Внимание, параноикам не читать 🙂

Я помню как в свое время говорил, что эра всемирной сети интернет проходит. Да, технологически – это все ещё сеть, но де-факто мы скатываемся к каким-то узким (узким не от слова узость) индивидуальным платформам, которые находятся в одних руках.

Именно эти платформы и станут будущим для всех пользователей «мирового» интернета. Именно они будут влиять на сознание, мнения, изменения той или иной ситуации и т.д. В общем, это становится уже не интернет, которым вы пользовались как Инструментом, это становится Инструментом, которым крутят Вами.

Ещё раз, это моё видение – ни больше, ни меньше. Но об этом пишут и другие…

Статью, которую я приведу ниже, написал программист – эдакий создатель будущего, смены парадигмы пользовательских интерфейсов Андре Стальц (André Staltz). И я полностью разделяю его мнение.

До 2014 года было немного людей, использующих Google, Facebook и Amazon. Сегодня многие люди пользуются услугами трех гигантов (соответственно, Google, Facebook, Amazon имеют 70% влияния на всю интернет аудиторию).

Не так много изменилось, и буквально пользовательский интерфейс и функции на этих сайтах остались в основном нетронутыми. Однако коренная динамика власти в интернете кардинально изменилась, и эти три компании находятся в центре фундаментальной трансформации Сети.

Мы наблюдаем в сети, как рост трафика, так и рост пользователей, смотрите графики.

Например, прямо сейчас в сети кроме меня, а вернее сказать вместе со мной, находится 3,772,939,951 жителей планеты (видать Америка ещё не проснулась 🙂 ).

Вот тут найдете как рост сайтов, так и рост ПК в сети.

Что мы имеем? 70% трафика – это трафик указанных компаний, а остальные 30% трафика распределяются между всеми другими мобильными приложениями и веб-сайтами. Мобильные устройства в основном используются для доступа к сетям Google и Facebook!

Мобильный трафик в настоящее время является большинством интернет-трафика по всему миру. Только в Латинской Америке услуги Google и Facebook имели 60% мобильного трафика в 2015 году, и к концу 2016 года он достиг 70% (смотри данные SANDVINE).

Где, как и почему достигается господство именно этих платформ?

Ещё одна демонстрация господства Google и Facebook наблюдается среди медиа-сайтов.

Откуда медиа-сайты получают свой трафик? До 2014 года поисковая оптимизация (SEO) была распространенной практикой среди веб-разработчиков для улучшения своего сайта для поисковых запросов Google, поскольку на него приходилось около 35% трафика, в то время как более 50% трафика поступало из разных мест в интернете. SEO был важен, а присутствие в Facebook было приятным. В течение следующих 3 лет трафик с Facebook вырос примерно на 45%, превысив статус, который имел поисковый трафик. В 2017 году средства массовой информации зависят как от Google, так и от Facebook для просмотра страниц, поскольку это большая часть их трафика.

Смотрите также данные.

Гигантам тесно в сети 🙂

Отношения между медиа-сайтами и двумя техническими гигантами сложны. В 2014 году Facebook построил Facebook Paper как попытку добиться большего контроля над потреблением новостей. Их тактика не удалась, но их стратегия продолжалась с помощью различных средств, таких как Facebook Instant Articles. Средства массовой информации, зависящие от социального трафика и находящиеся под угрозой со стороны «социального бегемота», отреагировали. Они вытащили поддержку Instant Articles.

Между тем, Google отмечает, что его поисковый трафик не увеличился, в то время как трафик Facebook поднялся, поэтому Google запускает свою альтернативу Instant Articles под названием Accelerated Mobile Pages (AMP) и активно запускает статьи с серверов Google вместо того, чтобы направлять трафик на медиа-сайты. Пресса реагирует аналогично тому, как они это делали для FB: сообщает смелые истории о стремлении Search Behemoth к контролю над потреблением новостей.

Понимая, что одни умеют искать, а вторые объединять, Google и FB перестали конкурировать напрямую, сосредоточившись на том, что они делают лучше всего.

