Недавно общался с гуру спутникового приёма – Виталием Яцишиным – о развитии спутникового ТВ, не только в Украине, но и в мире. И сошлись мы с ним во мнении на том, что в развитых странах спутниковое телевидение активно вытесняется IPTV/ОТТ и другими интернет-сервисами. С одной стороны – прекрасно, что технологии развиваются, повсеместно внедряются и мир стал намного меньше. С другой стороны – мы лицезреем закат целой эпохи.

Мы, поколение, рожденное в 80-х – 2000-х, которых ещё называют милленеалы, – последнее поколение, которое не только помнит аналоговое ТВ, кнопочные таксофоны, кассеты VHS, но и те, кому так необходимо было спутниковое ТВ, как один из основных источников информации и в виде эдакого окна в мир… Как наши деды не совсем понимали прелесть телевизора, сидя перед радиоприемником, так и мы, романтики эпохи зарождения спутникового ТВ, гонимся за сигналами далеких стран, пытаемся вытянуть несколько процентов до лока сигнала на тюнере, хотя всё это давно есть в сети интернет и находится в двух кликах мышки. Бери – смотри.

Нет, я, конечно, не заявляю о том, что спутниковое ТВ – умерло. Оно ещё будет лет 10 активно развиваться, внедряться, дарить радость зрителю. Но пик уже прошёл. На смену DTH активно приходит IP.

Там, где ещё лет 5 назад многоканальное ТВ можно было принимать исключительно через спутник – потому что рельеф сложный, потому что расстояния, давно протянули оптику и перевели в интернет.

Антенны ещё висят на домах, как дань прошлому, но когда заходишь внутрь – понимаешь, что домовладельцы давно отключили спутниковый приёмник, и тот же набор телеканалов получают через оптику. А большой экран в гостиной, занимает далеко не первое место в системе предпочтений телесмотрения, уступая место гаджетам. Это тенденция развитых стран, и не особо развитых, куда стремительно ворвался интернет, подгоняемый особенно технологией PON.

Такая тенденция для Украины – не исключение. Конечно, не сегодня и не завтра, но где-то года через 2-3 процесс запустится и рынок ощутит, что от насыщения спутниковым ТВ мы прейдём к стремительному отказу от тарелок в пользу IPTV и ОТТ. Спутниковое ТВ даже в селе перестанет быть основным источником аудиовизуальной информации.

И мне кажется те, кто делают ставку на IP – исключительно не проиграют, а наоборот – только выиграют. Набьют шишки, наберутся опыта, оперятся и начнут жёстко задавать тон и отжимать аудиторию и деньги у остальных менее технологичных компаний.

Рынок, правда, к тому времени будет немного иной, аудитория и её предпочтения изменятся. Но это уже совсем другая история…

А мы, щелкая пультом Android-приставки сотней-второй телеканалов в надежде выбрать что-то подходящее под настроение или зайти в Netflix либо на Youtube, будем вспоминать, как когда-то было мало каналов, а обладателей спутниковых тарелок ещё меньше. И были они для нас как инопланетяне, которые каждый день имели возможность бороздить просторами мирового телерынка, и выбирать для себя то, что не подвластно остальным…

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