В свете активизации «отключения» аналога 30 марта 2018 года, начался активный диалог между медиагруппами, «Зеонбудом» и государством. Я бы не сказал, что процесс сильно продвинулся вперед, но небольшие подвижки всё же есть. Так сказать, маховик запущен. Чётко видно, что не хватает политического и волевого решения у любой из сторон. Каждый пытается тянуть одеяло на себя, вложить поменьше, получить побольше, и при этом не нести ответственности.

Если провести анализ, то дорожная карта взаимоотношений и требований выглядит примерно следующим образом.

Медиагруппы:

УГЦР по заказу «1+1» провел замеры: карты проверки фактического покрытия меньше теоретической на 10-15% от расчётной. Но остаются зоны расхождения внутри покрытия, «ложки».

Медиагруппа не хочет терять эти территории и настаивает на их покрытии.

«1+1» и «Интер» сходятся на том, что необходимо увеличить количество передатчиков на 47 шт. Касается это только одного МХ.

«1+1» не против, чтобы «Зеонбуд» изменил модуляцию, что приведёт к невозможности увеличить количество телеканалов больше 8, но расширит карту покрытия на 10-15%.

«Медиа Группа Украина» выступила за переход на цифру и отключение аналогового вещания, согласно нормативным документам и в указанные сроки.

Расхождение покрытия на карте и при замерах «Зеонбуд»:

Проблема с покрытием есть в приграничных зонах, оператор об этом неоднократно заявлял. Но технически это вписывается в 95% населения, покрытых сигналом (что делать с остальными 5%?).

Оператор готов достроить 47 передатчиков для одного МХ, если все вещатели, которые будут входить в МХ, будут оплачивать их, но на строительство необходим минимум ГОД!

«Зеонбуд» готов увеличить мощность сигнала на станциях, которые укажут медиагруппы.

Не готов изменить модуляцию сети с 256 QAM на 64, по причине желания развиваться и увеличивать количество телеканалов.

Не готов увеличивать количество каналов в МХ-5 и количество енкодеров – затратно, хотя сеть частично пустует (при 256 QAM 2/3 SR – 34 мегабита для МХ, 1 канал занимает 2,5 Мбит), а инвестиции в первую очередь уйдут на постройку 47 передатчиков.

Определена первая пилотная зона отключения аналога – Одесская! Отключение аналога по территории Украины будет поэтапным ( за основу взята карта покрытия от УГЦР), с возможностью региональным каналам уйти из аналога последними. То, что процесс начался, и диалог стремится трансформироваться в дело – прекрасно.

Подниму несколько актуальных вопросов в свете отключения аналога, на которые никто не обращает внимание.

1

Нигде не рекламируется дата начала отключения аналогового вещания. Рынок ни физически, ни технически не будет готов к увеличению спроса на Т2 приемники и не сможет удовлетворить его. Статистика интернет-магазина «АГСат» говорит о том, что на 100 заказов Т2 приемников приходится около 2-3 спутниковых. По прогнозам аналитиков, без рекламы и пропаганды, в среднем в месяц продается около 100 тысяч ресиверов, граничная розничная стоимость на которые стартует от 270 грн. Пока не будет четкой и, главное, гарантированной даты отключения аналога, рынок ничего делать не будет. Никто не готов в очередной раз вкладывать деньги в ритейл эфирными боксами. Многие помнят цифровую эволюцию в Украине: сначала DVB-T/MPEG-2, потом DVB-T/MPEG-4, потом DVB-T2/MPEG-4, после чего, БИНГО(!!!), DVB-T2/MPEG-4 с кодировкой Irdeto, где на каждом витке у бизнеса оставались контейнеры с непроданными коробками… Так что, никому обещания не интересны, гарантии бы заполучить.

2 Для многих телезрителей будет новостью, что передающая антенна находится не всегда там, откуда вещал аналог и сеть цифрового эфирного ТВ построена так, что прием должен вестись на внешнюю антенну на мачте с высотой подвеса – 10 м. То есть, никаких комнатных антенн, никакого отраженного сигнала, каждому свою отдельную внешнюю антенну. Вот уж действительно, сюрприз, когда в рекламе говорили прикупить только приемник, а про антенну ни слова, как ни слова о других «цифровых» сюпризах, которые ворвутся в жизнь украинцев с переходом на Т2 неся негатив и рекламации в массы. И если в трио медиагруппы/провайдер/государство начинает вырисовываться консенсус, то пора признать, что нужен квартет, где будут учитываться ещё и интересы потребителя, читай зрителя, и он из объекта превратится в субъект переговорного процесса…

Многие вводные, которые еще не обсуждались, необходимо добавить в обсуждение и внести в дорожную карту, потому что без реализации и преодоления некоторых из них, цифровое ТВ и его прием населением — превращается в уравнение со многими неизвестными!!!

Активные действия начнутся буквально на этой неделе…

Декабрь покажет… Осталось недолго …

Карта просчёта покрытия от «Зеонбуд» Карты альтернативного просчёта покрытия «Зеонбуд»

Одесский институт УГЦР с помощью специализованной программы французской компании ATDI

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