомянул появление в этом году трёх альтернативных систем измерения рейтингов – системы от компании Lanet, от Big Data Ua, а также Deepmetrics. Сегодня местные и региональные каналы уже могут смотреть в этих системах данные о своём рейтинге и делать соответствующие выводы. К сожалению, данные этих систем пока ещё не являются «официальной валютой» для крупных рекламодателей. Однако, по мнению Андрея Назарука, уже примерно через год ситуация изменится, и местный вещатель сможет рассказывать потенциальному рекламодателю о своей аудитории именно через эти данные. При этом местному вещателю не следует забывать и о том, что его зритель проживает не только в радиусе 30 километров от передающей вышки и не только в его регионе. Очень часто потенциальный зритель регионального канала может жить в другом регионе, в Киеве, а то и вообще – за пределами Украины. Ведь людям иногда свойственно менять место жительства в поисках работы или лучших условий – на время или навсегда. Но очень многие из тех, кто покинул родной регион, не желают разрывать свою связь с ним, продолжая интересоваться всем тем, что там происходит. В частности, по словам Андрея Назарука, в последнее время украинскими телеканалами начали активно интересоваться польские операторы – ведь сегодня в этой стране живут и работают многие украинцы. А значит – и часть потенциальной аудитории местных каналов. В целом же, по прогнозам Андрея Назарука, индустрия в ближайшее время будет изменяться медленно, но стабильно и уверено. И уже через год мы заметим результаты этих изменений, а также – новых игроков рынка, сумевших найти себя и свою нишу в новых условиях. Своё видение будущих путей развития телевизионного и спутникового рынка предложил собравшимся на семинаре и выступавший в его завершении первый заместитель генерального директора компании «Укркосмос» Юрий Балычев. По его словам, данная тема уже неоднократно обсуждалась и прорабатывалась внутри самой компании на всех возможных уровнях – техническом, коммерческом, маркетинговым. Результатом данных обсуждений стала выработка целого ряда проектов и решений, о которых можно при желании говорить часами. Однако, основным мессаджем всех этих проектов, по мнению Юрия Балычева, является призыв каналов к объединению. Объединению на контентом уровне, по интересам и в соответствии с целями и задачами. В частности, местные вещатель должен понять, что есть центральные каналы, у которых – своя жизнь, свои цели и задачи, свои правила игры, своя система ценностей. А есть локальные и региональные вещатели, у которых есть своя ниша и которым следует в первую очередь обустраивать свой эфир в той области, где они работают. И спутник, по словам Юрия Балычева, может стать для региональных каналов надёжным подспорьем в вопросах решения поставленных задач, а также помочь их развитию. Что и показал эксперимент под названием «Країна ТБ». Идея проекта изначально заключалась в том, чтобы попытаться собрать на одном транспондере самые рейтинговые местные телеканалы со всей Украины – по одному из каждой области. Разумеется, теоретически можно было собрать и больше – но это было бы уже не так интересно. Потому что наиболее привлекательным и наиболее смотрибельным является именно формат, в котором каждый регион представляет наиболее рейтинговый, наиболее успешный местный телеканал. И уже эти каналы – лидеры зрительских симпатий в своём регионе – конкурируют за внимание зрителя в общеукраинских масштабах. И эксперимент удался. Многие его участники высказали заинтересованность в дальнейшем продолжении и развитии сотрудничества. И в этом нет ничего удивительного, считает Юрий Балычев. Ведь спутник – это надёжное решение для местного вещателя надолго. Как минимум – на ближайшие 10 лет. Поэтому сегодня крайне важно выработать возможные пути дальнейшего сотрудничества в этом плане. И компания «Укркосмос», как оператор, готова со своей стороны предоставлять наиболее качественный сервис всем тем местным вещателям, которые решаться «прописаться» на спутнике на ближайшие годы. У компании наиболее открытый прайс, наиболее прозрачная ценовая политика. Более того, кроме неё в Украине пока никто не предлагает возможность распространения спутникового вещания в современном стандарте DVB-S2. И это уже предложение не только для местных вещателей, но для всех. Но что дальше? Каналы поднялись на спутник – куда им дальше двигаться, как планировать своё развитие, как зарабатывать деньги? По мнению Юрия Балычева, наиболее правильным решением, которое использует весь мировой рынок, является запуск платной DTH-платформы. Однако, строить и развивать эту платформу желательно так, чтобы не конкурировать напрямую с уже работающими платформами, а стараться как бы дополнять их тем, чего пока нет в их предложениях. Ибо именно в таком случае затее гарантирован успех. Согласно данным, которые озвучил Юрий Балычев, сегодня в Украине насчитывается примерно 4.5-5 миллионов спутниковых антенн. В случае начала кодирования сигнала ведущих телеканалов, владельцы этих антенны окажутся перед выбором: что делать дальше? Примерно 10-15%, по мнению Юрия Балычева, без особых раздумий станет абонентами действующих DTH-платформ. Оставшиеся – те, кто наиболее привык получать всё бесплатно – будут искать для себя решения. Возможно, они начнут комбинировать эфирный цифровой приём с приёмом оставшихся открытых каналов на спутнике. Но ведь с этой аудиторией можно и нужно работать, предложив им интересные варианты решений! Ориентируясь на уже имеющееся у них на руках приёмное оборудование.

