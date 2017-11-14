Vodafone отчитался за третий квартал: 20,8 млн абонентов, 3G доступен 72% населения и рост data-доходов

В третьем квартале 2017 года Vodafone Украина увеличил инвестиции в два раза.

В третьем квартале текущего года Vodafone удвоил капитальные инвестиции в Украине по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 970 млн грн. С момента начала строительства 3G-сети в 2015 году капитальные инвестиции компании превысили 14 млрд грн.

Главным фокусом для компании остаются дата-услуги. Vodafone активно расширяет 3G-покрытие – сегодня более 72% жителей Украины получили доступ к 3G, только в 3 квартале 3G-услуги Vodafone стали доступны еще для 1,6 млн украинцев в 300 селах и городах Украины.

«Мы продолжаем наращивать инвестиции в сеть – только в прошедшем квартале мы инвестировали в развитие телеком инфраструктуры Украины 970 млн грн, а с момента начала строительства в 2015 г. наши капитальные инвестиции превысили 14 млрд грн и остаются рекордными на рынке. Это позволяет нам сохранять качество услуг с учетом растущего потребления и даже стимулировать его. В 3 квартале мы запустили первые в Украине тарифы Unlim 3G, избавив наших клиентов от подсчета потраченных гигабайт и проверки баланса», – говорит генеральный директор Vodafone Украина Ольга Устинова.

Благодаря расширению 3G-покрытия и улучшению качества data-услуг, а также увеличению data-пользования Vodafone Украина существенно увеличил доходы от передачи данных. Рост data-доходов в 3 квартале 2017 года составил 72% по сравнению с результатом аналогичного периода прошлого года. Квартальный доход от услуг передачи данных достиг 969 млн грн.

Рост доходов от передачи данных стал ключевым фактором увеличения доходов компании. Доход за 3 квартал 2017 года вырос на 3,8% в годовом исчислении и достиг 3 млрд грн.

Vodafone Украина также улучшил остальные финансовые и операционные результаты в 3 квартале 2017г:

Абонентская база Vodafone Украина остается стабильной, сохраняя тенденцию к увеличению. По результатам 3 квартала 2017 года компания обслуживает 20,8 млн абонентов.

Показатель OIBDA в третьем квартале этого года демонстрирует двукратный рост на 14,8% по отношению к аналогичному результату 3 квартала 2016 года и достиг 1,2 миллиарда гривен.

Маржа OIBDA в этот же период увеличилась на 4 п.п. в сравнении с результатами 3 квартала 2016 года.

Vodafone Украина также увеличил чистую прибыль до 0,5 млрд грн, что на 16,3% больше в сравнении с результатами 3 квартала 2016 г.

Напомним, ранее отчёт за третий квартал этого года был представлен компанией «Киевстар».

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