Данные показывают, что FB значительно улучшил свое доминирование в интернете, в то время как Google Search существенно не изменился. Как именно Facebook достиг этого, и какие события были ключевыми для этого развития?

До 2014 года у обеих компаний был портфель нескольких веб-сервисов. Google ещё не стал Alphabet, поэтому его фокус был рассеян. Компания пытается выйти на социальный рынок, сначала Google Wave, затем Google Buzz, Orkut и Google+. В общей сложности Google приобрела 18 компаний из категории социальных сетей, из которых только 1 приобретение произошло после 2014 года, а 5 из них произошли только в 2010 году. Facebook конкурировал на рынке поиска через Bing в партнерстве с Microsoft. В течение 2014 года FB, по-видимому, реорганизовал себя, чтобы сосредоточиться только на социальной сфере. В феврале он купил WhatsApp, Google купил YouTube. В декабре он отменил свое партнерство с Bing. Удержание пользователей на Facebook.com неуклонно росло (см. таблицу ниже). Благодаря четырём простым продуктам, Facebook, WhatsApp, Messenger и Instagram, FB стала социальной сверхдержавой!!!

Количество ежедневных активных пользователей Facebook по состоянию на третий квартал 2017 года (в миллионах).

Количество ежемесячных активных пользователей Facebook по состоянию на третий квартал 2017 года (в миллионах).

А вот дальше мы подходим к самому интересному – это искусственный интеллект (AI).

Google в 2014 году начал реорганизацию, чтобы сосредоточиться только на искусственном интеллекте. В январе 2014 года Google купила DeepMind, а в сентябре они закрыли Orkut навсегда (один из немногих социальных продуктов, который имел кратковременный успех в некоторых странах). В настоящее время Google немного отстает от FB с точки зрения того, насколько быстро растет его доминирование в интернете, но из-за их технических знаний, огромного бюджета, влияния и видения в конечном итоге его активы AI будут играть огромную роль в интернете.

Это уже не те компании, что были 4 года назад. Google больше не является интернет-компанией, это интернет-компания знаний. FB не является интернет-компанией, это социальная интернет-компания. Они пытались конкурировать, и этот конкурс держал интернет-рынок разнообразным. Однако сегодня они, похоже, в основном довольны своим ортогональным доминированием в некоторых частях Сети, и мы теряем разнообразие вариантов.

Поиск, социальные платформы, явно чего-то не хватает

И, конечно, это коммерция. А вернее электронная коммерция Amazon. Самое важное, что компания не фокусируется на получении прибыли. Их задача – быть платформой, куда будут собирать пользователей из сети.

Устойчивый акцент Amazon на долгосрочный рост.

События и данные выше описывают, как три интернет-компании получили огромное влияние на интернет, но почему это подразумевает начало смерти Сети? Чтобы ответить на это, нам нужно подумать о том, что такое интернет, чем он был, есть и чем он будет в будущем.

Первоначальное видение Сети в соответствии с её создателем Тимом Бернерс-Ли было пространством с многосторонним изданием и потреблением информации. Это было одноранговое видение, не зависящее ни от одной партии. Сам Тим утверждает, что интернет умирает: интернет, который он хочет, и веб, который он получил, уже не то же самое.

Посмотрите очень интересные данные роста и сокращения мобильных и стационарных устройство в сети интернет.

С 90-х годов до 2010-го интернет, который мы пережили, был несколько несовершенным своей первоначальной цели. Разнообразие Web предоставило пространство для нескольких предприятий, для инноваций и процветания, для развития независимых сообществ любителей, а также для размещения персональных сайтов на любых физических серверах! Инфраструктурное разнообразие интернета напрямую связано с успехом различных веб-компаний и сообществ. Открытость интернета жизненно важна для обеспечения безопасности, доступности, инноваций и конкурентоспособности.