О НОВЫХ ПРОЕКТАХ DTH PREMIUM И DTH LOWCOST

На сегодняшний день в компании «Укркосмос», по словам Юрия Балычева, рассматривают варианты двух проектов DTH-платформ. Они могут, в конечном итоге, быть объединены в один проект, а могут развиваться параллельно. Первый проект – DTH Premium. Это проект платформы, рассчитанный на платежеспособную аудиторию, готовую платить за добротный контент премиум-класса. Однако с развитием данной платформы могут возникнуть проблемы, связанные с её наполнением. Ведь хороший, качественный контент – спорт, хорошие фильмы и так далее – необходимо искать. После чего встают проблемы его языковой и прочей адаптации к условиям нашего рынка. Второй проект – DTH Lowcost – развивать будет намного проще и интереснее. И это будет как раз тот проект и тот контент, который можно будет запросто предложить тем 85-90% неопределившихся, домохозяйствам среднего достатка. И, по словам Юрия Балычева, есть реальные шансы заинтересовать данных людей. Более того, как отметил Юрий Балычев, данный проект предварительно готова поддержать и компания Spacecom. И не только поддержать, но и принять самое непосредственное участие в его развитии и продвижении. И если это произойдёт, и компанию Spacecom удастся уговорить, это станет огромным плюсом проекта. Ведь многие из существовавших ранее в Украине DTH-платформ загибались отчасти и из-за того, что спутниковый оператор лишь предоставлял им ёмкости, не проявляя особого интереса в том, как они живут и развиваются. А компания «Укркосмос» со своей стороны обладает всеми необходимыми технологическими решениями и оборудованием, «заточенным» под DTH. Компания может пакетировать каналы, работать с самыми различными системами кодировок. Сегодня это оборудование используется для простого подъёма каналов на спутники. Но в любой момент готово работать как часть платформы платного телевидения. Поэтому дело лишь за инвесторами, заинтересованными участниками проекта – и можно начинать планировать конкретные шаги для его реализации.

О БУДУЩЕМ «КРАЇНА ТБ»

Что же касается проекта «Країна ТБ», то, как сообщил Юрий Балычев, компании «Укркосмос» и участникам эксперимента, который ранее планировалось завершить к 11 декабря, удалось договориться с компанией Spacecom о продлении совместной работы до конца текущего года. Что будет дальше – зависит лишь от самих местных телеканалов. В компании «Укркосмос», по словам Юрия Балычева, открыты для диалога, готовы встречаться, обсуждать любые вопросы и возникающие проблемы и находить решения. Комментируя по просьбе издания «Mediasat» итоги прошедшего семинара и сам проект «Країна ТБ», вице-президент компании Spacecom Юда Амир отметил, что, по его мнению, самым главным итогом является то, что компании Spacecom и «Укркосмос» дали возможность небольшим украинским каналам подняться на спутник и почувствовать, что они могут от этого получить. И, таким образом, эти каналы смогут чётко и осознанно решить – стоит ли им вещать через спутник, хотят ли они, чтобы их видела вся страна, или же нет. Как отметил Юда Амир, это – достаточно маленькие каналы, с ограниченными финансовыми возможностями, и сами они, наверное, не решились бы на этот шаг, не смогли бы его потянуть. Но благодаря тому, что организаторы эксперимента решили рискнуть и предоставить такую платформу, эти вещатели смогли попробовать, что такое спутник. В свою очередь, представитель компании Spacecom в Украине Дмитрий Прикордонный добавил: «Это эксперимент, который в итоге может привести к положительному результату. А может не привести ни к чему. Однако, шансы на успех достаточно высоки». В общем, как говорится, поживём – увидим!

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