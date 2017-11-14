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Японская компания избавляется от неключевых активов, дабы уменьшить негативное влияние убытков своего американского подразделения, работающего в сфере ядерной энергетики.

Во вторник пресс-служба японской компании-производителя электроники Toshiba сообщила , что компания согласилась продать свою дочернюю структуру, производящую телевизоры, крупному китайскому производителю электроники – компании Hisense Group.

Toshiba продаст 95% акций своего подразделения Toshiba VisualSolutions шанхайской компании Hisense Electric – ключевому подразделению группы за 12.9 миллиарда иен (113.6 миллиона долларов). При этом японская компания сохранит за собой 5% акций.

В последнее время японский конгломерат избавляется от ряда бизнес-активов, которые в компании считают «неключевыми», дабы преодолеть негативные последствия убытков, с которыми столкнулось её американское подразделение, работающее в сфере атомной энергетики. В прошлом году Toshiba продала китайской компании Midea Group подразделение, занимающееся производством электротоваров.

Согласно информации, опубликованной во вторник пресс-службой компании Toshiba, убытки телевизионного подразделения компании по состоянию на конец марта составили 11.7 миллиарда иен. Избавившись от данного актива, компания Toshiba надеется получить в текущем финансовом году одновременный прирост в размере 25 миллиардов иен.

Как сообщил в интервью изданию Nikkei Asian Review пресс-секретарь компании Toshiba, за минувший финансовый год, завершившийся в марте 2017, телевизионное подразделение компании произвело около 700 000 телевизоров. Годовая выручка подразделения за этот период составила 43.7 миллиарда иен, однако, в то же время её операционные потери составили 6,137 миллиарда иен. По словам представителя пресс-службы компании, данная сделка не предусматривает увольнения ни одного из 700 сотрудников подразделения.

Ожидается, что сделка, подписанная во вторник, будет закрыта уже в феврале 2018 года.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.

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