После 2014 года мы начали терять преимущества инфраструктурного и экономного разнообразия интернета. Трудно конкурировать с облачными сервисами Amazon и Google, в которых размещается огромное количество сайтов для других компаний. Любой веб-сайт, стремящийся к существенному трафику, зависит от поиска и социального трафика.

Господа чиновники, что и как вы будете блокировать без согласия этих трех постаментов в сети?:)

Google, как компания, рожденная из интернета, помогла продвинуть интернет как в технологическом плане, так и в усыновлении. Это неоспоримо. Они по-прежнему прилагают усилия для улучшения открытого интернета, например, пропаганды прогрессивных веб-приложений (PWA) над родными мобильными приложениями.

Мобильное использование растет – уже перешел рабочий стол в качестве основного канала для использования в интернете – и собственные мобильные приложения пока являются лучшим способом обеспечения хорошего пользовательского интерфейса на мобильных устройствах. Google собирает данные из мобильных приложений на Android и iOS.

Google поддерживает блокирующие и запатентованные технологии, такие как Firebase и зависящие от Google установки AMP, в той мере, в какой это защищает открытые PWA. Google не всегда защищает открытый интернет. Они отказались от XMPP в Gtalk, а сам Gtalk устарел, предпочитая Google Hangouts проприетарным протоколом. Интернет-магазин Chrome – это огороженный сад, например, App Store. Они закрывают Google Reader на основе RSS, открытого стандарта. Google Cloud TPU – это запатентованное аппаратное обеспечение, которое существует только в своих центрах обработки данных, поддерживая их платформу с открытым исходным кодом TensorFlow. Google Inbox страдает от «проприетарной ползучести»: нестандартные закрытые алгоритмы, которые обещают организовать вашу жизнь, важный компонент бизнес-модели, основанной на блокировке.

Google – это огромная компания, в которой сотрудники имеют автономию, много проектов и усилий. Большие усилия являются слаженными и согласованными с его миссией: быть первой AI-компанией, которая закрыта и живет в собственном облаке.

Что дальше?

Как говорит главный БДСМщик господин Анатолий Фроленков, мы все умрём! Факт! Кто-то – раньше, а кто-то – позже. Что будет в сети?

Следующий анализ представляет собой экстраполяцию на будущее, основанную на текущем состоянии интернета и стратегиях, обнародованных руководителями Google-Facebook-Amazon.

В 2017 году мы видим вторую битву, которая, скорее всего, будет утрачена. Поставщики интернет-услуг (ISP), вероятно, скоро будут определять, какой трафик может или не может присутствовать на конечных устройствах пользователей. А спрос этого трафика будут порождать сами люди, из-за тяги к тому, что есть на этих платформах. Сменится модель стоимости трафика, трафик Google-Facebook-Amazon будет более дешевым, а весь остальной трафик будет более дорогим, или с полным доступом в интернет.

Сайты для компаний в принципе больше будут не нужны. Об этом я, кстати, говорил и говорю многим своим коллегам. Если вы не научная библиотека и у вас нет кластеров информации, зачем держать сайт в сети, если с точки продвижения главное иметь страничку на FB. Идеально конечно иметь оба инструмента. Небольшие сайты электронной коммерции будут куплены Amazon или обанкротятся.

Отказ Google от поиска (а такое уже есть и встречается) – это знак того, как они развивают свою стратегию за пределами интернета. В течение многих лет Google использовался как инструмент, который играл важную роль в оказании помощи в интернете, путем индексации его. Однако в последнее время Google не является привлекательной поисковой системой в сети интернет. Для целей, изложенных в их заявлении о миссии, «для организации мировой информации и обеспечения её универсальности и полезности», поисковый механизм был исчерпан. Многосекундный путь от поискового запроса, результатов поиска, веб-страницы к информации – слишком длинный, чтобы обеспечить идеальный пользовательский интерфейс. Их цель – сократить посредников на этом пути.

Дальше начнется война блокировок трафика и информации.

