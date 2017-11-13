«Радио Киевстар» создано компанией «МОРЕ.ФМ» и доступно для прослушивания на веб-портале radio.kyivstar.ua, а также как мобильное приложение для операционных систем Android и iOS.

На данный момент в «Радио Киевстар» слушателям доступно три канала музыки:

TOP HITS с самыми популярными песнями;

BUSINESS с известными хитами;

LOUNGE с легкой и спокойной музыкой для отдыха.

Доступ к прослушиванию станций имеют все интернет-пользователи в Украине. Для абонентов Киевстар предусмотрен доступ с нетарифицируемым мобильным трафиком. Правда, только до 31 января 2018 года, затем «Радио Киевстар» станет частью сервиса «Свободная музыка», который позволяет слушать музыку без тарификации мобильного интернета в приложениях «Zvooq», «Fonoteka», а затем и в «Радио Киевстар».

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