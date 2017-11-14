Японская компания избавляется от неключевых активов, дабы уменьшить негативное влияние убытков своего американского подразделения, работающего в сфере ядерной энергетики.

Во вторник пресс-служба японской компании-производителя электроники Toshiba сообщила , что компания согласилась продать свою дочернюю структуру, производящую телевизоры, крупному китайскому производителю электроники – компании Hisense Group.

Toshiba продаст 95% акций своего подразделения Toshiba VisualSolutions шанхайской компании Hisense Electric – ключевому подразделению группы за 12.9 миллиарда иен (113.6 миллиона долларов). При этом японская компания сохранит за собой 5% акций.

В последнее время японский конгломерат избавляется от ряда бизнес-активов, которые в компании считают «неключевыми», дабы преодолеть негативные последствия убытков, с которыми столкнулось её американское подразделение, работающее в сфере атомной энергетики. В прошлом году Toshiba продала китайской компании Midea Group подразделение, занимающееся производством электротоваров.

Согласно информации, опубликованной во вторник пресс-службой компании Toshiba, убытки телевизионного подразделения компании по состоянию на конец марта составили 11.7 миллиарда иен. Избавившись от данного актива, компания Toshiba надеется получить в текущем финансовом году одновременный прирост в размере 25 миллиардов иен.

Как сообщил в интервью изданию Nikkei Asian Review пресс-секретарь компании Toshiba, за минувший финансовый год, завершившийся в марте 2017, телевизионное подразделение компании произвело около 700 000 телевизоров. Годовая выручка подразделения за этот период составила 43.7 миллиарда иен, однако, в то же время её операционные потери составили 6,137 миллиарда иен. По словам представителя пресс-службы компании, данная сделка не предусматривает увольнения ни одного из 700 сотрудников подразделения.

Ожидается, что сделка, подписанная во вторник, будет закрыта уже в феврале 2018 года.

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