Бизнес Amazon по-прежнему полагается на трафик на свой настольный веб-портал (на долю которого приходится 33% продаж), значительная часть (25%) их продаж приходится на мобильные приложения, не говоря уже об Amazon Echo. Как и Google Home, Amazon Echo обходит интернет и использует его только для связи между облаком и конечным пользователем. В этих новых не-веб-контекстах технологические гиганты имеют больше полномочий в отношении трафика данных. Они могут даже напрямую блокировать друг друга, например, Google недавно сократила поддержку трафика YouTube на устройствах Amazon Echo.

Общая картина среди этих трёх интернет-гигантов заключается в том, чтобы выходить за рамки браузеров, создавая новые виртуальные ПЛАТФОРМЫ, где данные создаются и совместно используются. Сеть может умереть, как и большинство других технологий: просто становясь менее привлекательной, чем новые технологии. И, как и большинство устаревших технологий, они не исчезают внезапно, и они не исчезают полностью. Вы всё ещё можете купить Walkman и послушать кассету с ней, но технология все же потеряла свою коллективную значимость. Смерть в Сети станет постепенным расходом её необходимости, а не как драматической потерей.

Теперь мы подходим к самому интересному.

Де-факто уже многие объявили о строительстве СВОИХ физических сетей. Де-факто, как Google так, и ФБ уже расставляют по всему миру свои кеш-сервера, соединяя материки даже своими кабелями связи. Они начали строить свою инфраструктуру.

Тем не менее, многие аспекты интернета потеряют свою актуальность, а базовую инфраструктуру можно оптимизировать только для трафика Google, трафика FB и трафика Amazon. Скорее всего, все интернет операторы станут придатками трафика данной троицы. Тринет, если хотите. Концепция сети рабочих мест, которая породила интернет-инфраструктуру, переместилась бы на более абстрактный уровень: группы Facebook, Google Hangouts, G Suite и другие конкурирующие сервисы, которые могут быть приобретены техническим гигантом. Сети рабочего места уже сегодня эмулируются в программном обеспечении как услуги, а не как традиционные локальные сети. Чтобы улучшить пользовательский интерфейс, Тринет будет технической эволюцией интернета. Эти усилия уже сегодня происходят в Google. В долгосрочной перспективе поддержка маршрутизации для нового и старого Интернета будет накладными расходами, поэтому было бы полезно сократить поддержку разнообразного интернета на уровне протокола и оборудования. Доступ к старому интернету можно было бы эмулировать в облаке Google, доступном через Тринет, подобно тому, как сегодня можно эмулировать Windows 95 в вашем браузере. Интернет-провайдеры признают устаревание интернета и поддерживают только Тринет, обусловленные рыночным спросом на оптимальный пользовательский опыт от Google-Facebook-Amazon.

Резюмируем

О вас не нужно собирать информацию спецслужбам, вы сами выдаете её в сеть большой тройке. Дальше дело математики связать воедино все ваши аккаунты, ваш гаджет, информацию с гаджета и т.д.

Мы забываем, насколько полезно было оставаться анонимным и контролировать то, что мы разделяем, или как легко начинать интернет-запуск со своими независимыми серверами, работающими с теми же правами, что и на серверах Google.

Это уже к вопросу национальной безопасности, когда мне частенько «реформаторы» пробуют рассказать, что поставим нашу государственную или иную частную информацию на облака Google.

Разместив свою информацию на Тринет, вы будете постоянно запрещать Google или FB, у вас не будет альтернативы, как создавать свое!

Обращаю внимание, частные компании, Google, Facebook и Amazon не должны гарантировать вам доступ к их сетям. У вас нет законного права на учётную запись на их серверах. Имея свои сервера, вы будете иметь свои права и могли бы противостоять стратегиям, которые делают высокотехнологичные гиганты.

Интернет представляет собой свободу: эффективный и неконтролируемый обмен информацией между людьми всех стран. В Тринете у нас будет ещё более яркий обмен информацией между людьми, но мы пожертвуем свободой. Многие из нас будут просыпаться с трагедией этого компромисса только тогда, когда это будет реальностью.

Если вы дочитали эту статью, то я вас поздравляю 🙂

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